Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Вот тебе, бабушка, и "Юрьев день"... По сообщению моих респондентов - все украинцы ринулись в Турцию...
Твои респонденты такие же вруны как и ты... На первом месте - Египет...
В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
RTC12 написав:Твои респонденты такие же вруны как и ты... На первом месте - Египет...
В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
В аэропорт Шарм-ель-Шейх: не 10 рейсов, а 02:35. 03:05, 03:30, 05:25, 11,40, 14:00, 15:10 - то есть 7 (СЕМЬ) рейсов. Источник по вылету из Киева: https://kbp.aero - аэропорт Марса Алам - не 3 рейса, а 2 рейса: 00:05, 01:00.
МАУ выполняет рейсы на Каир 3 (три) раза в неделю: четверг, воскресенье, понедельник. Три рейса из Киева на Каир - это конечно, авиамост Украина-Египет. Причем на самолете EMBRAER EMB 190 / EMB 195. Боинг МАУ ставит на рейс Киев-Стамбул (Турция).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 тра, 2021 09:02, всього редагувалось 2 разів.
RTC12 написав:Твои респонденты такие же вруны как и ты... На первом месте - Египет...
В Египет зараз ломанулись десятки тисяч українців та українок! Шара плиз! Буквально за 5 000 грн (з перельотом) можна тиждень жерти і валятись на березі моря під африканським сонцем! Тому простаки й посунулись, заробляти онкологію шкіри.
Нема там таких цін, орійєнтуйтесь десь на 18 тисяч грн за двох за середній отель на 7 днів.
Нехай навіть 9000 грн на одну людину! З авіаперельотом! 350 Дол за тиждень! Шарова шара!
akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія. Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія. Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія. Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Разом - більше 20 рейсів.
Єгипет: - в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси; - в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів. - в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова) Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину. Регулярних рейсів на Єгипет немає. Це в нас такі фіхівці тут бродять...
Турецкий Жванецкий в своём репертуаре... Это твои слова? По сообщению моих респондентов - все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...