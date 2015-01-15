Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Еще Забавляют хлоркой - не иначе последние 50 лет не были ни разу в плавательном бассейне и вообще «не в теме», что вода в бассейнах всего мира и везде обеззараживается хлорсодержаими препаратами..,
Я вже Вам колись цитував Достоєвського: "Категоричность суждений свойственна невеждам". От не треба того "всего мира и везде". Це той випадок, де мені не потрібно google'ити, щоб вивести вас на чисту воду - тема басейнів мені дуже близька вже майже 40 років. В дитинстві-юнацтві я за рік у воді проводив часу більше ніж більшість людей за все життя (це якщо раптом Ви знову захочете закидати мені теоретизування ), зараз менше.
Львівський басейн Динамо на Стуса, де я у 80-90ті тренувався протягом 8 років знезаражувався без використання хлоровмісних речовин. Окрім хлорування існує декілька інших способів знезараження води (бромування, озонування, іонізація, електроліз, УФ-очистка і т. ін.). Через технологічні обмеження не всі з них можуть бути використані у великих басейнах загального користування. Але для прибудинкових/приватних басейнів, з невеликою кількістю відвідувачів - це дуже хороший вибір, з точки зору якості води. Доводилось тренуватися в басейнах з морською водою, в них також інший підхід до очистки води (інколи в результаті виходить той самий хлор, але механізм його утворення і розповсюдження - більш безпечний для людини). У Львові на сьогодні є, як мінімум, один басейн де знезараження води проводиться без хлору. Ті, в кого алергія на хлоровмісні речовини, мають можливість займатися там.
Правда в тому, що хлорування - найпопулярніший на сьогодні спосіб. Він (сам по собі чи в комбінації з іншими наведеними вище) дійсно використовується в більшості випадків, але точно не "в бассейнах всего мира и везде". Причина дуже проста - інші способи дорожчі, іноді суттєво (потрібне дороге обладнання). Але ж в Туреччині - все дешеве, правда? Відповідно, Вам залишається лише "забавляться хлоркой".
akurt написав:Боже, какая дремучесть.
Ваш зверхній тон тут недоречний, оскільки в даному випадку "дремучесть" демонструєте саме Ви.
Востаннє редагувалось Coder в Чет 27 тра, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Турецкая лира продолжает стремительное падение и уже побила свой исторический рекорд по девальвации... Худшая валюта Европы опустилась до уровня 1$ = 8.56лиры...
Экономика Турции находится в разгаре кризиса, и ситуация может ухудшиться из-за плохого управления, неопределённости в отношении лиры и финансовых проблем компаний, считает Д. Аджемоглу, профессор экономики Массачусетского технологического института (MIT).
«Конечно, я очень боюсь этого. Шансы высоки. Мы ещё не осознали масштаб проблем», — ответил Аджемоглу, когда его спросили о возможности углубления кризиса, сообщает T24.
Аджемоглу указал на резкое сокращение валютных резервов Центрального банка — чистые резервы составляют почти минус 50 млрд долларов — Лира потеряла почти 15% по отношению к доллару с середины марта и 55% с начала 2018 года, когда в экономике начался валютный кризис.
«В Турции мы смотрим на то, что произойдёт сегодня или завтра, каким будет обменный курс, потому что там действительно кризисная ситуация. Люди безработные, люди не знают, смогут ли они завтра выплатить свои долги. <...> Конечно, это имеет большое влияние на Турцию, но это имеет гораздо более негативные последствия. Мы не можем правильно думать о будущем и правильно готовиться. Мир сильно изменится в ближайшие 10 лет, и страны, которые адаптируются к этим изменениям, будут иметь большие возможности для роста, но те, кто не сможет адаптироваться, окажутся в гораздо худшем положении», — уточнил эксперт.
Да, печальные времена наступают для любителей дешевой турецкой петрушки... А ведь их предупреждали...
Многим туркам, которые совсем недавно набрали дешевых ипотечных кредитов, и тем самым раздули цену на недвигу, уже нечем платить по долгам. Приехали... 80% экономики Антальи заточена под сферу услуг. Туристов мало, значит и доходов мизер... И уже начался сброс квартир. Особенно в мкр.Кепез, который так нахваливал местный знаток. На каждом углу висят яркие баннеры: Продается-сдается- продается... Из комментариев под видео: Прикольно. Все все продают и сматываются. Ибо потом только хуже будет. Мало кто выдержит следущий локдаун. Наверняка с осени начнется... https://www.youtube.com/watch?v=AVjONF2edDI&t=10s
И кому будет нужен тот бетон на пустыре в 6-8км. от моря?
RTC12 написав:Да, печальные времена наступают для любителей дешевой турецкой петрушки... А ведь их предупреждали...
Золоті слова: "А ведь их предупреждали..." Я попереджав вже три роки: думайте, панове, як коли і навіщо викопувати гроші з попід груші та ПРАВИЛЬНО інвестувати в нерухомість! Форумчанам цінні альтернативні поради дають люди, які НІКОЛИ НІЧОГО не купували за кордоном. Більшість з них і не була за кордоном НІКОЛИ.
А ми рухаємося наміченим планом! На днях я писав, що намітили для наших українців "план дій"...
