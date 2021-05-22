Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У зв"язку із зростанням попиту іноземців на нерухоміцсть в Туреччині та масовим заведенням коштів на таку купівлю в безготівковій формі деякі банки Туреччини з 15 травня 2021 року ввели комісію за зарахування коштів, які зайшли на рахунки фізичних осіб із-за кордону за допомогою SWIFT-переказів, в сумі від 0,3 до 0,4 відсотка. До цього комісія за зарахуваннія була тільки в Garanti bank. На сьогодні найбільш сприятливі умови для інвесторів є в KuveytTurk Bank: - комісія за відправления коштів за кордон - 0,1% (мінімум 10 доларів - максимум 140 доларів); - комісія за зарахування котштів, які надійшли із-за кордону - 0,1% (мінімум 10 доларів - максимум 140 доларів); В понеділок на 2 доби прилітають приятелі виключно за тим, щоби відкрити рахунок в турецькому банку - їм радили (не я - я радив інший банк) відкрити саме в цьому банку. Якщо їм вдасться відкрити рахунок - та не будуть від мене тримати секретів що саме та як получилося - повідомлю форумчанам.
всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал....
Пане Флаймане - не псуйте про себе приємне враження: я розказав РЕАЛЬНУ історію з нашим реальним хлопцем. Назву фірми називати не буду. Дату розмови можу уточнити: 14 травня. Ви просто не з тими людьми спілкуєется.
Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах. Відчуйте різницю. За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете розрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою? Ну, наприклад: ось рахунок за електрику за травень - можете видати банку 1 000 000 SHIBA? В Туреччині така операція заборонена. А у вас як?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 тра, 2021 17:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах. Відчуйте різницю. За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете рохрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою?
так що ж ви тому парубку із Житомира не втюхали на 100К прелєсть в Анталії? Так би вже мав за доджики квартирку біля моря і ще мішок твердої валюти на здачу.
І файні дівки крутилися як метелики біля квіточки, а так вже має на екрані віртуальних фантиків на $339373 і стрес такий, що навіть затвор не передьоргується для зняття напруги, як рекомендує change_pm
Погано працюєте, як писаф Франт, пора звільняти такого хвахивця.
akurt написав:Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах. Відчуйте різницю. За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете розрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою? Ну, наприклад: ось рахунок за електрику за травень - можете видати банку 1 000 000 SHIBA? В Туреччині така операція заборонена. А у вас як?
Ну може есть де психи, шо берут оплату в таком шибко волатильном средстве. Но вывести на карту крипту мона в Неньке свободно
flyman написав:всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал..
ну нуна крипту выводить на карты турецкого банка akurt, плииз, киньте ссылки на сайты люмимых турецких банков И мож де удаленно мона в каких банках счета/карты пооткрывать..
Я клиент двух банков: https://www.denizbank.com/en/ https://www.kuveytturk.com.tr/en/ Оба - принадлежат зарубежным странам. В первом выдают карту Мастеркард, во втором - VISA. Второй удобнее для украинцев тем, что с карт Привата приходят гривны с минимальной комиссией в 1%. Зачисление СВИФТ-переводов с меньшей комиссией. В Денизбанке есть свои приятные плюшки: служба поддержки на русском языке. И там, и там в банкоматах меню на английском языке есть, во втором - и на русском (в первом тоже раньше было на русском). Во втором есть прикольные плюшки: можно в инет-банкинге покупать/продавать золото на золотой счет. Необычные условия по депозитам: они за деньги клиентов покупают акции предприятий и "делятся" прибылью с клиентом. У приятелей счета здесь, мне нравится интернет-банкинг: https://www.yapikredi.com.tr/en/ Вообще счет открыть иностранцу практически невозможно. Знаю о редких удачных случаях. Приятелям помогал и знаю как, но в интернете не расскажу. Мне самому интересно, чем закончится визит в Анталию "наших" именно с этой целью - у них нет ни ВНЖ, ни купленной квартиры. Удаленно теоретически можно открыть карту в виртуальном банке - типа нашего Монобанка - привозят карту домой - но у них непреодолимое условие: курьер приезжает и он должен рассказать как пользоваться инет-банкингом - и нужно говорить только на турецком языке. Не можешь - карту не вручают и не сотрудничают.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 тра, 2021 19:03, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:Чули дзвін та не знали де він: не кріпта "забанена", а розрахунки кріптою заборонені в державних підприємствах. Відчуйте різницю. За одне проконсультуйте - я реально не в курсі - в Україні Ви можете розрахуватися в банках або при купівлі квартири кріптовалютою? Ну, наприклад: ось рахунок за електрику за травень - можете видати банку 1 000 000 SHIBA? В Туреччині така операція заборонена. А у вас як?
Ну може есть де психи, шо берут оплату в таком шибко волатильном средстве. Но вывести на карту крипту мона в Неньке свободно
Я с Вами полностью согласен - но выше пан Флайман - читали, что безграмотно написал? То-то же... Тут такие специалисты, что "Мама, не горюй!" Не понимает разницы между "владеть", "распоряжаться" и возможностью расплатиться в государственном учреждении. Такую возможность в Турции запретили с мая 2021. Зачем глупости пишет - знает только он сам. Зацените очередную глупость:
flyman написав:всьо, халява зі Свіфтом сі скінчила, а так дишал, так дишал..
Это пишет горе-специалист, который с 2019 года не может вывести из одного польского банка остаток от нищенского заработка предыдущих годов в 100 злотых... Чел вообще не шарит, что такое SWIFT-перевод...