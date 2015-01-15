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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1096109710981099
Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

По всьому Середземному морю чути як регочуть кури з Анталіяї)) Акурт покладіть вашого калкулатора та розслабтесь нарешті...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:42

  akurt написав: Пишуть дурниці про те, що не варто купувати для себе, коханого, бо за думкою хВахіців все впаде в ціні через тиждень...

Да, Акурт, цены упадут, если не обрушатся...
Потому что Турция, это не Монако, куда едут самые богатые люди мира...

Напомню, только за 3 последних месяца курс лиры к доллару уже рухнул на 24%,
и если для стран экспортеров девальвация не является чем-то критическим, то для Турции, которая является чистым импортером, ослабление валюты больше напоминает удавку на шее.
Чем выше курс, тем больше денег нужно для оплаты импорта, и каждое снижение лиры - это еще один болезненный удар.
Власти Турции уже какие только не предпринимали меры для стабилизации курса: Они повышали ставки на межбанке до 1000%, проводили интервенции, использовали свопы и так далее - все это в лучшем случае дает краткосрочный результат.
В стране нет валюты, а есть только долг в 50 млрд долларов...

Кредитный рейтинг страны уже давно находится на «мусорном уровне»,
а агентство Moody’s понизило его еще - теперь Турция находится в компании не самых благополучных африканских стран:
11 сентября агентство снизило суверенный кредитный рейтинг Турции с B1 до B2. Moody’s сохранило негативный прогноз по рейтингу, отметив, что фискальные показатели могут ухудшиться быстрее, чем ожидается в настоящее время.

Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне "BB -".
В сообщении также говорится, что прогноз по рейтингу был изменен со "Стабильного" на "Отрицательный".

Поступление валюты в страну меньше, чем ее отток, то есть на оплату внешнего долга и импорта нужно больше денег, чем есть у казны и частных компаний. Если такая ситуация продлится и дальше, что вполне вероятно, то это будет означать дефолт.. Особенно при цене нефти в 60 долларов и выше....

Акурт, страна на грани банкротства, а ты ещё считаешь какой-то профит... :D
Тут впору уже свою палатку сворачивать ...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:12

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

RTC12 Классный пост!Красавчик! Там уже в таком случае и палатку некогда сворачивать. В первый попавший самолёт и "до хаты" во Львов бежать не оглядываясь. Надеюсь её ещё соседи окончательно не затопили. Ну то такое...Ремонт полюбому придётся делать по-новому. Попал так попал, как говорится))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 13:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  roberto dark написав:Попал так попал, как говорится))
словил лосика,писАл,что ещё и форумчанам помог))
хфахавець :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:07

  RTC12 написав:Власти Турции уже какие только не предпринимали меры для стабилизации курса: Они повышали ставки на межбанке до 1000%, проводили интервенции, использовали свопы и так далее - все это в лучшем случае дает краткосрочный результат.
В стране нет валюты, а есть только долг в 50 млрд долларов...


В прошлом году однако,в Анкаре был трижды послан накуй в разных турецких банках,где пытался обменять валюту в ковидном июле месяце сразу по прибытию,о чем еще в прошлом году с негодованием писал на этой ветке по возвращению...чего не видел ни в одной стране мира.В Турции не обменивают валюту на местные тугрики в банках,если у человека нет ВНЖ,айдата или чего там нужно для местных туземцев..Проблема заключалась в том,что в Анкаре,а это город далеко не туристический,обменник найти весьма непростая задача,даже в старом центре в районе золотых магазинов и базара..А в аэропорту все было закрыто наглухо.Так что долг-не долг,а вые... там весьма любят по этому поводу,с весьма дурацкими и "дэбильными" я бы сказал ограничениями..Человек привез валюту,а в ответ-иди лесом,ищи обменку..Больные на голову,что сказать.В этом плане-удивили так удивили конкретно.
Хотя курс,был самый высокий по сравнению с остальными регионами Турции на прием..
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 14:43

  akurt написав:Текст на цій гілці за лютий 2020:
  Квесторе_поверніться написав:Який ріст цін на нерухомість в Анталії?

Цікава арифметика:
- вересень 2017 року - топік-стартер купує НОВУ квартиру в НОВОМУ будинку "1+1" за 168 000 лір - курс долара 3,51 - ціна квартири 168000/3,51=47 863 долари США. З 6 квітня 2018 року, приїхавши зі Львова (був у Львові з Нового року по 4 березня 2018 року) та маючи вільний час (віддалена робота за ноутбуком), починає на цій гілці ділитися досвідом купілі та використанням купленої квартири.
- травень 2021 року - ціна на квартиру "1+1" - аналогічну за якістю та площею, але гіршою за розташуваням на поверсі - 750 000 лір або 750 000/8,55=87 719 доларів США.
Просто цифри та просто факти.
Просто видніше, чого тут бісяться та підстрибують деякі пани.
Це я їм заважав у житті... Бач воно як...

Все именно так и было, точь в точь. А еще он забыл упомянуть, что купил американские акции, в том числе Теслы. Потом еще и парочку биткоинов также на самых низах , а скинул все это на хаях! А также турецкие лиры с депозита удачно слил за день до начала падения. Просто надо быть акуртом и все получиться. :wink:
P/S/ А тем временем куры с пригородов Анталии смеялись все громче и громче... :lol:
roberto dark
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