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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 тра, 2021 06:25
akurt
Немного поправлю - сегодня Египет из Киева:
- в аеропорт Хурагада - 6 рейсів;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 10 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - 3 рейса.
Регулярные есть Киев-Каир на МАУ
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TUR
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Додано: Вів 18 тра, 2021 06:34
RTC12 написав: akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...
Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...
В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
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Frant
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Додано: Вів 18 тра, 2021 06:58
Frant написав: RTC12 написав: akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...
Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...
В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
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BIGor
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Додано: Вів 18 тра, 2021 07:45
BIGor написав: Frant написав: RTC12 написав:
Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...
В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
кому вірити, Франту, акурту чи Бігору?
5К чи 18К?
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flyman
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