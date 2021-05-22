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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1090109110921093>
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:10

  akurt написав:ПРО НЕРУХОМІСТЬ

У зв"язку із зростанням попиту іноземців на нерухоміцсть в Туреччині та масовим заведенням коштів на таку купівлю в безготівковій формі деякі банки Туреччини з 15 травня 2021 року ввели комісію за зарахування коштів, які зайшли на рахунки фізичних осіб із-за кордону за допомогою SWIFT-переказів, в сумі від 0,3 до 0,4 відсотка.
До цього комісія за зарахуваннія була тільки в Garanti bank.
На сьогодні найбільш сприятливі умови для інвесторів є в KuveytTurk Bank:
- комісія за відправления коштів за кордон - 0,1% (мінімум 10 доларів - максимум 140 доларів);
- комісія за зарахування котштів, які надійшли із-за кордону - 0,1% (мінімум 10 доларів - максимум 140 доларів);
В понеділок на 2 доби прилітають приятелі виключно за тим, щоби відкрити рахунок в турецькому банку - їм радили (не я - я радив інший банк) відкрити саме в цьому банку. Якщо їм вдасться відкрити рахунок - та не будуть від мене тримати секретів що саме та як получилося - повідомлю форумчанам.

всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал....
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал..

ну нуна крипту выводить на карты турецкого банка :idea:
akurt, плииз, киньте ссылки на сайты люмимых турецких банков
И мож де удаленно мона в каких банках счета/карты пооткрывать..
Востаннє редагувалось Amethyst в Суб 22 тра, 2021 17:16, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:16

Пане Флаймане - не псуйте про себе приємне враження: я розказав РЕАЛЬНУ історію з нашим реальним хлопцем.
Назву фірми називати не буду.
Дату розмови можу уточнити: 14 травня.
Ви просто не з тими людьми спілкуєется.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:17

  Amethyst написав:
  flyman написав:всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал..

ну нуна крипту выводить на карты турецкого банка :idea:
akurt, плииз, киньте ссылки на сайты люмимых турецких банков
И мож де удаленно мона в каких банках счета/карты пооткрывать..

кріпта забанена в Туреччині від недавна, навіть дві криптообмінки лягло і не встало.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:19

Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах.
Відчуйте різницю.
За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете розрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою?
Ну, наприклад: ось рахунок за електрику за травень - можете видати банку 1 000 000 SHIBA?
В Туреччині така операція заборонена.
А у вас як?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 тра, 2021 17:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:24

  akurt написав:Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах.
Відчуйте різницю.
За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете рохрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою?

так що ж ви тому парубку із Житомира не втюхали на 100К прелєсть в Анталії?
Так би вже мав за доджики квартирку біля моря і ще мішок твердої валюти на здачу.

І файні дівки крутилися як метелики біля квіточки, а так вже має на екрані віртуальних фантиків на $339373 і стрес такий, що навіть затвор не передьоргується для зняття напруги, як рекомендує change_pm

Погано працюєте, як писаф Франт, пора звільняти такого хвахивця.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:27

  akurt написав:Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах.
Відчуйте різницю.
За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете розрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою?
Ну, наприклад: ось рахунок за електрику за травень - можете видати банку 1 000 000 SHIBA?
В Туреччині така операція заборонена.
А у вас як?

Ну може есть де психи, шо берут оплату в таком шибко волатильном средстве.
Но вывести на карту крипту мона в Неньке свободно :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:39

  Amethyst написав:
  flyman написав:всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал..

ну нуна крипту выводить на карты турецкого банка :idea:
akurt, плииз, киньте ссылки на сайты люмимых турецких банков
И мож де удаленно мона в каких банках счета/карты пооткрывать..


Я клиент двух банков:
https://www.denizbank.com/en/
https://www.kuveytturk.com.tr/en/
Оба - принадлежат зарубежным странам.
В первом выдают карту Мастеркард, во втором - VISA.
Второй удобнее для украинцев тем, что с карт Привата приходят гривны с минимальной комиссией в 1%. Зачисление СВИФТ-переводов с меньшей комиссией.
В Денизбанке есть свои приятные плюшки: служба поддержки на русском языке.
И там, и там в банкоматах меню на английском языке есть, во втором - и на русском (в первом тоже раньше было на русском).
Во втором есть прикольные плюшки: можно в инет-банкинге покупать/продавать золото на золотой счет. Необычные условия по депозитам: они за деньги клиентов покупают акции предприятий и "делятся" прибылью с клиентом.
У приятелей счета здесь, мне нравится интернет-банкинг:
https://www.yapikredi.com.tr/en/
Вообще счет открыть иностранцу практически невозможно.
Знаю о редких удачных случаях. Приятелям помогал и знаю как, но в интернете не расскажу.
Мне самому интересно, чем закончится визит в Анталию "наших" именно с этой целью - у них нет ни ВНЖ, ни купленной квартиры.
Удаленно теоретически можно открыть карту в виртуальном банке - типа нашего Монобанка - привозят карту домой - но у них непреодолимое условие: курьер приезжает и он должен рассказать как пользоваться инет-банкингом - и нужно говорить только на турецком языке.
Не можешь - карту не вручают и не сотрудничают.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 тра, 2021 19:03, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 17:42

  Amethyst написав:
  akurt написав:Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах.
Відчуйте різницю.
За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете розрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою?
Ну, наприклад: ось рахунок за електрику за травень - можете видати банку 1 000 000 SHIBA?
В Туреччині така операція заборонена.
А у вас як?

Ну може есть де психи, шо берут оплату в таком шибко волатильном средстве.
Но вывести на карту крипту мона в Неньке свободно :wink:


Я с Вами полностью согласен - но выше пан Флайман - читали, что безграмотно написал?
То-то же...
Тут такие специалисты, что "Мама, не горюй!"
Не понимает разницы между "владеть", "распоряжаться" и возможностью расплатиться в государственном учреждении. Такую возможность в Турции запретили с мая 2021.
Зачем глупости пишет - знает только он сам.
Зацените очередную глупость:
  flyman написав:всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал..

Это пишет горе-специалист, который с 2019 года не может вывести из одного польского банка остаток от нищенского заработка предыдущих годов в 100 злотых...
Чел вообще не шарит, что такое SWIFT-перевод...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:20

  akurt написав:У американців свої негаразди. Нема чого заздрити їм....

А у турков всё ок???
Страна практически без штанов.
Ложится и падает на колени перед кем угодно,
лишь бы прислали туристов...
Иначе будет полный кирдык...
RTC12
 
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