Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так и сделаю. Только к Вам в Апостолово не хочется как-то.
Взгляд из Апостолово, Жмеринки, Подмосковья...дальше уже не помню, куда ты меня поселил.... Эрдоган разбушевался! Но «у пана атамана нет золотого запаса»
Наблюдая высокую военную и внешнеполитическую активность Турции, невольно задаёшь себе вопрос. А денег-то хватит? За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза: со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше.... Казна пуста, фактически без штанов, но султан упорно показывает что он первый парень на деревне... Сначала начал проклинать Австрию, в которой вывесили флаг Израиля, а вчера уже попёр на Байдена: "You are writing history with your bloody hands," "....Вы пишете историю своими кровавыми руками..." https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... ing-office
akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія. Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія. Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія. Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Разом - більше 20 рейсів.
Єгипет: - в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси; - в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів. - в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова) Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину. Регулярних рейсів на Єгипет немає. Це в нас такі фіхівці тут бродять...
Турецкий Жванецкий в своём репертуаре... Это твои слова? По сообщению моих респондентов - все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...
Просто для того, чтобы форумчане оценили уровень квалификации двух специалистов по зарубежной недвижимости - бригада "Ноль на массу".
Сегодня из Украины в Турцию осуществляются авиарейсы - уточненные данные: - Из Киева - 22 рейса - из них большая часть - Анталия. - Из Харькова - 7 рейсов из них 4 - Анталия. - Из Херсона - 2 рейса. - Из Львова - 7 рейсов, из них 5 - Анталия. - Из Запорожья - 6 рейсов, большинство - Анталия. - Из Днепра - 1 рейс (Анталия). Работает реальный авиамост туда, где умные люди сделали умно... Ай и специалисты тут топчутся и топчутся... Прислушивайтесь...
RTC12 написав:За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза: со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше.... Казна пуста, фактически без штанов
Можливо, турецька курортна нерухомість дорожчає з швидкістю київської - на 10% щорічно???
Щось мовчить наш любитель турецько-лірних депозитів про динаміку цін на прибережне анталійське житло))) То про погоду пише, то про авіарейси. Неначе він працівник гідрометеоцентра чи диспетчер аеропорта))) Неначе ми самі не здатні знайти цю інформацію в Інтернеті.
Не удивительно, что не можете найти: с сентября 2018 года на ветке каждый день гадят трое: Frant, Мизантроп и третья лошадка "на подхвате" - сменная. Цель: своим дерьмом и мусором засыпать все так, чтобы никто ничего не нашел. Примеры - на предыдущих страницах.
По Вашему вопросу: про Кипр никто ни разу не писал - видимо форумчанам неинтересен.
По Турции есть один нормальный сайт типа украинского ОЛХ. Но вход просто так с украинских IP-адресов закрыт. Нужно пройти регистрацию - тогда откроется поиск. Загрузите в Гугул Хром - чтобы был встроенный переводчик - тогда все поймете. Но уже появилась английская версия - ищите кнопку переключения. Сайт: http://www.sahibinden.com
Кнопка переключения на английский язык есть внизу справа. Адаптация не точная из-за особенностей администартивного деленния. Делайте так: Real estate - Residental - For sale - Residential - City - Antalya (это и провинция, и город - центр проовинции) - Town (это может быть и городок в провинции - например, Кемер, и район Анталии, например Коньяалты) - Street (а самом деле нужно выбирать не улицу, а микрорайон района города, например Liman или Hurma) - ниже Room Count и потом Search. Покажет варианты с ценами. Далее слева настраиваете фильтры по возрасту дома и желаемом этаже квартиры. Обращаю внимание: Graund floor, Garden floor и вообще слова рядом со словом "этаж" - разные толкования того, что у нас называют "первый этаж", в Турции это "нулевой этаж" - не "котируется" такая квартира, обычно дешевле на 20% (будьте внимательны). Еще особенности по Турции: здесь нет документов "Технический паспорт квартиры"- товар продается "Как есть" и потому площадь квартиры - цифры - очень условная цифра (ориентировочная и больше ничего). Есть кнопка "Location" - расположение условное - риелторы не хотят точно светить свои объекты.
Дякую пане Франте, про проведену роботу, але за тими посиланнями нічого немає про Кіпр. Приємно, що друге посилання - на мій текст про Турецьку Республіку Північного Кіпру (ТРПК) - але пан Франт не бачить різниці - не розбирається - не дивно. І навіть в тому цікавому моєму вже історичному тексті немає того, про що питав вище пан Alex3.