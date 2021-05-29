Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Мне очень нравится текст Noname2020. Там очень много ошибок и неверных суждений - не буду тратить время на разбор.
Добрый день! Поверьте, я пишу на этом форуме не для того, чтобы кому-то понравиться или не понравиться.(Мегаломанией не страдал и не страдаю.) Мною были поставлены конкретные вопросы, на которые можно быстро и конкретно ответить, если такое желание имеется. Похоже, что либо такового желания нет, либо вопросы риторические, и ответы на них очевидны. Хотелось бы также узнать о "много ошибок и неверных суждений". Что конкретно ошибочно или неверно? Я думаю, что обоснованный "разбор" таковых был бы гораздо полезней, чем регулярные сводки о погоде и ценах на местных рынках для людей,которые в данном населенном пункте не проживают. Спасибо и хорошего дня!
Noname2020 Я было сначала подумал, что вы очередной акуртовский клон и тот решил устроить какое-нибудь хитрое muppet show old guys, подъехав на троянском коне, но после того как мне скинули ваш шедевральный прошлогодний пост Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість, посвящённый Турции, я убедился в обратном. Much respect to you 💯.
Вартість утримання квартири за кордоном (підсумок травня 2021, на прикладі Анталії, Туреччина)
Варіант 1 - якщо Ви перебуваєте в своїй квартирі за "безвізовим режимом" - 90 днів в кожні 180 днів. Квартплата - 100 лір або 11,76$ (В квітні 12,65$). Витрати менші на 7,56% за рахунок того, чого ніяк не розуміють деякі фахїівці з фінансів та економіки: чим міцніша гривня і слабкіша валюта тієї країни, де українець живе, тим для нього все дешевше і дешевше. Але щоби те зрозуміти, треба принаймні економічний технікум закінчити...
Варіант 2 - якщо Ви мешкаєте більше 90 днів в кожні 180 та отримали ВНП в Туреччині: - квартплата - 100 лір або 11,76$; - витрати на електричну енергію - 70,82 ліри або 8,33$; (спожито 89 кВтгод). - витрати на водопостачання та водовідведення - 40,00 лір або 4,70$ (спожито 5 куб.м). - витрати на вивезення сміття - 2,5 ліри або 0,29$ або 8,11 гривні (включають у квитанцію на воду). - витрати на гарячу воду - 0 (нуль, подача гарячої води від сонячного колектора на даху). - витрати на природний газ - 0 (нуль) - я не використовую природний газ. Взагалі з 1 травня ціна на імпортований природний газ підвищена на 1 (один) відсоток та тепер складає 1,3 ліри за 1 куб.м або 0,153$, або 4,20 (!!!!) гривні за 1 куб.м. Не 7,99 гривні, а 4,20. Нагадаю: Туреччина споживає газ імпортований. Інших витрат немає. Всього за варіантом 2 за травень 2021 року: 11,76+8,33+4,70=24,79$. Для порівняння: квітень 2021: 30,79$.
P.S. Дуже задоволений, що знавці вище - жоден з них не мав/немає/нематиме нерухомості за кордоном - підвищують рейтинг гілки. Авторитетно розказують, де та як вони купили житло за кордоном .
Пан Noname2020 - дам відповідь, як повернуся з пляжу. У нас же літо... А взагалі такому авторитетному мандрівнику соромно так помилятися:
akurt написав:Вартість утримання квартири за кордоном (підсумок травня 2021, на прикладі Анталії, Туреччина)
Варіант 1 - якщо Ви перебуваєте в своїй квартирі за "безвізовим режимом" - 90 днів в кожні 180 днів. Квартплата - 100 лір або 11,76$ (В квітні 12,65$). Витрати менші на 7,56% за рахунок того, чого ніяк не розуміють деякі фахїівці з фінансів та економіки: чим міцніша гривня і слабкіша валюта тієї країни, де українець живе, тим для нього все дешевше і дешевше. Але щоби те зрозуміти, треба принаймні економічний технікум закінчити...
Варіант 2 - якщо Ви мешкаєте більше 90 днів в кожні 180 та отримали ВНП в Туреччині: - квартплата - 100 лір або 11,76$; - витрати на електричну енергію - 70,82 ліри або 8,33$; (спожито 89 кВтгод). - витрати на водопостачання та водовідведення - 40,00 лір або 4,70$ (спожито 5 куб.м). - витрати на вивезення сміття - 2,5 ліри або 0,29$ або 8,11 гривні (включають у квитанцію на воду). - витрати на гарячу воду - 0 (нуль, подача гарячої води від сонячного колектора на даху). - витрати на природний газ - 0 (нуль) - я не використовую природний газ. Взагалі з 1 травня ціна на імпортований природний газ підвищена на 1 (один) відсоток та тепер складає 1,3 ліри за 1 куб.м або 0,153$, або 4,20 (!!!!) гривні за 1 куб.м. Не 7,99 гривні, а 4,20. Нагадаю: Туреччина споживає газ імпортований. Інших витрат немає. Всього за варіантом 2 за травень 2021 року: 11,76+8,33+4,70=24,79$. Для порівняння: квітень 2021: 30,79$.
