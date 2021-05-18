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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:08

  akurt написав:Так и сделаю. Только к Вам в Апостолово не хочется как-то.

Взгляд из Апостолово, Жмеринки, Подмосковья...дальше уже не помню,
куда ты меня поселил.... :D
Эрдоган разбушевался!
Но «у пана атамана нет золотого запаса»

Наблюдая высокую военную и внешнеполитическую активность Турции,
невольно задаёшь себе вопрос. А денег-то хватит?
За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза:
со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше....
Казна пуста, фактически без штанов, но султан упорно показывает
что он первый парень на деревне...
Сначала начал проклинать Австрию, в которой вывесили флаг Израиля,
а вчера уже попёр на Байдена:
"You are writing history with your bloody hands,"
"....Вы пишете историю своими кровавыми руками..."
https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... ing-office

Ну-ну, посмотрим на результат в конце осени...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 17:40

  RTC12 написав:
  akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія.
Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія.
Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія.
Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія.
Разом - більше 20 рейсів.

Єгипет:
- в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси;
- в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів.
- в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова)
Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину.
Регулярних рейсів на Єгипет немає.
Це в нас такі фіхівці тут бродять...

Турецкий Жванецкий в своём репертуаре...
Это твои слова?
По сообщению моих респондентов -
все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...

Так кто тут смешит народ?

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 14:43

Просто для того, чтобы форумчане оценили уровень квалификации двух специалистов по зарубежной недвижимости - бригада "Ноль на массу".

Сегодня из Украины в Турцию осуществляются авиарейсы - уточненные данные:
- Из Киева - 22 рейса - из них большая часть - Анталия.
- Из Харькова - 7 рейсов из них 4 - Анталия.
- Из Херсона - 2 рейса.
- Из Львова - 7 рейсов, из них 5 - Анталия.
- Из Запорожья - 6 рейсов, большинство - Анталия.
- Из Днепра - 1 рейс (Анталия).
Работает реальный авиамост туда, где умные люди сделали умно...
Ай и специалисты тут топчутся и топчутся... Прислушивайтесь...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:27

Ребята, читаю ветку, но не могу пока найти информацию, на каких ресурсах лучше искать жильё в Турции и на Кипре.. Если кто в курсе, буду благодарен..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 15:37

Не удивительно, что не можете найти: с сентября 2018 года на ветке каждый день гадят трое:
Frant, Мизантроп и третья лошадка "на подхвате" - сменная.
Цель: своим дерьмом и мусором засыпать все так, чтобы никто ничего не нашел.
Примеры - на предыдущих страницах.

По Вашему вопросу: про Кипр никто ни разу не писал - видимо форумчанам неинтересен.

По Турции есть один нормальный сайт типа украинского ОЛХ.
Но вход просто так с украинских IP-адресов закрыт.
Нужно пройти регистрацию - тогда откроется поиск.
Загрузите в Гугул Хром - чтобы был встроенный переводчик - тогда все поймете.
Но уже появилась английская версия - ищите кнопку переключения.
Сайт:
http://www.sahibinden.com

Кнопка переключения на английский язык есть внизу справа.
Адаптация не точная из-за особенностей администартивного деленния.
Делайте так:
Real estate - Residental - For sale - Residential - City - Antalya (это и провинция, и город - центр проовинции) - Town (это может быть и городок в провинции - например, Кемер, и район Анталии, например Коньяалты) - Street (а самом деле нужно выбирать не улицу, а микрорайон района города, например Liman или Hurma) - ниже Room Count и потом Search.
Покажет варианты с ценами.
Далее слева настраиваете фильтры по возрасту дома и желаемом этаже квартиры.
Обращаю внимание: Graund floor, Garden floor и вообще слова рядом со словом "этаж" - разные толкования того, что у нас называют "первый этаж", в Турции это "нулевой этаж" - не "котируется" такая квартира, обычно дешевле на 20% (будьте внимательны).
Еще особенности по Турции: здесь нет документов "Технический паспорт квартиры"- товар продается "Как есть" и потому площадь квартиры - цифры - очень условная цифра (ориентировочная и больше ничего).
Есть кнопка "Location" - расположение условное - риелторы не хотят точно светить свои объекты.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:11

  akurt написав:про Кипр никто ни разу не писал

Знову неправда, знову обман!
Писали, Акурт, писали!

Проте ти ж постійно забиваєш своїм флудом, йогуртами, температурою води, анталією - всіх і повсюди!

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

І ще 5 сторінок посилань щодо Кіпру!
треба не лінитись, а набрати уверху в пошуку "Кипр"!
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 16:18

Дякую пане Франте, про проведену роботу, але за тими посиланнями нічого немає про Кіпр.
Приємно, що друге посилання - на мій текст про Турецьку Республіку Північного Кіпру (ТРПК) - але пан Франт не бачить різниці - не розбирається - не дивно.
І навіть в тому цікавому моєму вже історичному тексті немає того, про що питав вище пан Alex3.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:По Вашему вопросу: про Кипр никто ни разу не писал - видимо форумчанам неинтересен.

Я колись писав про Північний Кіпр і нормальний Кіпр.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 19:50

Дякую за уточнення, бачите: гілка корисна для людей.
До речі щодо Турецької Pеспубліки Північного Кіпру та тези моїх доповідей та пана BIGor (посилання є вище):
- наші люди безстрашні та сміливі: купили в 2019 році всього по 120 000 євро картинки (не плутати із словом "квартирки") на Північному Кіпрі з обіцянкою приватних осіб віддати у власність "Житлове приміщення" - так вказано в Угоді купівлі-продажу - в термін до 20 липня 2024 року.
- Угода передбачала - приблизно як в МММ - залучення не менше шести щасливих власників (один корпус).
- Всі шість власників знайшлися серед мешканців Києва.
- Всі шість власників спали погано, розмірковуючи останні 2 роки про долю своїх 120 000 євро.
- Власники прийняли рішення: делегувати одного із співласнкиів (однаково безробітний в Києві) спостерігачем - чи там хоч щось будується, чи ні. Виділяють йому якісь кошти на харчування.
Спостерігаємо.
akurt
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