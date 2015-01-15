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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
По всьому Середземному морю чути як регочуть кури з Анталіяї)) Акурт покладіть вашого калкулатора та розслабтесь нарешті...
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:42
Да, Акурт, цены упадут, если не обрушатся...
Потому что Турция, это не Монако, куда едут самые богатые люди мира...
Напомню, только за 3 последних месяца курс лиры к доллару уже рухнул на 24%,
и если для стран экспортеров девальвация не является чем-то критическим, то для Турции, которая является чистым импортером, ослабление валюты больше напоминает удавку на шее.
Чем выше курс, тем больше денег нужно для оплаты импорта, и каждое снижение лиры - это еще один болезненный удар.
Власти Турции уже какие только не предпринимали меры для стабилизации курса: Они повышали ставки на межбанке до 1000%, проводили интервенции, использовали свопы и так далее - все это в лучшем случае дает краткосрочный результат.
В стране нет валюты, а есть только долг в 50 млрд долларов...
Кредитный рейтинг страны уже давно находится на «мусорном уровне»,
а агентство Moody’s понизило его еще - теперь Турция находится в компании не самых благополучных африканских стран:
11 сентября агентство снизило суверенный кредитный рейтинг Турции с B1 до B2. Moody’s сохранило негативный прогноз по рейтингу, отметив, что фискальные показатели могут ухудшиться быстрее, чем ожидается в настоящее время.
Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне "BB -".
В сообщении также говорится, что прогноз по рейтингу был изменен со "Стабильного" на "Отрицательный".
Поступление валюты в страну меньше, чем ее отток, то есть на оплату внешнего долга и импорта нужно больше денег, чем есть у казны и частных компаний. Если такая ситуация продлится и дальше, что вполне вероятно, то это будет означать дефолт.. Особенно при цене нефти в 60 долларов и выше....
Акурт, страна на грани банкротства, а ты ещё считаешь какой-то профит...
Тут впору уже свою палатку сворачивать ...
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
RTC12 Классный пост!Красавчик! Там уже в таком случае и палатку некогда сворачивать. В первый попавший самолёт и "до хаты" во Львов бежать не оглядываясь. Надеюсь её ещё соседи окончательно не затопили. Ну то такое...Ремонт полюбому придётся делать по-новому. Попал так попал, как говорится))
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