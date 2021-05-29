Додано: Вів 01 чер, 2021 08:34

Варіант 1

Варіант 2

імпортований

Авторитетно розказують, де та як вони купили житло за кордоном

Noname2020 написав: порядке положений сформулированных участниками форума под собирательным ником «Акурт» имею сказать следующее:

порядке положений сформулированных участниками форума подимею сказать следующее:

(підсумок травня 2021, на прикладі Анталії, Туреччина)- якщо Ви перебуваєте в своїй квартирі за "безвізовим режимом" - 90 днів в кожні 180 днів.Квартплата - 100 лір або(В квітні 12,65$).Витрати менші на 7,56% за рахунок того, чого ніяк не розуміють деякі фахїівці з фінансів та економіки: чим міцніша гривня і слабкіша валюта тієї країни, де українець живе, тим для нього все дешевше і дешевше.Але щоби те зрозуміти, треба принаймні економічний технікум закінчити...- якщо Ви мешкаєте більше 90 днів в кожні 180 та отримали ВНП в Туреччині:- квартплата - 100 лір або- витрати на електричну енергію - 70,82 ліри або(спожито 89 кВтгод).- витрати на водопостачання та водовідведення - 40,00 лір або(спожито 5 куб.м).- витрати на вивезення сміття - 2,5 ліри або(включають у квитанцію на воду).- витрати на гарячу воду - 0 (нуль, подача гарячої води від сонячного колектора на даху).- витрати на природний газ - 0 (нуль) - я не використовую природний газ. Взагалі з 1 травня ціна наприродний газ підвищена на 1 (один) відсоток та тепер складає 1,3 ліри за 1 куб.м або 0,153$,. Не 7,99 гривні, а 4,20. Нагадаю: Туреччина споживає газ імпортований.Інших витрат немає.Всього за варіантом 2 за травень 2021 року: 11,76+8,33+4,70=Для порівняння: квітень 2021:Дуже задоволений, що знавці вище - жоден з них не мав/немає/нематиме нерухомості за кордоном - підвищують рейтинг гілки.Пан- дам відповідь, як повернуся з пляжу. У нас же літо...А взагалі такому авторитетному мандрівнику соромно так помилятися: