Додано: Сер 26 тра, 2021 07:28

А мне нравится, господа финансисты/экономисты и деривативщики!

После моих слов:



Блин, даже прикольно: три года рассказываю, куда надо деньги вкладывать и все три года рассказывают, что я злобный жадный риелтор, обдирающий вдов и сирот....



сразу трое активных форумчан, каждый из которых уже ВЛОЖИЛСЯ в недвижимость в Италии, Болгарии и в Израиле - откликнулись!

Классно!



А то ранее было забавно: казалось бы - форум финансовый (!!!) и - казалось бы - должны быть трезвомыслящие люди с калькуляторам на столе.

И - казалось бы - эти люди с калькуляторам на столе должны... Должны...

Должно быть много трезвомыслящих... И трезвомыслящие должны как минимум думать головом, а не ногом.

А то ведь как бывает:

- им рассказываешь, что за кордоном можно купить не железобетонный параллелепипед, ограниченный сверху и снизу двумя плитами перекрытия, а с боков - якобы стенами, сделанными из остатков стройматериалов, а ГОТОВУЮ ПОД КЛЮЧ квартиру - "полный фарш" - в ответ - топанье ногами и брызги слюной...

- им рассказываешь, что стандартынй вариант - квартира готовая - с полным ремонтом - вселяйся и живи - топают ногами и подпрыгивают на месте.

- им рассказываешь, что не нужно бегать по рынкам и киоскам в поисках электропроводов, замков, штукатурных смесей, цемента, подоконников и даже ламп освещения - и кормить семьи рукожопых - топают ногами и пишут, и пишут, и пишут бред с утра до вечера...

- им рассказываешь, что цена такой квартиры с 2017 по 2020 год была плюс/минус 1000 долларов квадрат - они с утра до вечера тут писали бред типа (цитирую прямо с этой ветки) "...это еще не дно в ценах на недвигу в Турции", "Квартиры в Турции просядут в цене на 50%"...

- им рассказываешь, что НЕТ предпосылок для того, чтобы цены просели хоть как-то, а они рассказывают типа того, что там, где они живут "шевченкові хати подешевшали і так буде в усьому світі"...

- им рассказываешь, что жилые дома не напоминают скворечники на Позняках на 750 квартир - а - например я - живу в доме на 19 квартир - они рассказывают, что "мы в скворечнике на 750 квартир с наркоманами живем - и ничего"...

- им рассказываешь, что для жильцов дома - плавательный бассейн и бесплатно - часто подземная - парковка - не понимают, о чем речь...

- им рассказываешь, что содержание квартиры за границей вряд ли у Вас будет забирать из кармана более 30 долларов в месяц, они рассказывают, что воруют электрическую энергию, имеют электронагреватель под столом, их спасает - и дает возможность "клацать" с утра до вечера на клаве и писать, и писать без устали полный бред...

- им рассказываешь, что для покупки не нужно нанимать адвокатов, юристов и нотариусов, и часто можно "обойти на повороте" риелторов и не платить лишнего - им это не нравится...

- им рассказываешь, что главное во владении квартирой за границей - это ее транспортная доступность, а они рассказывают о Филиппинах, Камбодже, Португалии и Колумбиии...

- им рассказываешь, сколько и как стоит купить квартиру для себя любимого, для семьи, любимой - они воротят носом и говорят: "Вот если бы купить в среду, а в пятницу уже продать в 2 раза дороже, то мы бы еще и пошевелились" - по старой доброй украинской традиции надурить побыстрее соседа, друга, родственника... И объегорить на 100%. А на меньшее - не согласны...

- их ничем не прошибешь - им рассказываешь за последние 3 месяца несколько раз, что за год квартира за кордоном дала профит по валюте в 30% как минимум - а они рассказывают, что жизнь без поросятины не существует в принципе...



P.S. Днем в Фетхие, где я сейчас, +31. В Анталии +26.