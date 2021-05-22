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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1090109110921093
Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:26

О! RTC12 проснулся: кого интересует зарубежная недвига и куда и как вложить свои деньги - лучший специалист.
Рекомендую.
Он сам правда нигде никакой не владеет, но форумчанам даст точные советы.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:29

  akurt написав:ПРО НЕРУХОМІСТЬ

У зв"язку із зростанням попиту іноземців на нерухомість в Туреччині та масовим заведенням коштів на таку купівлю в безготівковій формі деякі банки Туреччини з 15 травня 2021 року ввели комісію за зарахування коштів, які зайшли на рахунки фізичних осіб із-за кордону за допомогою SWIFT-переказів, в сумі від 0,3 до 0,4 відсотка.

Сам придумал? фантазёр....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:34

  akurt написав:О! RTC12 проснулся: кого интересует зарубежная недвига и куда и как вложить свои деньги - лучший специалист.
Рекомендую.
Он сам правда нигде никакой не владеет, но форумчанам даст точные советы.

Тут уже без меня совет дали...
  antey1969 написав:Посоветовать форумчанам?
Легко.
Надо ехать не в Турцию, а туда, куда бегут от "счастья" сами турки
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 19:41

Старается не по-децки.
Я - пас, лучше открою баночку пива и посмотрю очередные серии классного сериала Fauda (очень рекомендую форумчанам - прямо на тему дня).
А он Вам расскажет, как он НЕ вложился в покупку недвижимости в Украине, Австралии, Австрии, Азербайджане, Алжире, Австрии, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении , Афганистане, Багамах, Бангладеш, Барбадосе, Бахрейне, Белизе, Белоруссии, Бельгии, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии, Брунее, Ботсване, Бурунди, Бутане, Вануату, Ватикане, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Габоне, Гаити, Гайане, Гамбии, Гане, Гватемале, Германии, Гондурасе, Греции. Грузии, Дании и еще в 100 странах мира, в том числе в РФ, где пахал как папа Карло до 2020 года...
Но больше всего ненавидит Турцию, где никогда в жизни не был.
Всем сесть в кружок и слушать, упаковывая бабло в мешки из-под цемента...
Всем развесить ушки - записывать и выполнять!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:07

  akurt написав:Это пишет горе-специалист, который с 2019 года не может вывести из одного польского банка остаток от нищенского заработка предыдущих годов в 100 злотых...
Чел вообще не шарит, что такое SWIFT-перевод...

так просвіти нас темних, а то Свіфти приходять, не понятно як, чи то по дротам (wired transfer) телеграфом чи як?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 тра, 2021 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 тра, 2021 20:10

  RTC12 написав:
  akurt написав:ПРО НЕРУХОМІСТЬ

У зв"язку із зростанням попиту іноземців на нерухомість в Туреччині та масовим заведенням коштів на таку купівлю в безготівковій формі деякі банки Туреччини з 15 травня 2021 року ввели комісію за зарахування коштів, які зайшли на рахунки фізичних осіб із-за кордону за допомогою SWIFT-переказів, в сумі від 0,3 до 0,4 відсотка.

Сам придумал? фантазёр....

пару днів тому було безпалтно, і це тіпа гуд,
а тепер "із зростанням попиту".

Ларчик відкривається просто, банкам очєнь кушать хочєццо.

Уряду теж, думаю ще побриють експатів і не тільки новими податками.
flyman
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  #<1 ... 1090109110921093
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