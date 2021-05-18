Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Так и сделаю. Только к Вам в Апостолово не хочется как-то.
Взгляд из Апостолово, Жмеринки, Подмосковья...дальше уже не помню, куда ты меня поселил.... Эрдоган разбушевался! Но «у пана атамана нет золотого запаса»
Наблюдая высокую военную и внешнеполитическую активность Турции, невольно задаёшь себе вопрос. А денег-то хватит? За последние годы золотовалютные резервы Турции снизились в 4 раза: со 140 до 35 миллиардов долларов. Если не меньше.... Казна пуста, фактически без штанов, но султан упорно показывает что он первый парень на деревне... Сначала начал проклинать Австрию, в которой вывесили флаг Израиля, а вчера уже попёр на Байдена: "You are writing history with your bloody hands," "....Вы пишете историю своими кровавыми руками..." https://www.zerohedge.com/geopolitical/ ... ing-office
akurt написав:Київ - 19 рейсів на Туреччину, з них 12 - Анталія. Харків - 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Львів - 3 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Дніпро - 1 рейс на Туреччину, з них 1 - Анталія. Одеса - 5 рейсів на Туреччину, з них 3 - Анталія. Запоріжжя 2 рейси на Туреччину, з них 2 - Анталія. Разом - більше 20 рейсів.
Єгипет: - в аеропорт Хурагада очікується 4 рейси; - в аеропорт Шарм-ель-Шейх - 5 рейсів. - в аеропорт Марса-Алам - виконано 2 рейси, очікується ввечері ще 1 (зі Львова) Разом - 12 рейсів або ВДВІЧІ МЕНШЕ, ніж в Туреччину. Регулярних рейсів на Єгипет немає. Це в нас такі фіхівці тут бродять...
Турецкий Жванецкий в своём репертуаре... Это твои слова? По сообщению моих респондентов - все (ВСЕ!) украинцы ринулись в Турцию...
Просто для того, чтобы форумчане оценили уровень квалификации двух специалистов по зарубежной недвижимости - бригада "Ноль на массу".
Сегодня из Украины в Турцию осуществляются авиарейсы - уточненные данные: - Из Киева - 22 рейса - из них большая часть - Анталия. - Из Харькова - 7 рейсов из них 4 - Анталия. - Из Херсона - 2 рейса. - Из Львова - 7 рейсов, из них 5 - Анталия. - Из Запорожья - 6 рейсов, большинство - Анталия. - Из Днепра - 1 рейс (Анталия). Работает реальный авиамост туда, где умные люди сделали умно... Ай и специалисты тут топчутся и топчутся... Прислушивайтесь...
Не удивительно, что не можете найти: с сентября 2018 года на ветке каждый день гадят трое: Frant, Мизантроп и третья лошадка "на подхвате" - сменная. Цель: своим дерьмом и мусором засыпать все так, чтобы никто ничего не нашел. Примеры - на предыдущих страницах.
По Вашему вопросу: про Кипр никто ни разу не писал - видимо форумчанам неинтересен.
По Турции есть один нормальный сайт типа украинского ОЛХ. Но вход просто так с украинских IP-адресов закрыт. Нужно пройти регистрацию - тогда откроется поиск. Загрузите в Гугул Хром - чтобы был встроенный переводчик - тогда все поймете. Но уже появилась английская версия - ищите кнопку переключения. Сайт: http://www.sahibinden.com
Кнопка переключения на английский язык есть внизу справа. Адаптация не точная из-за особенностей администартивного деленния. Делайте так: Real estate - Residental - For sale - Residential - City - Antalya (это и провинция, и город - центр проовинции) - Town (это может быть и городок в провинции - например, Кемер, и район Анталии, например Коньяалты) - Street (а самом деле нужно выбирать не улицу, а микрорайон района города, например Liman или Hurma) - ниже Room Count и потом Search. Покажет варианты с ценами. Далее слева настраиваете фильтры по возрасту дома и желаемом этаже квартиры. Обращаю внимание: Graund floor, Garden floor и вообще слова рядом со словом "этаж" - разные толкования того, что у нас называют "первый этаж", в Турции это "нулевой этаж" - не "котируется" такая квартира, обычно дешевле на 20% (будьте внимательны). Еще особенности по Турции: здесь нет документов "Технический паспорт квартиры"- товар продается "Как есть" и потому площадь квартиры - цифры - очень условная цифра (ориентировочная и больше ничего). Есть кнопка "Location" - расположение условное - риелторы не хотят точно светить свои объекты.
Дякую пане Франте, про проведену роботу, але за тими посиланнями нічого немає про Кіпр. Приємно, що друге посилання - на мій текст про Турецьку Республіку Північного Кіпру (ТРПК) - але пан Франт не бачить різниці - не розбирається - не дивно. І навіть в тому цікавому моєму вже історичному тексті немає того, про що питав вище пан Alex3.
Дякую за уточнення, бачите: гілка корисна для людей. До речі щодо Турецької Pеспубліки Північного Кіпру та тези моїх доповідей та пана BIGor (посилання є вище): - наші люди безстрашні та сміливі: купили в 2019 році всього по 120 000 євро картинки (не плутати із словом "квартирки") на Північному Кіпрі з обіцянкою приватних осіб віддати у власність "Житлове приміщення" - так вказано в Угоді купівлі-продажу - в термін до 20 липня 2024 року. - Угода передбачала - приблизно як в МММ - залучення не менше шести щасливих власників (один корпус). - Всі шість власників знайшлися серед мешканців Києва. - Всі шість власників спали погано, розмірковуючи останні 2 роки про долю своїх 120 000 євро. - Власники прийняли рішення: делегувати одного із співласнкиів (однаково безробітний в Києві) спостерігачем - чи там хоч щось будується, чи ні. Виділяють йому якісь кошти на харчування. Спостерігаємо.