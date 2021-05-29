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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104>
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Только начал задумаваться все же полететь покупаться летом,эти турецкие ипанаты,снова нежданно-негаданно ввели требование ПЦР теста для Украинцев с 1.06 и так сезон по сути потерян,нормальные страны-тупо ограничили и запретили своим гражданам поездки туда(раша к нормальным странам-не относится) так эти длб еще и сами себе ногу решили прострелить и отморозить уши всем на зло-украинцам решили палки вставлять..Ну-ну..Турков реально ждет ближайшее,безрадостное будующее..Уж лучше реально в Албанию и Черногорию слетать,чем страдать с этим гемором...Ради чего?? Аккурт,после сегодняшней новости,скоро будете за билеты по 20 баксов писать.В Анталию,они уже по 41 через Анкару.Никогда такого не помню..То ли еще будет!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 18:35

Да, все верно, с 1 июня многие страны обновили требования к путешественникам.
Такие требования теперь во многих странах, ПРИВЫКАЙТЕ и думайте головом, а не ногом.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:00, всього редагувалось 3 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:03

  akurt написав: въезд в Турцию с 1 июня (1 июня еще пускали пускают украинцев без выполнения этого требования):

Такие требования теперь во многих странах, ПРИВЫКАЙТЕ и думайте головом, а не ногом.


Обалдеть какие великодушные...прям как Израильские евреи.Поздно вечером 31 приняли решение и...пропустили без теста тех,кого новость застала в дороге в аэропорт,а нужно было весь самолет нах послать..Это да,добрые...нечего сказать :mrgreen:

Кто думает головом,а не ногом,а тем более не жопом,в данную страну не поедет ни при каких обстоятельствах теперь,ибо с тестом,можно вполне себе слетать в другое место...В том числе,в Европейские страны тоже,часть из них,вот-вот откроют,не только с паспортами вакцинации,а кто то уже и открыт.
Опять таки,даже можно совместить Албанию с Черногорией и нормально так попутешествовать,тест не нужен ни туда-ни туда,более того,в Черногории,Вам перед выездом из страны,обязуются сделать бесплатный ПЦР тест,если Вам он требуется при возвращению в свою страну и это-по человечески,в борьбе за туриста,а не по мудически-отменить тест на 15 дней,засрать людям мозги,а потом ввести его снова,с началом летнего сезона.Уж лучше бы вообще ничего не трогали и хотя бы лицо свое сохранили,а не обоср... по полной.Наказание будет неизбежным-курение бамбука,дальнейшее обнищание,в общем примерно тоже самое,что Трамп на известном меме показывает раскрывая папку с надписью-какой,думаю все и так знают..Будет Турции к зиме то,что у бабушки :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:07

  osafly написав:Кто думает головом,а не ногом,а тем более не жопом,в данную страну не поедет ни при каких обстоятельствах теперь,ибо с тестом,можно вполне себе слетать в другое место...

Ловлю на слове - посоветуйте форумчанам.
Вангую, Албания? Черногория?
Так они и туда не могут полететь... Денюх нету...
Итак, куда форумчанам посоветуете поехать ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?
Израиль и Монголию не предлагать: въезд закрыт.
Португалию не предлагать: въезд закрыт.
Италию не предлагать: въезд закрыт.
Испанию не предлагать: въезд закрыт.
Беларусь тоже не предлагайте... я Вас просто прошу: не предлагайте...
Разве что Занзибар...
На всякий случай напомню - вдруг забылось - ветка не от ТУРИЗМЕ (есть отдельная ветка на форуме), а о покупке недвижимости за рубежом.
Где именно посоветуете форумчанам купить недвигу?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:45

  akurt написав:Гадалок, вещунов, пророков на форуме так много, так много...


А ясновидящий только один :mrgreen:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 19:55

  akurt написав:
Итак, куда форумчанам посоветуете поехать ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?


В данной ситуации,могу посоветовать прилететь на Корфу с тем же ПЦР,отличные места..Билет дешево,сравним с турецкими компаниями.Отдохнуть там несколько дней-неделю,паромом за полчаса после перехать в Албанскую Саранду(Ксамил) продолжить там,далее Берат-Тирана-Черногоская Будва-Тиват-дом...Либо прилететь в Тирану,но немного будет неудобно в плане логистики,зато без ПЦР вообще.К турецким му... меняющим по девичьи свое настроение каждые две недели-не ехать однозначно..Мало того что риск лепрозория,так еще утрата адекватного,надежного туристического направления просто на глазах.Пусть курят бамбук,или сосут...лапу,по аналогии "русских витязей" чи медведей,чи не знаю кого и чего..Но как то так.

