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Додано: Суб 29 тра, 2021 11:34
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
По всьому Середземному морю чути як регочуть кури з Анталіяї)) Акурт покладіть вашого калкулатора та розслабтесь нарешті...
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:42
Да, Акурт, цены упадут, если не обрушатся...
Потому что Турция, это не Монако, куда едут самые богатые люди мира...
Напомню, только за 3 последних месяца курс лиры к доллару уже рухнул на 24%,
и если для стран экспортеров девальвация не является чем-то критическим, то для Турции, которая является чистым импортером, ослабление валюты больше напоминает удавку на шее.
Чем выше курс, тем больше денег нужно для оплаты импорта, и каждое снижение лиры - это еще один болезненный удар.
Власти Турции уже какие только не предпринимали меры для стабилизации курса: Они повышали ставки на межбанке до 1000%, проводили интервенции, использовали свопы и так далее - все это в лучшем случае дает краткосрочный результат.
В стране нет валюты, а есть только долг в 50 млрд долларов...
Кредитный рейтинг страны уже давно находится на «мусорном уровне»,
а агентство Moody’s понизило его еще - теперь Турция находится в компании не самых благополучных африканских стран:
11 сентября агентство снизило суверенный кредитный рейтинг Турции с B1 до B2. Moody’s сохранило негативный прогноз по рейтингу, отметив, что фискальные показатели могут ухудшиться быстрее, чем ожидается в настоящее время.
Международное кредитное рейтинговое агентство Fitch вновь подтвердило кредитный рейтинг Турции на уровне "BB -".
В сообщении также говорится, что прогноз по рейтингу был изменен со "Стабильного" на "Отрицательный".
Поступление валюты в страну меньше, чем ее отток, то есть на оплату внешнего долга и импорта нужно больше денег, чем есть у казны и частных компаний. Если такая ситуация продлится и дальше, что вполне вероятно, то это будет означать дефолт.. Особенно при цене нефти в 60 долларов и выше....
Акурт, страна на грани банкротства, а ты ещё считаешь какой-то профит...
Тут впору уже свою палатку сворачивать ...
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:12
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
RTC12 Классный пост!Красавчик! Там уже в таком случае и палатку некогда сворачивать. В первый попавший самолёт и "до хаты" во Львов бежать не оглядываясь. Надеюсь её ещё соседи окончательно не затопили. Ну то такое...Ремонт полюбому придётся делать по-новому. Попал так попал, как говорится))
Додано: Суб 29 тра, 2021 13:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Суб 29 тра, 2021 14:07
В прошлом году однако,в Анкаре был трижды послан накуй в разных турецких банках,где пытался обменять валюту в ковидном июле месяце сразу по прибытию,о чем еще в прошлом году с негодованием писал на этой ветке по возвращению...чего не видел ни в одной стране мира.В Турции не обменивают валюту на местные тугрики в банках,если у человека нет ВНЖ,айдата или чего там нужно для местных туземцев..Проблема заключалась в том,что в Анкаре,а это город далеко не туристический,обменник найти весьма непростая задача,даже в старом центре в районе золотых магазинов и базара..А в аэропорту все было закрыто наглухо.Так что долг-не долг,а вые... там весьма любят по этому поводу,с весьма дурацкими и "дэбильными" я бы сказал ограничениями..Человек привез валюту,а в ответ-иди лесом,ищи обменку..Больные на голову,что сказать.В этом плане-удивили так удивили конкретно.
Хотя курс,был самый высокий по сравнению с остальными регионами Турции на прием..
Додано: Суб 29 тра, 2021 14:43
Все именно так и было, точь в точь. А еще он забыл упомянуть, что купил американские акции, в том числе Теслы. Потом еще и парочку биткоинов также на самых низах , а скинул все это на хаях! А также турецкие лиры с депозита удачно слил за день до начала падения. Просто надо быть акуртом и все получиться.
P/S/ А тем временем куры с пригородов Анталии смеялись все громче и громче...
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