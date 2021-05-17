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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1082108310841085
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:25

akurt
Немного поправлю - сегодня Египет из Киева:
- в аеропорт Хурагада - 6 рейсів;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 10 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - 3 рейса.

Регулярные есть Киев-Каир на МАУ
TUR
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 06:58

  Frant написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"...
По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...

Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...

В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.

Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
BIGor
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1
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 07:45

  BIGor написав:
  Frant написав:
  RTC12 написав:Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...

В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.

Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.

кому вірити, Франту, акурту чи Бігору?
5К чи 18К?
flyman
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2
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:56

  TUR написав:akurt
Немного поправлю - сегодня Египет из Киева:
- в аеропорт Хурагада - 6 рейсів;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 10 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - 3 рейса.

Регулярные есть Киев-Каир на МАУ

Немного подправлю:
Сегодня Египет из Киева:
- в аеропорт Хурагада - не 6, 4 (ЧЕ_ТЫ_РЕ) рейса: 04:47, 04:59, 11-55 (задержан до 13:50), 13:05.
Источник по вылету из Киева: https://kbp.aero
Источник по прибытию в аэропорт Хургады: http://airport-hurghada.ru/flight-status.htm

В аэропорт Шарм-ель-Шейх: не 10 рейсов, а 02:35. 03:05, 03:30, 05:25, 11,40, 14:00, 15:10 - то есть 7 (СЕМЬ) рейсов.
Источник по вылету из Киева: https://kbp.aero
- аэропорт Марса Алам - не 3 рейса, а 2 рейса: 00:05, 01:00.

МАУ выполняет рейсы на Каир 3 (три) раза в неделю: четверг, воскресенье, понедельник.
Три рейса из Киева на Каир - это конечно, авиамост Украина-Египет.
Причем на самолете EMBRAER EMB 190 / EMB 195.
Боинг МАУ ставит на рейс Киев-Стамбул (Турция).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 тра, 2021 09:02, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 08:59

  BIGor написав:
  Frant написав:
  RTC12 написав:Твои респонденты такие же вруны как и ты...
На первом месте - Египет...

В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.

Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.

Нехай навіть 9000 грн на одну людину! З авіаперельотом! 350 Дол за тиждень! Шарова шара!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:06

Дійсно - пан Франт має рацію - на виліт 20 травня є чудові пропозиції в Єгипет - по 300 доларів за двох (!!!):
https://misto.travel/index.php?mod=sear ... d=la.392-3
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 14:11

  akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія.
Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія.
Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія.
Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Разом - більше 20 рейсів.

Єгипет:
- в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова)
Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину.
Регулярних рейсів на Єгипет немає.
Це в нас такі фіхівці тут бродять...

Турецкий Жванецкий в своём репертуаре...
Это твои слова?
По сообщению моих респондентов -
все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...

Так кто тут смешит народ?
RTC12
 
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