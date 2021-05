Додано: Суб 29 тра, 2021 10:15

osafly написав: Я с этой ветки просто тащусь..До того смешно читать "противоборствущие" стороны,то писать что либо самому о Турции-вообще не хочется.Реальный цирк! С таким набором интернациональных ..... слов не подберу..... Но порой пишут такой бред,что уши заворачиваются и....глаза слезятся.

Кстати билетов в этом году в Турцию-шо грязи,по очень привлекательным ценам.Даже Туркишэйрлайнс,всегда выделявшийся своими ценами по сранению с Пегасусом в Украину и тот вступил в жествую конкуренцию и борьбу,порезав прайсы нещадно в борьбе за Украинского туриста и хочу сказать-весьма небезуспешно.Давно такого у них не видел.Видать реально прижало. Я с этой ветки просто тащусь..До того смешно читать "противоборствущие" стороны,то писать что либо самому о Турции-вообще не хочется.Реальный цирк! С таким набором интернациональных ..... слов не подберу..... Но порой пишут такой бред,что уши заворачиваются и....глаза слезятся.Кстати билетов в этом году в Турцию-шо грязи,по очень привлекательным ценам.Даже Туркишэйрлайнс,всегда выделявшийся своими ценами по сранению с Пегасусом в Украину и тот вступил в жествую конкуренцию и борьбу,порезав прайсы нещадно в борьбе за Украинского туриста и хочу сказать-весьма небезуспешно.Давно такого у них не видел.Видать реально прижало.

И главное - не хотят ни шевелиться, ни работать, ни думать головой...

але живуть та працюють в США

Вас - про авиабилеты - НЕ ПОЙМУТ, ибо на ветке пишут: невыездной из Израиля, и трое невыездных из Украины - что они могут понять? Какие авиабилеты могут купить? Куда????На практике - мои слова о том, что "вся Украина выехала и выезжает в Турцию" вызвала просто судороги... Бесились, сидя за клавиатурами, что ого-го...А все потому, что ненависть к топик-стартеру, которого они не видели и который все время пишет о простых вещах и без обмана, который их окружает каждый день, затмевает разум.На практике: у входа в начало Ликийской тропы в Олюдениз в среду меня попросили сделать фото парень и девушка - я сделал им фото - они благодарят на таком красивом и "правильном" английском, точнее американском языке, что я не мог не спросить:- Where are you from?- We are from Ukraine...У меня был такой шок - я никак не ожидал от парня с таким произношением на английском/американском языке, что именно он ответит, что я почти закричал: "Ми теж з України!!!!"Далі спілкування йшло українською мовою. У хлопця вже був помітний "американський акцент"...Виявилося: хлопець та дівчина з Луцька,(середня частина).Хлопець займається fiber optic communication.Я сказав: "О! То інтелектуальна робота!"Він додав: "Так, і потребує спокою та patience..."Важливо для форумчан, які мають дітей-школьників: хлопець сказав, що його менший брат зараз навчається Computer Science в США. Буде, як говорив Вольтер, "Здоровим, але багатим..."Пішли вони по Лікійській стежинці так швидко, що ми й не здогнали...Хлопець був помітно тренованим і мав спортивну статуру... Та й дівчина - молодець!В розмові бідкалися великими податками в США (15 травня занінчився термін подачі звітів та оплати податків в США) - тема була "свіжою" та "болючою".Додам ще, що під час привалу в гірській частині почув УКРАЇНСЬКУ мову та не міг зрозуміти, звідки вона лине, підняв голову - прямо наді мною летів на дельтаплані (чи як той засіб польотів правильно називається) хлопець та за допомогою мобільного зв"язку ділився враженнями з друзями.Не может быть "противоборствущих" сторон.Есть толпа некомпетентных дилетантов, засыпающих ветку мусором - всё просто.Каждого жестко обидела и жизнь, и собственный ошибки. Но они нашли виноватого: это топик-стартер.Но это даже хорошо: они приближают 1 500 000 просмотров ветки.