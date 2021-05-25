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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 25 тра, 2021 22:21
RTC12 написав: akurt написав:
Просто мозги хорошо работают, слава Богу...
Это кто такое сказал?
Ты вместо самовосхваления лучше спасай свой депозит, пока не поздно...
А то останешься без штанов, и перейдешь в разряд злостных неплательщиков...
Турецкие гос.облигации уже под 17.52%
Туркишь макулатура уже почти никому не нужна...
Лира стремится к пропасти, а страна к дефолту...
Зато кВт електроенергії буде дешевше.
Пора вмикати кондиціонери цілодобово.
Тому тема ціни 1 кВт в Анталії дуже актуальна наразі.
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flyman
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Додано: Сер 26 тра, 2021 00:12
Вот вам инвеШторы урок от акурта. Когда купите квартиру на отшибе в 5 км от пляжа то придётся вам купаться в "большой ванне" между домами , по пояс с хлоркой, а не в Средиземном море . Ну и естественно в компании с иранскими Джамшутами соседями, ибо в такой локации в лучшем случае в доме будет : Франция - 1, Нидерланды - 1 и Германия - 1. А остальное...Ну вы поняли ..
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roberto dark
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Додано: Сер 26 тра, 2021 07:28
А мне нравится, господа финансисты/экономисты и деривативщики!
После моих слов:
Блин, даже прикольно: три года рассказываю, куда надо деньги вкладывать и все три года рассказывают, что я злобный жадный риелтор, обдирающий вдов и сирот....
сразу трое активных форумчан, каждый из которых уже ВЛОЖИЛСЯ в недвижимость в Италии, Болгарии и в Израиле - откликнулись!
Классно!
А то ранее было забавно: казалось бы - форум финансовый (!!!) и - казалось бы - должны быть трезвомыслящие люди с калькуляторам на столе.
И - казалось бы - эти люди с калькуляторам на столе должны... Должны...
Должно быть много трезвомыслящих... И трезвомыслящие должны как минимум думать головом, а не ногом.
А то ведь как бывает:
- им рассказываешь, что за кордоном можно купить не железобетонный параллелепипед, ограниченный сверху и снизу двумя плитами перекрытия, а с боков - якобы стенами, сделанными из остатков стройматериалов, а ГОТОВУЮ ПОД КЛЮЧ квартиру - "полный фарш" - в ответ - топанье ногами и брызги слюной...
- им рассказываешь, что стандартынй вариант - квартира готовая - с полным ремонтом - вселяйся и живи - топают ногами и подпрыгивают на месте.
- им рассказываешь, что не нужно бегать по рынкам и киоскам в поисках электропроводов, замков, штукатурных смесей, цемента, подоконников и даже ламп освещения - и кормить семьи рукожопых - топают ногами и пишут, и пишут, и пишут бред с утра до вечера...
- им рассказываешь, что цена такой квартиры с 2017 по 2020 год была плюс/минус 1000 долларов квадрат - они с утра до вечера тут писали бред типа (цитирую прямо с этой ветки) "...это еще не дно в ценах на недвигу в Турции", "Квартиры в Турции просядут в цене на 50%"...
- им рассказываешь, что НЕТ предпосылок для того, чтобы цены просели хоть как-то, а они рассказывают типа того, что там, где они живут "шевченкові хати подешевшали і так буде в усьому світі"...
- им рассказываешь, что жилые дома не напоминают скворечники на Позняках на 750 квартир - а - например я - живу в доме на 19 квартир - они рассказывают, что "мы в скворечнике на 750 квартир с наркоманами живем - и ничего"...
- им рассказываешь, что для жильцов дома - плавательный бассейн и бесплатно - часто подземная - парковка - не понимают, о чем речь...
- им рассказываешь, что содержание квартиры за границей вряд ли у Вас будет забирать из кармана более 30 долларов в месяц, они рассказывают, что воруют электрическую энергию, имеют электронагреватель под столом, их спасает - и дает возможность "клацать" с утра до вечера на клаве и писать, и писать без устали полный бред...
- им рассказываешь, что для покупки не нужно нанимать адвокатов, юристов и нотариусов, и часто можно "обойти на повороте" риелторов и не платить лишнего - им это не нравится...
- им рассказываешь, что главное во владении квартирой за границей - это ее транспортная доступность, а они рассказывают о Филиппинах, Камбодже, Португалии и Колумбиии...
- им рассказываешь, сколько и как стоит купить квартиру для себя любимого, для семьи, любимой - они воротят носом и говорят: "Вот если бы купить в среду, а в пятницу уже продать в 2 раза дороже, то мы бы еще и пошевелились" - по старой доброй украинской традиции надурить побыстрее соседа, друга, родственника... И объегорить на 100%. А на меньшее - не согласны...
- их ничем не прошибешь - им рассказываешь за последние 3 месяца несколько раз, что за год квартира за кордоном дала профит по валюте в 30% как минимум - а они рассказывают, что жизнь без поросятины не существует в принципе...
P.S. Днем в Фетхие, где я сейчас, +31. В Анталии +26.
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akurt
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Додано: Сер 26 тра, 2021 09:35
akurt написав:
А то ранее было забавно: казалось бы - форум финансовый (!!!) и - казалось бы - должны быть трезвомыслящие люди с калькуляторам на столе.
И - казалось бы - эти люди с калькуляторам на столе должны... Должны...
Должно быть много трезвомыслящих... И трезвомыслящие должны как минимум думать головом, а не ногом.
Ну так возьмём калькулятор...
В феврале ты поменял доллары на лиры и потащил их в банк Султана
под 17.5% годовых. С тех пор лира уже подешевела на 22%.
Повторяю, девальвация лиры составила 22%!!!
(было 6.9 лиры за доллар, сейчас 8.45)
Ну так это ещё не всё...Это только начало...
Представляю что там будет к концу года...
Да, супер бизнес ты придумал...Не грех и поделиться...
С Долярчиком...
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RTC12
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