Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
osafly написав:Я с этой ветки просто тащусь..До того смешно читать "противоборствущие" стороны,то писать что либо самому о Турции-вообще не хочется.Реальный цирк! С таким набором интернациональных ..... слов не подберу..... Но порой пишут такой бред,что уши заворачиваются и....глаза слезятся. Кстати билетов в этом году в Турцию-шо грязи,по очень привлекательным ценам.Даже Туркишэйрлайнс,всегда выделявшийся своими ценами по сранению с Пегасусом в Украину и тот вступил в жествую конкуренцию и борьбу,порезав прайсы нещадно в борьбе за Украинского туриста и хочу сказать-весьма небезуспешно.Давно такого у них не видел.Видать реально прижало.
Вас - про авиабилеты - НЕ ПОЙМУТ, ибо на ветке пишут: невыездной из Израиля, и трое невыездных из Украины - что они могут понять? Какие авиабилеты могут купить? Куда????
На практике - мои слова о том, что "вся Украина выехала и выезжает в Турцию" вызвала просто судороги... Бесились, сидя за клавиатурами, что ого-го... А все потому, что ненависть к топик-стартеру, которого они не видели и который все время пишет о простых вещах и без обмана, который их окружает каждый день, затмевает разум. И главное - не хотят ни шевелиться, ни работать, ни думать головой... На практике: у входа в начало Ликийской тропы в Олюдениз в среду меня попросили сделать фото парень и девушка - я сделал им фото - они благодарят на таком красивом и "правильном" английском, точнее американском языке, что я не мог не спросить: - Where are you from? - We are from Ukraine... У меня был такой шок - я никак не ожидал от парня с таким произношением на английском/американском языке, что именно он ответит, что я почти закричал: "Ми теж з України!!!!" Далі спілкування йшло українською мовою. У хлопця вже був помітний "американський акцент"... Виявилося: хлопець та дівчина з Луцька, але живуть та працюють в США (середня частина). Хлопець займається fiber optic communication. Я сказав: "О! То інтелектуальна робота!" Він додав: "Так, і потребує спокою та patience..." Важливо для форумчан, які мають дітей-школьників: хлопець сказав, що його менший брат зараз навчається Computer Science в США. Буде, як говорив Вольтер, "Здоровим, але багатим..." Пішли вони по Лікійській стежинці так швидко, що ми й не здогнали... Хлопець був помітно тренованим і мав спортивну статуру... Та й дівчина - молодець! В розмові бідкалися великими податками в США (15 травня занінчився термін подачі звітів та оплати податків в США) - тема була "свіжою" та "болючою". Додам ще, що під час привалу в гірській частині почув УКРАЇНСЬКУ мову та не міг зрозуміти, звідки вона лине, підняв голову - прямо наді мною летів на дельтаплані (чи як той засіб польотів правильно називається) хлопець та за допомогою мобільного зв"язку ділився враженнями з друзями.
osafly! Не может быть "противоборствущих" сторон. Есть толпа некомпетентных дилетантов, засыпающих ветку мусором - всё просто. Каждого жестко обидела и жизнь, и собственный ошибки. Но они нашли виноватого: это топик-стартер. Но это даже хорошо: они приближают 1 500 000 просмотров ветки.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 тра, 2021 10:31, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Курортний бетон - взагалі справа ризикована. А турецький курортний бетон - вдвічі ризикованіший!
+++ Тревожный прогноз прозвучал для туризма: ограничения на поездки будут длиться годами
Банк Англии предупреждает: Путешествия, возможно, уже никогда не будут прежними после пандемии коронавируса, говорится в отчете крупнейшего британского банка Barclays, опубликованном на прошлой неделе. Такие ограничения, как ПЦР-тестирование и паспорта вакцинации, в будущем могут существенно удорожить поездки и повлечь введение бюрократических препонов для передвижения на многие годы, даже после того, как развитые страны достигнут «коллективного иммунитета».... https://www.tourprom.ru/news/50482/ Понимающие люди уже начали сброс турецкой недвиги, ибо риски потерять свои деньги в турецком государстве растут с каждым днем...
