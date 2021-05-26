Додано: Сер 26 тра, 2021 19:03

Еще не вечер, но самые большие знатоки зарубежной недвижимости, которые, правда, никогда её не имели, дали форумчанам уже 7 (семь) ценных советов.

Осталось форумчанам выполнять, а как же...



х х х

Проміжні підсумки на тему нерухомості - візиту у знамените курортне містечко Фетхіє (200 км від Анталії, якщо їхати по трасі через гори, та 283 км, якщо рухатися вздовж Середземного моря (дуже красива дорога з бухтами))



Містечко відоме - в минулому році один з форумчан там ніби-то був. Населення 250 000 мешканців, і з цього все витікає: У ПОРІВНЯННІ З АНТАЛІЄЮ - ВЕЛИКЕ СЕЛО. Ні, не все так погано, є і звичні великі дорогі і дешеві супермаркети, і автосалони, і мікрорайон приватних дорогих красивих забудов, доріжки для роверів вздовж моря - суперові - катався на ровері вздовж моря, такої кількості дорогих яхт мало де можна зустріти - всі пришвартовані біля купи островів у морі - але все "не те"...

Анталія є Анталія...

Вибачайте, місто з населенням трохи меншим за Київ та площею в 1,4 рази більшою за Київ - то варто того...

Тому давайте так: вже як мене викрили як жадібного рієлтора - прямо зранку - (НЕ ЗАБУДЬТЕ - ЙОГО НОМЕР, як викривача, 25!) - то я вже буду непотріб продавати лоХам в Фетхіє, а вам - форумчанам - раджу все ж таки Анталію...

Ой, поки писав, ще продав 4 квартири 3+1...