(частина тексту нижче видалена о 20-43 28 травня автором - містила цифрову інформацію та деталі розрахунків за квартиру нашими українцями. Хто встиг прочитати - дякую)
P.S. Нижче - мабуть - будуть тексти ЖИРНИМ шрифтом та ще й курсивом. Їх напишуть люди, які НІКОЛИ НІЧОГО не купували за кордоном. Що хочуть довЕсти - не знають і самі....
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 28 тра, 2021 19:46, всього редагувалось 2 разів.
Я с этой ветки просто тащусь..До того смешно читать "противоборствущие" стороны,то писать что либо самому о Турции-вообще не хочется.Реальный цирк! С таким набором интернациональных ..... слов не подберу..... Но порой пишут такой бред,что уши заворачиваются и....глаза слезятся. Кстати билетов в этом году в Турцию-шо грязи,по очень привлекательным ценам.Даже Туркишэйрлайнс,всегда выделявшийся своими ценами по сранению с Пегасусом в Украину и тот вступил в жествую конкуренцию и борьбу,порезав прайсы нещадно в борьбе за Украинского туриста и хочу сказать-весьма небезуспешно.Давно такого у них не видел.Видать реально прижало.
Строго по теме недвижимости в Турции...Информация ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ДЛЯ ТЕХ КТО ЕЩЁ НЕ ЛОХАНУЛСЯ!!! ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТУРЕЦКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ!!!
Самостоятельные туристы и живущие на пмж, внж уже который год жалуются, что последнее время в курортных местах куда камень не кинь- везде стройки. Но в прошлом году из-за карантина за март месяц не было не одной продажи инвестиционной квартиры в Анталии. В этом году ситуация намного критичнее и ПРОШЛОГОДНЕГО ПОСТКАРАНТИННОГО всплеска ПРОДАЖ УЖЕ НЕ ОЖИДАЕТСЯ.
Существует такая категория довольно эмоциональных покупателей, которых привлекает цена и близость моря в Турции. А серьёзный, взвешенный подход к покупке отсутствует.
Продав 1-ку в Москве, они покупают 3-х комнатную в комплексе на берегу моря . Когда со временем поймут, что не туризмом единым жив человек или появляется желание поехать в новые страны, где потише, поприятнее и поспокойнее.
А также по многим другим причинам, со временем, появляется большое количество людей в Турции, которые хотят продать свою недвижимость ОБРАТНО. Но мало кто знает, что в Турции сбор при перепродаже в первый год владения недвижимостью составляет 25% стоимости её стоимости, в Германии например колеблется в размере от 10 до 15%. В других странах, например в Хорватии, Болгарии, Испании, подобные «штрафные налоги» не предусмотрены. Восток-дело тонкое...
И вообще при корректировании инфляционным показателем, согласно индексу потребительских цен, жилая недвижимость может принести инвесторам убытки в реальном выражении, как уже это было в Турции раньше.
P.S. Между прочим кое-кто здесь упоминал, что недвижимость там самими турками оценивается именно в турецких лирах, а не в валюте.
Этот момент тоже надо учитывать ведь при нынешней девальвации ваш актив значительно "просядет" именно в валютном эквиваленте. И поэтому прошлогодним инвесторам , бурно радующимся якобы 20 ти процентному росту цен на недвижимость в Турции, после продажи своей недвижимости, уплаты налогов и ОБМЕНА ТУРЕЦКИХ ЛИР ОБРАТНО НА ВАЛЮТУ, но уже по нынешнему курсу, может ждать очень неприятный сюрприз 😯 😢 .
RTC12 написав:Многим туркам, которые совсем недавно набрали дешевых ипотечных кредитов, и тем самым раздули цену на недвигу, уже нечем платить по долгам. Приехали... 80% экономики Антальи заточена под сферу услуг. Туристов мало, значит и доходов мизер... И уже начался сброс квартир. Особенно в мкр.Кепез, который так нахваливал местный знаток. На каждом углу висят яркие баннеры: Продается-сдается- продается... Из комментариев под видео: Прикольно. Все все продают и сматываются. Ибо потом только хуже будет. Мало кто выдержит следущий локдаун. Наверняка с осени начнется... https://www.youtube.com/watch?v=AVjONF2edDI&t=10s
И кому будет нужен тот бетон на пустыре в 6-8км. от моря?
Курортний бетон - взагалі справа ризикована. А турецький курортний бетон - вдвічі ризикованіший!
roberto dark написав:Существует такая категория довольно эмоциональных покупателей, которых привлекает цена и близость моря в Турции. А серьёзный, взвешенный подход к покупке отсутствует.
Продав 1-ку в Москве, они покупают 3-х комнатную в комплексе на берегу моря . Когда со временем поймут, что не туризмом единым жив человек или появляется желание поехать в новые страны, где потише, поприятнее и поспокойнее.
1. Приїзжаєм на пробу на півроку-рік. 2. Арендуєм щось скромненьке. 3. Дивимся за місцевими аборигенами, вивчаєм і переймаєм повадки. 4. Пробуєм іншу локацію/країну.
Я решил полистать аренду в Анталии на досуге . Есть ещё один ресурс, куда можно зайти из-за границы ( возможно на Sahinbinden.com и можно если есть vpn с возможностью выбрать Турцию) . Нашёл там интересное предложение https://www.hepsiemlak.com/antalya-demr ... a/8797-532. Вилла 300 м с видом на море за 177 $ в аренду ? Это что риалли Акурт? Тогда я пакую чемоданы и переезжаю в Турцию...Отговорите меня ребята пожалуйста!!!Спасите от этого "турецкого рая"!!!