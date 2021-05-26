RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1094109510961097
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 17:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

"Той що ніколи не бреше" сьогодні хвалився, що в Анталії +26, а на сайті пишуть таке - Температура в Анталии достигла +35°C в тени. https://www.tourprom.ru/news/50474/.
А також трохи не по темі гілки. Сумні новини із мого улюбленого Тайланду - Мрачные новости от своего правительства получили наиболее зависимые от иностранных туристов регионы Таиланда: чиновники предупредили, что может пройти ещё пять лет, прежде чем туристическая индустрия полностью оживится, сообщает газета The Thaiger. Дело в том, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, причем по Королевству начинают стремительно распространяться новые мутировавшие штаммы коронавируса: четыре различных варианта Covid-19 были обнаружены в Таиланде с 1 апреля, когда началась последняя волна коронавируса..https://www.tourprom.ru/news/50466/
P.S. Звичайно в Туреччині такого не буде. Там туризм відновиться за одним помахом пальця Єрдогана.))
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 04.06.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:03

Еще не вечер, но самые большие знатоки зарубежной недвижимости, которые, правда, никогда её не имели, дали форумчанам уже 7 (семь) ценных советов.
Осталось форумчанам выполнять, а как же...

х х х
Проміжні підсумки на тему нерухомості - візиту у знамените курортне містечко Фетхіє (200 км від Анталії, якщо їхати по трасі через гори, та 283 км, якщо рухатися вздовж Середземного моря (дуже красива дорога з бухтами))

Містечко відоме - в минулому році один з форумчан там ніби-то був. Населення 250 000 мешканців, і з цього все витікає: У ПОРІВНЯННІ З АНТАЛІЄЮ - ВЕЛИКЕ СЕЛО. Ні, не все так погано, є і звичні великі дорогі і дешеві супермаркети, і автосалони, і мікрорайон приватних дорогих красивих забудов, доріжки для роверів вздовж моря - суперові - катався на ровері вздовж моря, такої кількості дорогих яхт мало де можна зустріти - всі пришвартовані біля купи островів у морі - але все "не те"...
Анталія є Анталія...
Вибачайте, місто з населенням трохи меншим за Київ та площею в 1,4 рази більшою за Київ - то варто того...
Тому давайте так: вже як мене викрили як жадібного рієлтора - прямо зранку - (НЕ ЗАБУДЬТЕ - ЙОГО НОМЕР, як викривача, 25!) - то я вже буду непотріб продавати лоХам в Фетхіє, а вам - форумчанам - раджу все ж таки Анталію...
Ой, поки писав, ще продав 4 квартири 3+1...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 19:54

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

У меня приятель, после самостоятельного отдыха в Анталии, на следующий год поехал отдыхать в Фетхие. Так он после этого сказал, что больше в ЭТУ ШУМНУЮ ПОМОЙКУ Анталию с толпами руссачков и приставучих торговцев турков больше НЕ НОГОЙ. Публика в Фетхие европейская, в основном, и более состоятельная. Комфортнее, уютнее, а самое главное воздух в разы чище с его слов. Но вам конечно такое "не по зубам" . Анталия и дешман - ваше всё. По чем помидоры с огурцами в Фетхие акурт забыл написать кстати !))
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 04.06.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:25

Всем форумчан следовать за советчиком roberto dark - за среду опубликовал тут 6 (шесть) постов с инструкциями Вам о том, куда вложить свои деньги.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5961
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2264 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 07:38

Всем форумчанам напоминаю последние советы акурта по зароботку денег - 1. Поехать в Фетхие 2. Снять лодку 3.Покататься на велосипеде. 4.Купить пива 🍺
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 04.06.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1094109510961097
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, hno3 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість в передмісті Києва 1 ... 6, 7, 8
Ромасик » Сер 12 тра, 2021 08:47
76 3785
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 19:27
vitaliian
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 205, 206, 207
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2060 284322
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 14:40
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 702, 703, 704
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7032 892683
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 тра, 2021 12:24
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32643)
27.05.2021 07:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.