Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:19

Строго по теме недвижимости в Турции...Информация ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЛЯ ТЕХ КТО ЕЩЁ НЕ ЛОХАНУЛСЯ!!!

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТУРЕЦКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ!!!



Самостоятельные туристы и живущие на пмж, внж уже который год жалуются, что последнее время в курортных местах куда камень не кинь- везде стройки. Но в прошлом году из-за карантина за март месяц не было не одной продажи инвестиционной квартиры в Анталии. В этом году ситуация намного критичнее и ПРОШЛОГОДНЕГО ПОСТКАРАНТИННОГО всплеска ПРОДАЖ УЖЕ НЕ ОЖИДАЕТСЯ.



Существует такая категория довольно эмоциональных покупателей, которых привлекает цена и близость моря в Турции. А серьёзный, взвешенный подход к покупке отсутствует.



Продав 1-ку в Москве, они покупают 3-х комнатную в комплексе на берегу моря . Когда со временем поймут, что не туризмом единым жив человек или появляется желание поехать в новые страны, где потише, поприятнее и поспокойнее.



А также по многим другим причинам, со временем, появляется большое количество людей в Турции, которые хотят продать свою недвижимость ОБРАТНО. Но мало кто знает, что в Турции сбор при перепродаже в первый год владения недвижимостью составляет 25% стоимости её стоимости, в Германии например колеблется в размере от 10 до 15%. В других странах, например в Хорватии, Болгарии, Испании, подобные «штрафные налоги» не предусмотрены. Восток-дело тонкое...



И вообще при корректировании инфляционным показателем, согласно индексу потребительских цен, жилая недвижимость может принести инвесторам убытки в реальном выражении, как уже это было в Турции раньше.



P.S. Между прочим кое-кто здесь упоминал, что недвижимость там самими турками оценивается именно в турецких лирах, а не в валюте.



Этот момент тоже надо учитывать ведь при нынешней девальвации ваш актив значительно "просядет" именно в валютном эквиваленте. И поэтому прошлогодним инвесторам , бурно радующимся якобы 20 ти процентному росту цен на недвижимость в Турции, после продажи своей недвижимости, уплаты налогов и ОБМЕНА ТУРЕЦКИХ ЛИР ОБРАТНО НА ВАЛЮТУ, но уже по нынешнему курсу, может ждать очень неприятный сюрприз 😯 😢

.