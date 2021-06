Додано: Вів 01 чер, 2021 07:18

Noname2020 Я было сначала подумал, что вы очередной акуртовский клон и тот решил устроить какое-нибудь хитрое muppet show old guys, подъехав на троянском коне, но после того как мне скинули ваш шедевральный прошлогодний пост Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість , посвящённый Турции, я убедился в обратном. Much respect to you 💯.