Achtung! Achtung! Türkei ist geschlossen! Niemand darf eintreten! Diejenigen, die nicht gehorchen, werden in die Leprakolonie geschickt! :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:03

  akurt написав:На всякий случай напомню - вдруг забылось - ветка не от ТУРИЗМЕ (есть отдельная ветка на форуме), а о покупке недвижимости за рубежом.


  akurt написав: Де i як приємно проводити час в Туреччині
Любителям комарів в Бердянську, Приморську, Геничеську та в Кирилівці не читати.
Любителям поплавати в жовтій морській воді під Одесою не читати.
Любителям зняти за 1000 гривень незрозумілу кімнату в антисанітарії не читати.
Власникам недобудованих "кавалірок" не читати - зайнятися ремонтом надії всього життя

Анталія, 9 травня.
Повітря +31, погода сонячна, голубе небо. Літо, яке почалося 1 січня 2021 після закінчення 31 грудня літа 2020 року - продовжується.
Температура води в Середземному морі +22,3 градуси.

1. Всі авіакомпанії України, переорієнтувавшись - не інакше за порадою akurt'a - на напрямок "Україна - Анталія", організували якісний авіаміст, що в силу простих економічних причин призвело до появи на ринку авіаквитків за собівартістю авіаперевезень (50 доларів за 1 годину польоту).
На найближчі дні авіаквитки на прямі рейси, наприклад, з Києва в Анталію продаються за ціною в 55 євро (включаючи багаж).
Наприклад, на виліт завтра, 10 травня, є по 55 євро аавіаквитки на виліт в будь-який час з 02-00 ночі до 17-00 вечора.
Звісно, це зроблено для задоволення власників житла на міжнародному курорті, але і пересічні громадяни можуть скористатися.
Авіаквитки шукати тут. Попередження: зазвичай за 1-3 доби до вильоту найнижча ціна та можна зустріти ціни в 41 євро. Раджу не купувати квиток "туді і назад" - буде дорожче. Назад купите знову за 1-3 доби до відліту.
https://www.flyglobus.com/

2. В цей час мінімальні ціни на готелі в Анталії, Кемері, Фетхіє, Олюденізі (все це - там, де гори).
Можна знайти готелі по 100 лір (350 гривень) на добу на двох.
Готелі гарного рівня можна знайти по 200-250 лір - номер на двох із сніданком.
Готелі можна шукати на booking, а також тут:
http://www.otelz.com

3. Зараз мінімальні ціни на прокат авто в Туреччині - ціни від 13 доларів за добу.
Найкращій варіант бронювати на сайті тут:
https://www.cizgirentacar.com/
Ще порада: в мікрорайоні Sarisu - приблизно в 1,5 км від мого будинка - працює перевірений моїми друзями прокат авто - сімейний бізнес чоловіка та жінки - ВСІ АВТО НОВІ КУПЛЕНІ В БЕРЕЗНІ 2021. Як "автомати", так і з "ручною коробкою". Можна вибрати на місці те, що Вам більше пасує.
За запитом дам адресу. Говорять на українській та російській мовах. Важливо: завдаток мінімальний, блокування грошей на карті не використовують. Для взяття авто в прокат необхідно: паспорт+водійське посвідчення.

4. Програму я би порадив таку:
- прилетіти в Анталію та зупинитися на пару-трійку днів.
- взяти авто напрокат та мандрувати вздовж Середземного моря із зупинкою в цікавих місцях на 1-2 доби.

5. Приблизний маршрут такий - топік стартер особисто вирушає 17 травня:
- Чиралі/Олімпус - античне місто з одним із чудових пляжів; відвідання знаменитих Хемер (бажано ввечері);
- Адрасан - чудова бухта - можливо з виходом у відкрите море на яхті на весь день (приблизно 150 лір з особи - десь 20 доларів, на яхті повноцінне харчування з приготуванням морської риби).
- переїзд в Демре - античне місто під водою - вихід в море на 2 години на яхті, під яхтою на дні моря залишки античного міста, купання в бухті. За всю яхту на всіх приблизно 300 лір або 1000 гривень).
- переїзд в Kalkan - раджу бронювати готель ПОДАЛІ від моря - я собі забронював за 180 лір із сніданком - справа в тому, що в самому Калкані Вам біля моря хіба що прогулятися та повечеряти - головна "родзинка" за 7 км від Калкану - одне із чудес світу - пляж Капуташ - ось там проведіть весь день.
- обов’язково на авто зробити коло та проїхатися півостровом Каш - одне з найкращих місць на Земній кулі. Як буде можливість (варто навіть заплатити за вхід) - спуститися на пляж в районі дуже дорогого готеля Meis Exclusive Hotel - неймовірна вода неймовірні пляжі та на відстані в 2000 м - Греція.
- переїзд в Олюденіз - казка казка і ще раз казка - готелі від 200 лір на добу (700 гривень) номер на двох із сніданком. Найкращі в світі краєвиди та можливість подорожі по "Лікійській стежині" (розповідь була в відео від блогера/кореспондента Дудя з Антоном Птушкіним https://www.youtube.com/watch?v=SpIXZKuPzZI )
- повернення в перлину курортів світу, де форумчани за порадами флудерів не купили собі затишні чудові готові "під ключ" квартири.

