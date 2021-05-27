Додано: П'ят 28 тра, 2021 12:03

Турецкая лира продолжает стремительное падение

и уже побила свой исторический рекорд по девальвации...

Худшая валюта Европы опустилась до уровня 1$ = 8.56лиры...



Экономика Турции находится в разгаре кризиса, и ситуация может ухудшиться из-за плохого управления, неопределённости в отношении лиры и финансовых проблем компаний, считает Д. Аджемоглу, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT).



«Конечно, я очень боюсь этого. Шансы высоки. Мы ещё не осознали масштаб проблем», — ответил Аджемоглу, когда его спросили о возможности углубления кризиса, сообщает T24.



Аджемоглу указал на резкое сокращение валютных резервов Центрального банка — чистые резервы составляют почти минус 50 млрд долларов — Лира потеряла почти 15% по отношению к доллару с середины марта и 55% с начала 2018 года, когда в экономике начался валютный кризис.



«В Турции мы смотрим на то, что произойдёт сегодня или завтра, каким будет обменный курс, потому что там действительно кризисная ситуация. Люди безработные, люди не знают, смогут ли они завтра выплатить свои долги. <...> Конечно, это имеет большое влияние на Турцию, но это имеет гораздо более негативные последствия. Мы не можем правильно думать о будущем и правильно готовиться. Мир сильно изменится в ближайшие 10 лет, и страны, которые адаптируются к этим изменениям, будут иметь большие возможности для роста, но те, кто не сможет адаптироваться, окажутся в гораздо худшем положении», — уточнил эксперт.



Да, печальные времена наступают для любителей дешевой турецкой петрушки...

А ведь их предупреждали...