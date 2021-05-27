Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Еще Забавляют хлоркой - не иначе последние 50 лет не были ни разу в плавательном бассейне и вообще «не в теме», что вода в бассейнах всего мира и везде обеззараживается хлорсодержаими препаратами..,
Я вже Вам колись цитував Достоєвського: "Категоричность суждений свойственна невеждам". От не треба того "всего мира и везде". Це той випадок, де мені не потрібно google'ити, щоб вивести вас на чисту воду - тема басейнів мені дуже близька вже майже 40 років. В дитинстві-юнацтві я за рік у воді проводив часу більше ніж більшість людей за все життя (це якщо раптом Ви знову захочете закидати мені теоретизування ), зараз менше.
Львівський басейн Динамо на Стуса, де я у 80-90ті тренувався протягом 8 років знезаражувався без використання хлоровмісних речовин. Окрім хлорування існує декілька інших способів знезараження води (бромування, озонування, іонізація, електроліз, УФ-очистка і т. ін.). Через технологічні обмеження не всі з них можуть бути використані у великих басейнах загального користування. Але для прибудинкових/приватних басейнів, з невеликою кількістю відвідувачів - це дуже хороший вибір, з точки зору якості води. Доводилось тренуватися в басейнах з морською водою, в них також інший підхід до очистки води (інколи в результаті виходить той самий хлор, але механізм його утворення і розповсюдження - більш безпечний для людини). У Львові на сьогодні є, як мінімум, один басейн де знезараження води проводиться без хлору. Ті, в кого алергія на хлоровмісні речовини, мають можливість займатися там.
Правда в тому, що хлорування - найпопулярніший на сьогодні спосіб. Він (сам по собі чи в комбінації з іншими наведеними вище) дійсно використовується в більшості випадків, але точно не "в бассейнах всего мира и везде". Причина дуже проста - інші способи дорожчі, іноді суттєво (потрібне дороге обладнання). Але ж в Туреччині - все дешеве, правда? Відповідно, Вам залишається лише "забавляться хлоркой".
akurt написав:Боже, какая дремучесть.
Ваш зверхній тон тут недоречний, оскільки в даному випадку "дремучесть" демонструєте саме Ви.
Востаннє редагувалось Coder в Чет 27 тра, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Турецкая лира продолжает стремительное падение и уже побила свой исторический рекорд по девальвации... Худшая валюта Европы опустилась до уровня 1$ = 8.56лиры...
Экономика Турции находится в разгаре кризиса, и ситуация может ухудшиться из-за плохого управления, неопределённости в отношении лиры и финансовых проблем компаний, считает Д. Аджемоглу, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT).
«Конечно, я очень боюсь этого. Шансы высоки. Мы ещё не осознали масштаб проблем», — ответил Аджемоглу, когда его спросили о возможности углубления кризиса, сообщает T24.
Аджемоглу указал на резкое сокращение валютных резервов Центрального банка — чистые резервы составляют почти минус 50 млрд долларов — Лира потеряла почти 15% по отношению к доллару с середины марта и 55% с начала 2018 года, когда в экономике начался валютный кризис.
«В Турции мы смотрим на то, что произойдёт сегодня или завтра, каким будет обменный курс, потому что там действительно кризисная ситуация. Люди безработные, люди не знают, смогут ли они завтра выплатить свои долги. <...> Конечно, это имеет большое влияние на Турцию, но это имеет гораздо более негативные последствия. Мы не можем правильно думать о будущем и правильно готовиться. Мир сильно изменится в ближайшие 10 лет, и страны, которые адаптируются к этим изменениям, будут иметь большие возможности для роста, но те, кто не сможет адаптироваться, окажутся в гораздо худшем положении», — уточнил эксперт.
Да, печальные времена наступают для любителей дешевой турецкой петрушки... А ведь их предупреждали...