Як заробити 20 000 - 25 000 євро, лежачі на канапі (або чого лютують пани вище)
1. Ця гілка і цей форум літо 2019: даю інформацію про будинки та квартири, на які я раджу форумчанам звернути увагу. Пишуть дурниці про те, що не варто купувати для себе, коханого, бо за думкою хВахіців все впаде в ціні через тиждень... 2. Ця гілка, лютий 2020 - питання від одного з поважних форумчан та моя відповідь тому форумчанину про один з житлових комплексів: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість ВАЖЛИВО: зберіглися ціни за квартири: "1+1" - 60 000 євро ("нульові" поверхи - за прайс листом, які надсилалися за запитом Забудовником будь-кому з форумчан Забудовником - адреса була на вказаному мною ще восени 2019 року сайті - 55 000 євро). "2+1" - 90 000 євро. Ціни від Забудовника в євро - були вказані в прайс-листі. Шалена чергова атака на гілку із 19-им по рахунку разоблЯчєнієм топік-стартера як злобного жадібного рієлтора, який обдирає вдовиць та сиріт (на практиці давав всі дані про будинок та забудовника - бери та купуй - ось Прайс-лист прямо від Забудовника, ось адреса і ось телефон - дзвони НАПРЯМУ!!!!). 3. 28 травня 2021 року - за місяць до здачі комплекса в експлуатацію: - продаж квартири "1+1" ("нульовий" (!!!) поверх - ціни зазвичай на такі квартири ніжчі) - оголошення від рієлторської контори - ціна 750 000 лір або на сьогодні 750000/10,44=71 840 євро. Профіт: 71840-55000=16 840 євро. Гадаю, профіт ще більший, гадаю (не впевнений), що була від турецького Забудовника "рієлторська" знижка турецьким рієлторам мінімум в 5%, тобто рієлтор заробить 16840+5%х55000=19 590 євро. Дурня від флудерів гілки обійдеться форумчанам в 19 590 євро. Добре надурили!
4. 28 травня 2021 року - за місяць до здачі комплекса в експлуатацію: - продаж квартири "2+1" - оголошення від іншої рієлторської контори - ціна 1 125 000 (!!!) лір або на сьогодні 1125000/10,44=107 758 євро. Профіт: 107758-90000=17 758 євро. Гадаю, профіт ще більший, тобто рієлтор заробить 17758+5%х90000=22 258 євро. Дурня від флудерів гілки дорого обійдеться форумчанам... Добре надурили сміттярі!
5. Гадаю, аналізуючи ситуацію на місці та дивлячись, як просувається робота по завершенню коммпекса, що після здачі комплекса побачимо ціни вище. Нагадаю, що квартири можна було купувати у Забудовника за "попереднім договором", тобто немає та не буде жодних податків для Продавця. Податок заплатить кінцевий Покупець в сумі 4% від оціночної (не заявленої Продавцем/рієлтором) ціни квартири.
Написано просто для того, щоби адекватні форумчани бачили, чого флудери так бісяться та підстрибують... Ціна та дані про продаж взято мною з сайта - аналога нашого ОЛХ - sahibinden - доступ до сайту є можливим із закордонних IP-адрес після короткої та простої реєстрації.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 тра, 2021 10:57, всього редагувалось 2 разів.
Дуже добре, що форумчани і вище, і нижче щедро діляться з форумчанами власним досвідом купівлі для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонної нерухомості. Ще якби дійсно хоч щось та хоч десь купили - ціни б не було знанням та наполегливості...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 29 тра, 2021 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Курортний бетон - взагалі справа ризикована. А турецький курортний бетон - вдвічі ризикованіший!
+++ Тревожный прогноз прозвучал для туризма: ограничения на поездки будут длиться годами
Банк Англии предупреждает: Путешествия, возможно, уже никогда не будут прежними после пандемии коронавируса, говорится в отчете крупнейшего британского банка Barclays, опубликованном на прошлой неделе. Такие ограничения, как ПЦР-тестирование и паспорта вакцинации, в будущем могут существенно удорожить поездки и повлечь введение бюрократических препонов для передвижения на многие годы, даже после того, как развитые страны достигнут «коллективного иммунитета».... https://www.tourprom.ru/news/50482/ Понимающие люди уже начали сброс турецкой недвиги, ибо риски потерять свои деньги в турецком государстве растут с каждым днем...
Конечно туризм международный скорее мёртв, чем жив. Перманентно вспышки будут то там то здесь. А стоит только открыться какой-то стране, так жди беды вскоре. В Европе очередная паника после того как с Тайланда привезли новый "тайский" штамм. Закрывайся кто может!!! https://www.tourprom.ru/news/50507/
Квесторе_поверніться написав:Який ріст цін на нерухомість в Анталії?
Цікава арифметика: - вересень 2017 року - топік-стартер купує кваратиру "1+1" за 168 000 лір - курс долара 3,51 - ціна квартири 168000/3,51=47 863 долари США. З 6 квітня 2018 року, приїхавши зі Львова в березні та маючи вільний час (віддалена робота за ноутбуком), починає на цій гілці ділитися досвідом купілі та використанням купленої квартири. - травень 2021 року - ціна на квартиру "1+1" - аналогічну за якістю, але гіршою за розташуваням на поверсі - 750 000 лір або 750 000/8,55=87 719 доларів США. Просто цифри та просто факти. Просто видніше, чого тут бісяться та підстрибують деякі пани.