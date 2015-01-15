Додано: Суб 29 тра, 2021 10:42

Написано просто для того, щоби адекватні форумчани бачили, чого флудери так бісяться та підстрибують...

Як заробити, лежачі на канапі1. Ця гілка і цей форум літо: даю інформацію про будинки та квартири, на які я раджу форумчанам звернути увагу. Пишуть дурниці про те, що не варто купувати для себе, коханого, бо за думкою хВахіців все впаде в ціні через тиждень...2. Ця гілка, лютий- питання від одного з поважних форумчан та моя відповідь тому форумчанину про один з житлових комплексів:ВАЖЛИВО: зберіглися ціни за квартири:"1+1" - 60 000 євро ("нульові" поверхи - за прайс листом, які надсилалися за запитом Забудовником будь-кому з форумчан Забудовником - адреса була на вказаному мною ще восени 2019 року сайті - 55 000 євро)."2+1" - 90 000 євро.Ціни від Забудовника в євро - були вказані в прайс-листі.Шалена чергова атака на гілку із 19-им по рахунку разоблЯчєнієм топік-стартера як злобного жадібного рієлтора, який обдирає вдовиць та сиріт (на практиці давав всі дані про будинок та забудовника - бери та купуй - ось Прайс-лист прямо від Забудовника, ось адреса і ось телефон - дзвони НАПРЯМУ!!!!).3. 28 травняроку - за місяць до здачі комплекса в експлуатацію:- продаж квартири "1+1" ("нульовий" (!!!) поверх - ціни зазвичай на такі квартири ніжчі) - оголошення від рієлторської контори - ціна 750 000 лір або на сьогодні 750000/10,44=євро.Профіт: 71840-55000=16 840 євро.Гадаю, профіт ще більший, гадаю (не впевнений), що була від турецького Забудовника "рієлторська" знижка турецьким рієлторам мінімум в 5%, тобто рієлтор заробить 16840+5%х55000=19 590 євро.Дурня від флудерів гілки обійдеться форумчанам вДобре надурили!4. 28 травня 2021 року - за місяць до здачі комплекса в експлуатацію:- продаж квартири "2+1" - оголошення від іншої рієлторської контори - ціна 1 125 000 (!!!) лір або на сьогодні 1125000/10,44=євро.Профіт: 107758-90000=17 758 євро.Гадаю, профіт ще більший, тобто рієлтор заробить 17758+5%х90000=Дурня від флудерів гілки дорого обійдеться форумчанам...Добре надурили сміттярі!5. Гадаю, аналізуючи ситуацію на місці та дивлячись, як просувається робота по завершенню коммпекса, що після здачі комплекса побачимо ціни вище.Нагадаю, що квартири можна було купувати у Забудовника за "попереднім договором", тобто немає та не буде жодних податків для Продавця.Податок заплатить кінцевий Покупець в сумі 4% від оціночної (не заявленої Продавцем/рієлтором) ціни квартири.Ціна та дані про продаж взято мною з сайта - аналога нашого ОЛХ - sahibinden - доступ до сайту є можливим із закордонних IP-адрес після короткої та простої реєстрації.