P.S. Дуже задоволений, що знавці вище - жоден з них не мав/немає/нематиме нерухомості за кордоном - підвищують рейтинг гілки. Авторитетно розказують, де та як вони купили житло за кордоном .
Пан Noname2020 - дам відповідь, як повернуся з пляжу. У нас же літо... А взагалі такому авторитетному мандрівнику соромно так помилятися:
akurt написав:Варіант 1 - якщо Ви перебуваєте в своїй квартирі за "безвізовим режимом" - 90 днів в кожні 180 днів. Квартплата - 100 лір або 11,76$ (В квітні 12,65$). Витрати менші на 7,56% за рахунок того, чого ніяк не розуміють деякі фахїівці з фінансів та економіки: чим міцніша гривня і слабкіша валюта тієї країни, де українець живе, тим для нього все дешевше і дешевше. Але щоби те зрозуміти, треба принаймні економічний технікум закінчити...
Страна, имеющая огромный дефицит внешней торговли, и пустую валютную казну, обречена на постоянную девальвацию своей нац. валюты. Следовательно, она обречена и на постоянный рост цен. И рост иностранных валют к турецкой лире, для иностранцев никакой выгоды не дает. Ибо в конечном итоге, с минимальным временным лагом, этот рост будет нивелирован ростом местных потребительских цен...
Думаю что учеба в экономическом техникуме Жмеринки, для некоторых турецких риелторов, было слишком сложное и трудное занятие...К сожалению...
akurt написав:Варіант 1 - якщо Ви перебуваєте в своїй квартирі за "безвізовим режимом" - 90 днів в кожні 180 днів. Квартплата - 100 лір або 11,76$ (В квітні 12,65$). Витрати менші на 7,56% за рахунок того, чого ніяк не розуміють деякі фахїівці з фінансів та економіки: чим міцніша гривня і слабкіша валюта тієї країни, де українець живе, тим для нього все дешевше і дешевше. Але щоби те зрозуміти, треба принаймні економічний технікум закінчити...
Страна, имеющая огромный дефицит внешней торговли, и пустую валютную казну, обречена на постоянную девальвацию своей нац. валюты. Следовательно, она обречена и на постоянный рост цен. И рост иностранных валют к турецкой лире, для иностранцев никакой выгоды не дает. Ибо в конечном итоге, с минимальным временным лагом, этот рост будет нивелирован ростом местных потребительских цен...
Думаю что учеба в экономическом техникуме Жмеринки, для некоторых турецких риелторов, было слишком сложное и трудное занятие...К сожалению...
там не пуста казна, а ще з мінусом кількадесят ярдів нікомунепотрібних вічнозелених, іншими словами - банкрот
Меня, конечно, прикалывают красавцы выше: НИ ОДИН ИЗ НИХ НИКОГДА НЕ БЫЛ В ТУРЦИИ, но... всё рассуждают и рассуждают... Слава Богу: все они у меня игноре...
Итак, перекличка городов... Сообщения ниже получены мною на пляже, где я много плавал с трубкой и маской в идеально чистом море с прозрачной водой. Кстати, пляжи в Анталии разукрасили в цвета украинского флага... мелочь, а приятно... https://ibb.co/9TRF6DT По сообщениям зарубежной прессы Турция за неделю приняла более 300 авиарейсов из Украины... А аэропорт "Стамбул" опять вышел на первое место в Европе по количеству принятых-отправленных авиарейсов... Второй аэропорт Стамбула - имени Сабихи Гёкчен - вышел на пятое место в Европе про количеству принятых-отправленных авиарейсов... Итого в пятерке лидеров Европы - два аэропорта - Турции. Авиамост "Украина-Турция" работает полным ходом! Только сегодня из моего Львова на Турцию - 5 авиарейсов, и 3 из них - напрямую в Анталию! Но зачем я это пишу - разве кого-то волнует доступность их жилья за границей? 1 час 40 минут - и вы в Анталии - из любого (почти) города Украины... А помечать про Колумбию, Филиппины, закрытые для взъезда Испанию, Францию, Италию или Вьетнам???
Львів: - Чотирнадцять градусів... Днепр: - А у нас +11. Накрыли беседку. Приезжайте, помёрзним вместе. (Я ответил: тулупы и дубленки оставил во Львове - не получится!) - А море теплое? (Я ответил: теплое, только вышли с женой из воды... Мы новый график придумали: приезжать на пляж в 8-00, кататься на великах (два складных лежат в багажнике), потом плавать в море и отдыхать на пляже. Запорожье: - На море очень хочется.У нас сейчас сезон дождей,12 градусов и обложные дожди, на работу открывать магазины не пошли, льет как с ведра, не переставая ни на минуту. Ялта, Крымская АР: - Нам отменили путёвки в Турцию, вынуждены из Питера улететь в Крым... - Ну и как? - Мерзнем. Море - 15-16 градусов.
Ну что же, господа форумчане, терпите: активные писатели и выше, и ниже - все с фатальными ошибками в недвижимости - терпят - и Вам велят!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 чер, 2021 16:17, всього редагувалось 2 разів.