Многим туркам, которые совсем недавно набрали дешевых ипотечных кредитов, и тем самым раздули цену на недвигу, уже нечем платить по долгам. Приехали... 80% экономики Антальи заточена под сферу услуг. Туристов мало, значит и доходов мизер... И уже начался сброс квартир. Особенно в мкр.Кепез, который так нахваливал местный знаток. На каждом углу висят яркие баннеры: Продается-сдается- продается... Из комментариев под видео: Прикольно. Все все продают и сматываются. Ибо потом только хуже будет. Мало кто выдержит следущий локдаун. Наверняка с осени начнется... https://www.youtube.com/watch?v=AVjONF2edDI&t=10s
И кому будет нужен тот бетон на пустыре в 6-8км. от моря?
RTC12 написав:Да, печальные времена наступают для любителей дешевой турецкой петрушки... А ведь их предупреждали...
Золоті слова: "А ведь их предупреждали..." Я попереджав вже три роки: думайте, панове, як коли і навіщо викопувати гроші з попід груші та ПРАВИЛЬНО інвестувати в нерухомість! Форумчанам цінні альтернативні поради дають люди, які НІКОЛИ НІЧОГО не купували за кордоном. Більшість з них і не була за кордоном НІКОЛИ.
А ми рухаємося наміченим планом! На днях я писав, що намітив для наших українців "планку" - злити 50 000 доларів (вдало та швидко пройшов SWIFT-переказ), коли буде курс ліра-долар 8,50 та зробити платіж 50% за квартиру. Розрахунок був ВІРНИЙ (як завжди): щойно злили бакси навіть не 8,50, а по 8,55 ліри за долар (в інет-банкінгу - декілька натискання кнопочок). Виручені ліри відразу: - відправили на депозит overnight під 12% річних до понеділка 31 травня; - відразу після цього замовили у відділенні банку готівкові ліри на понеділок 31 травня на 14-00. - домовилися про зустріч з Забудовником для оплати всієї суми готівкою (залишок в 50%, ціна зафіксована в турецькій лірі станом на 31 серпня 2020 року за курсом 7,30) на 15-00 в офісі продажу. - очікуваний профіт - беремо калькулятор - 50 000х(8,55-7,30)=62 500 лір або трохи менше 10 000 доларів. Трохи, а приємно...
До профіту в 62 500 лір варто дадати подорожчання цієї квартири на ринку нерухомості на 20%. Термін здачі будинка - вересень 2021. Ну ось так... У когось буде "запасний аеродром", а у когось немає і основного...
P.S. Нижче - мабуть - будуть тексти ЖИРНИМ шрифтом та ще й курсивом. Їх напишуть люди, які НІКОЛИ НІЧОГО не купували за кордоном. Є й такі порадники... Для Вас, форумчане, стараються... Що хочуть довЕсти - не знають і самі....
Але вже той Акурт твердолобий, просто слів немає. Його шановний coder ставить на місце та ловить на брехні вже в тисячний раз, але той навіть оком не моргне та як глухонімий тільки постить і постить свої ВИГАДАНІ підрахунки та ІСТОРІЙ УСПІШНИХ КУПІВЕЛЬ КВАРТИР ЗНАЙОМИХ ІЗ ЗАПОРІЖЖЯ, які незнаю чи ВЗАГАЛІ ХТОСЬ ЧИТАЄ.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 28 тра, 2021 16:35, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:На днях я писав, що намітив для наших українців "планку" - злити 50 000 доларів (вдало та швидко пройшов SWIFT-переказ), коли буде курс ліра-долар 8,50 та зробити платіж 50% за квартиру. Розрахунок був ВІРНИЙ (як завжди): щойно злили бакси навіть не 8,50, а по 8,55 ліри за долар (в інет-банкінгу - декілька натискання кнопочок). Виручені ліри відразу: - відправили на депозит overnight під 12% річних до понеділка 31 травня;
Ты уже над собой смеешься? Плохой признак... Расскажи лучше про свой депозит, который тает на глазах... Курс 8.58... А что будет к концу года??? Валерьянка хоть в аптеках есть?