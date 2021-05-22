О! RTC12 проснулся: кого интересует зарубежная недвига и куда и как вложить свои деньги - лучший специалист.
Рекомендую.
Он сам правда нигде никакой не владеет, но форумчанам даст точные советы.
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Додано: Суб 22 тра, 2021 19:26
О! RTC12 проснулся: кого интересует зарубежная недвига и куда и как вложить свои деньги - лучший специалист.
Рекомендую.
Он сам правда нигде никакой не владеет, но форумчанам даст точные советы.
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:29
Сам придумал? фантазёр....
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:34
Тут уже без меня совет дали...
Додано: Суб 22 тра, 2021 19:41
Старается не по-децки.
Я - пас, лучше открою баночку пива и посмотрю очередные серии классного сериала Fauda (очень рекомендую форумчанам - прямо на тему дня).
А он Вам расскажет, как он НЕ вложился в покупку недвижимости в Украине, Австралии, Австрии, Азербайджане, Алжире, Австрии, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении , Афганистане, Багамах, Бангладеш, Барбадосе, Бахрейне, Белизе, Белоруссии, Бельгии, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии, Брунее, Ботсване, Бурунди, Бутане, Вануату, Ватикане, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Габоне, Гаити, Гайане, Гамбии, Гане, Гватемале, Германии, Гондурасе, Греции. Грузии, Дании и еще в 100 странах мира, в том числе в РФ, где пахал как папа Карло до 2020 года...
Но больше всего ненавидит Турцию, где никогда в жизни не был.
Всем сесть в кружок и слушать, упаковывая бабло в мешки из-под цемента...
Всем развесить ушки - записывать и выполнять!
Додано: Суб 22 тра, 2021 20:07
так просвіти нас темних, а то Свіфти приходять, не понятно як, чи то по дротам (wired transfer) телеграфом чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 тра, 2021 20:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 тра, 2021 20:10
пару днів тому було безпалтно, і це тіпа гуд,
а тепер "із зростанням попиту".
Ларчик відкривається просто, банкам очєнь кушать хочєццо.
Уряду теж, думаю ще побриють експатів і не тільки новими податками.
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