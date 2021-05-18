Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так и сделаю. Только к Вам в Апостолово не хочется как-то.
Взгляд из Апостолово, Жмеринки, Подмосковья...дальше уже не помню, куда ты меня поселил.... Эрдоган разбушевался! Но «у пана атамана нет золотого запаса»
Наблюдая высокую военную и внешнеполитическую активность Турции, невольно задаёшь себе вопрос. А денег-то хватит? За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза: со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше.... Казна пуста, фактически без штанов, но султан упорно показывает что он первый парень на деревне... Сначала начал проклинать Австрию, в которой вывесили флаг Израиля, а вчера уже попёр на Байдена: "You are writing history with your bloody hands," "....Вы пишете историю своими кровавыми руками..." https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... ing-office
akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія. Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія. Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія. Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Разом - більше 20 рейсів.
Єгипет: - в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси; - в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів. - в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова) Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину. Регулярних рейсів на Єгипет немає. Це в нас такі фіхівці тут бродять...
Турецкий Жванецкий в своём репертуаре... Это твои слова? По сообщению моих респондентов - все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...
Прикольно смотреть, как человек, я имею ввиду RTC12, сидящий по шею в (delete), занимается прогнозами, гаданием, чревовещанием и предсказаниями... А RTC12 забавляет форумчан реально и учит уму разуму: если вы в 2017-2020 годах работали подсобником у Джамшута и Равшана в Подмосковье, то потом, конечно, трудно привыкнуть к нормальной жизни... Ну хоть мы ему представляем трибуну... Все форумчане знают по личному опыту: в финансах, недвижимости, бизнесе, строительстве будущего для детей - гадалки/прорицатели/вещуны и чревовещатели - самое нужное дело.
P.S. Может кому пригодится: на 23 мая появился один авиабилет Киев-Анталия. По 149 евро, правда, ну хоть - один да есть... Блин, ну почему же украинцы не слушают пророчества/гадания/ворожбу RTC12... Есть и на 26 мая - но уже за 280 евро... В одну сторону... Ну такі неслухняні ті українці: ворожку - таку гарну - і не слухають...
akurt написав:А RTC12 забавляет форумчан реально и учит уму разуму: если вы в 2017-2020 годах работали подсобником у Джамшута и Равшана в Подмосковье, то потом, конечно, трудно привыкнуть к нормальной жизни...
Ошибся ты малёхо... Перепутал земли русского царя с владениями её Величества....
akurt написав:Ну хоть мы ему представляем трибуну...
Мы, это кто? Ты уже Николай Второй? The Royal We? Царская особа, которая сама себя короновала?
akurt написав:Все форумчане знают по личному опыту: в финансах, недвижимости, бизнесе, строительстве будущего для детей - гадалки/прорицатели/вещуны и чревовещатели - самое нужное дело.
Может кто и знает. Но точно не ты. Иначе не поменял бы настоящие деньги на турецкую макулатуру, и не поволок бы её в туркишь банки... А ведь жмеринские гадалки тебя предупреждали... Не ходи к Султану со своим салом... Но.... Жадность фраера сгубила.
akurt написав:Так и сделаю. Только к Вам в Апостолово не хочется как-то. Думаю, больше никого из форумчан не тянет тоже. У меня прямо в эти минуты начинается пробежка по резиновым дорожкам - уже выхожу из квартиры - вдоль Средиземного моря - вот сразу после неё - именно так и сделаю. Температура воды в Средиземном море у берегов Анталии +22,2 градуса.
До моря 4 км - далеко бігти, в такому поважному пенсійному віці! Чи машина обламалась, а на ремонт коштів немає?
Температура води в Середземному морі - Акурт, ти що, працевлаштувався в Гідрометеоцентр??? На йогурт не вистачає???
Пане Франте - приємна новина для Вас, мене, але дуже неприємна для двох панів вище, які дуже дуже дуже хвилюються про відпочинок убивць українських хлопців на фронті - московітів - саме в Туреччині: авіакомпанії S7 (РФ) наказали відмінити рейси в Туреччину до кінця жовтня. Українці Анталії танцюють! Вонятиме тільки на Фінансовому форумі України!