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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:08

  akurt написав:Так и сделаю. Только к Вам в Апостолово не хочется как-то.

Взгляд из Апостолово, Жмеринки, Подмосковья...дальше уже не помню,
куда ты меня поселил.... :D
Эрдоган разбушевался!
Но «у пана атамана нет золотого запаса»

Наблюдая высокую военную и внешнеполитическую активность Турции,
невольно задаёшь себе вопрос. А денег-то хватит?
За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза:
со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше....
Казна пуста, фактически без штанов, но султан упорно показывает
что он первый парень на деревне...
Сначала начал проклинать Австрию, в которой вывесили флаг Израиля,
а вчера уже попёр на Байдена:
"You are writing history with your bloody hands,"
"....Вы пишете историю своими кровавыми руками..."
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... ing-office

Ну-ну, посмотрим на результат в конце осени...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:40

  RTC12 написав:
  akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія.
Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія.
Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія.
Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Разом - більше 20 рейсів.

Єгипет:
- в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова)
Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину.
Регулярних рейсів на Єгипет немає.
Це в нас такі фіхівці тут бродять...

Турецкий Жванецкий в своём репертуаре...
Это твои слова?
По сообщению моих респондентов -
все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...

Так кто тут смешит народ?

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 19:29

Прикольно смотреть, как человек, я имею ввиду RTC12, сидящий по шею в (delete), занимается прогнозами, гаданием, чревовещанием и предсказаниями...
А RTC12 забавляет форумчан реально и учит уму разуму: если вы в 2017-2020 годах работали подсобником у Джамшута и Равшана в Подмосковье, то потом, конечно, трудно привыкнуть к нормальной жизни...
Ну хоть мы ему представляем трибуну...
Чревовещай дальше... Прикольно...
akurt
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  #<1 ... 1083108410851086
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