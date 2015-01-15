Додано: Суб 29 тра, 2021 11:42

akurt написав: Пишуть дурниці про те, що не варто купувати для себе, коханого, бо за думкою хВахіців все впаде в ціні через тиждень...

Пишуть дурниці про те, що не варто купувати для себе, коханого, бо за думкою хВахіців все впаде в ціні через тиждень...

Да, Акурт, цены упадут, если не обрушатся...Потому что Турция, это не Монако, куда едут самые богатые люди мира...Напомню, только за 3 последних месяца курс лиры к доллару уже рухнул на 24%,и если для стран экспортеров девальвация не является чем-то критическим, то для Турции, которая является чистым импортером, ослабление валюты больше напоминает удавку на шее.Чем выше курс, тем больше денег нужно для оплаты импорта, и каждое снижение лиры - это еще один болезненный удар.Власти Турции уже какие только не предпринимали меры для стабилизации курса: Они повышали ставки на межбанке до 1000%, проводили интервенции, использовали свопы и так далее - все это в лучшем случае дает краткосрочный результат.В стране нет валюты, а есть только долг в 50 млрд долларов...Кредитный рейтинг страны уже давно находится на «мусорном уровне»,а агентство Moody’s понизило его еще - теперь Турция находится в компании не самых благополучных африканских стран:Поступление валюты в страну меньше, чем ее отток, то есть на оплату внешнего долга и импорта нужно больше денег, чем есть у казны и частных компаний. Если такая ситуация продлится и дальше, что вполне вероятно, то это будет означать дефолт.. Особенно при цене нефти в 60 долларов и выше....Акурт, страна на грани банкротства, а ты ещё считаешь какой-то профит...Тут впору уже свою палатку сворачивать ...