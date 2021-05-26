Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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"Той що ніколи не бреше" сьогодні хвалився, що в Анталії +26, а на сайті пишуть таке - Температура в Анталии достигла +35°C в тени. https://www.tourprom.ru/news/50474/. А також трохи не по темі гілки. Сумні новини із мого улюбленого Тайланду - Мрачные новости от своего правительства получили наиболее зависимые от иностранных туристов регионы Таиланда: чиновники предупредили, что может пройти ещё пять лет, прежде чем туристическая индустрия полностью оживится, сообщает газета The Thaiger. Дело в том, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, причем по Королевству начинают стремительно распространяться новые мутировавшие штаммы коронавируса: четыре различных варианта Covid-19 были обнаружены в Таиланде с 1 апреля, когда началась последняя волна коронавируса..https://www.tourprom.ru/news/50466/ P.S. Звичайно в Туреччині такого не буде. Там туризм відновиться за одним помахом пальця Єрдогана.))
Еще не вечер, но самые большие знатоки зарубежной недвижимости, которые, правда, никогда её не имели, дали форумчанам уже 7 (семь) ценных советов. Осталось форумчанам выполнять, а как же...
х х х Проміжні підсумки на тему нерухомості - візиту у знамените курортне містечко Фетхіє (200 км від Анталії, якщо їхати по трасі через гори, та 283 км, якщо рухатися вздовж Середземного моря (дуже красива дорога з бухтами))
Містечко відоме - в минулому році один з форумчан там ніби-то був. Населення 250 000 мешканців, і з цього все витікає: У ПОРІВНЯННІ З АНТАЛІЄЮ - ВЕЛИКЕ СЕЛО. Ні, не все так погано, є і звичні великі дорогі і дешеві супермаркети, і автосалони, і мікрорайон приватних дорогих красивих забудов, доріжки для роверів вздовж моря - суперові - катався на ровері вздовж моря, такої кількості дорогих яхт мало де можна зустріти - всі пришвартовані біля купи островів у морі - але все "не те"... Анталія є Анталія... Вибачайте, місто з населенням трохи меншим за Київ та площею в 1,4 рази більшою за Київ - то варто того... Тому давайте так: вже як мене викрили як жадібного рієлтора - прямо зранку - (НЕ ЗАБУДЬТЕ - ЙОГО НОМЕР, як викривача, 25!) - то я вже буду непотріб продавати лоХам в Фетхіє, а вам - форумчанам - раджу все ж таки Анталію... Ой, поки писав, ще продав 4 квартири 3+1...
У меня приятель, после самостоятельного отдыха в Анталии, на следующий год поехал отдыхать в Фетхие. Так он после этого сказал, что больше в ЭТУ ШУМНУЮ ПОМОЙКУ Анталию с толпами руссачков и приставучих торговцев турков больше НЕ НОГОЙ. Публика в Фетхие европейская, в основном, и более состоятельная. Комфортнее, уютнее, а самое главное воздух в разы чище с его слов. Но вам конечно такое "не по зубам" . Анталия и дешман - ваше всё. По чем помидоры с огурцами в Фетхие акурт забыл написать кстати !))