Взгляд из Апостолово, Жмеринки, Подмосковья...дальше уже не помню,
куда ты меня поселил....
Эрдоган разбушевался!
Но «у пана атамана нет золотого запаса»
Наблюдая высокую военную и внешнеполитическую активность Турции,
невольно задаёшь себе вопрос. А денег-то хватит?
За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза:
со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше....
Казна пуста, фактически без штанов, но султан упорно показывает
что он первый парень на деревне...
Сначала начал проклинать Австрию, в которой вывесили флаг Израиля,
а вчера уже попёр на Байдена:
"You are writing history with your bloody hands,"
"....Вы пишете историю своими кровавыми руками..."
Ну-ну, посмотрим на результат в конце осени...