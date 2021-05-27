Додано: Чет 27 тра, 2021 09:53

akurt написав: Еще Забавляют хлоркой - не иначе последние 50 лет не были ни разу в плавательном бассейне и вообще «не в теме», что вода в бассейнах всего мира и везде обеззараживается хлорсодержаими препаратами.., Еще Забавляют хлоркой - не иначе последние 50 лет не были ни разу в плавательном бассейне и вообще «не в теме», чтообеззараживается хлорсодержаими препаратами..,

akurt написав: Боже, какая дремучесть. Боже, какая дремучесть.

Я вже Вам колись цитував Достоєвського: "Категоричность суждений свойственна невеждам". От не треба того "всего мира и везде". Це той випадок, де мені не потрібно google'ити, щоб вивести вас на чисту воду - тема басейнів мені дуже близька вже майже 40 років. В дитинстві-юнацтві я за рік у воді проводив часу більше ніж більшість людей за все життя (це якщо раптом Ви знову захочете закидати мені теоретизування), зараз менше.Львівський басейн Динамо на Стуса, де я у 80-90ті тренувався протягом 8 років знезаражувався без використання хлоровмісних речовин. Окрім хлорування існує декілька інших способів знезараження води (бромування, озонування, іонізація, електроліз, УФ-очистка і т. ін.). Через технологічні обмеження не всі з них можуть бути використані у великих басейнах загального користування. Але для прибудинкових/приватних басейнів, з невеликою кількістю відвідувачів - це дуже хороший вибір, з точки зору якості води. Доводилось тренуватися в басейнах з морською водою, в них також інший підхід до очистки води (інколи в результаті виходить той самий хлор, але механізм його утворення і розповсюдження - більш безпечний для людини). У Львові на сьогодні є, як мінімум, один басейн де знезараження води проводиться без хлору. Ті, в кого алергія на хлоровмісні речовини, мають можливість займатися там.Правда в тому, що хлорування - найпопулярніший на сьогодні спосіб. Він (сам по собі чи в комбінації з іншими наведеними вище) дійсно використовується в більшості випадків, але точно не "в бассейнах всего мира и везде". Причина дуже проста - інші способи дорожчі, іноді суттєво (потрібне дороге обладнання). Але ж в Туреччині - все дешеве, правда?Відповідно, Вам залишається лише "забавляться хлоркой".Ваш зверхній тон тут недоречний, оскільки в даному випадку "дремучесть" демонструєте саме Ви.