Нагадаю:
- з 15 травня в"їзд в Туреччину для громадян України без тестів на ковід. До 15 травня - результати тесту (негативний) є обов"язковими.
- на громадян України - туристів НЕ розповсюджуються протипандемічні заходи в Туреччині. Але носіння масок є обов"язковим. Маски продаються в будь-якому магазині по ціні приблизно 1,5 гривні за штуку, раджу не економити - Ви не в Україні (вчора приятелі зі Львова сказали, що всі ходять без масок, наче ніколи не відвідували реанімаційних палат, переповнених в ці дні хворими).
- до ранку понеділка 17 травня на території провінції Анталія - "сухий закон" (не жартую!) - ви не купите ніде ні пива, ні віскі, ні раки, ні джину, ні вина. Але у Вас в авіаквиток включено 23 кг безкоштовного багажу (просто натякаю).
No comments :mrgreen:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 20:11

Про Корфу совет нравится - был - хороший остров...
Одна неприятность - просто гады - требуют все то же, что и Турция требует!!!!
Гады!!!
Вимоги для в’їзду на територію Греції громадянам України з туристичною метою:
заповнення спеціальної форми PLF (форма пасажира) за 24 години до перетину кордону (https:/travel.gov.gr);
- надання сертифікату про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду або
– негативний результат тесту ПЛР-тест на SARS-CoV-2 з перекладом на англійську, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);

Та нет, ну как-то нелогично: при таких же требованиях Турция отправлена же в расход...
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
В топку Корфу!!!!

P.S. Выбираем недвижимость на Корфу - реально хороший остров.
Цены на хавчик и греческие вина нормальные. Я был - знаю точно.
Квартиры 57 000 евро - 1 200 000 евро - тоже подходит:
https://www.property-4u.gr/el/akinita/a ... h=&myCode=

Есть только маленькая ложка дегтя: ВНЖ (НЕ ГРАЖДАНСТВО!!!!) при покупке недвижимости от 250 000 евро...
А так - нормально.

P.P.S. Утверждение выше (цитирую) - ай нехорошо как получилось - лживое:
Achtung! Achtung! Türkei ist geschlossen! Niemand darf eintreten! Diejenigen, die nicht gehorchen, werden in die Leprakolonie geschickt!
Если не лгать - osafly - ай, как нехорошо получилось - то ближе (только ближе) к правильной версии будет такая:
Achtung! Achtung! Alle Länder sind geschlossen! Niemand darf eintreten! Wer nicht gehorcht, wird in eine Leprakolonie geschickt!
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 21:23

  akurt написав:
Та нет, ну как-то нелогично: при таких же требованиях Турция отправлена же в расход...
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
В топку Корфу!!!!


Что дозволено Юпитеру-не дозволено быку,особенно...когда этот бык,пасет и выгуливает свой ВВП под 15% на карманах туристов...проще надо быть,проще..иначе по попе-ата-та будет,причем ото всюду и за разные шкоды..От Америки,от Европы,от Украинских туристов,в итоге на горизонте будет маячить здоровенный,но больной орган бабушки.Как нашкодившего кота отпорят отовсюду и мордой в свою же кучу истолкут-все к этому идет :lol: Мало того что сами обделались,так еще туда же и вытолкут-удивительная картина маслом,как представлю.Так и назовем- "Мировая общественность толчет мордой в кучу обделавшегося и офигевшего султана"- И.Репин(new) :wink:
И про Корфу,внимательнее нужно быть,внимательнее к приметкам-изначально было указано в сообщении-"Прилететь на Корфу с тем же ПЦР!!! " Прежде чем простыни писать и рассуждать о "теории и практике международной концепции" Можно на Корфу не лететь вообще,прилететь в Тирану без ПЦР,сесть на автобус и через 4-5 часов быть в Саранде или Ксамиле..Никто мозг насиловать не будет и делать одолжений тоже,а Черногория на дорогу бесплатно тест сделает и отправит с миром,чтоб местные дятлы тебе тоже настроение после отдыха не портили.
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:03

Проще так проще.
По Вашему ценному совет про Корфу.
1. Я надеюсь, Вы не предлагаете лететь на Корфу рейсом за 380 долларов или за 490, а лоукостами за 72 доллара (как Вы сказали, цена соразмерна с турецкими авиалиниями). Знаете ли Вы, что рейс в Милан выполняет из Киева один лоукостер, а на Корфу из Милана - второй - совсем другой? Если знаете, тогда продолжим - это я Вам, как опытному путешественнику разъясняю. Так вот, в Милане нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выйти из транзитной зоны, иначе Вы не сможете пересесть на другой лоукостер. Вот в этом случае первый лоукостер Вас просто не допустит на рейс из Киева; ибо Вы должны выйти в Италию, то есть в ЕС. А вход в Италию (ЕС) Вам, как и мне, и как всем форумчанам закрыт. Все просто.
Совет форумчанам от Вас классный. Дилетантский - но классный. Но идея про Корфу мне нравится.
2. Знаете ли Вы, что чтобы взять авто напрокат на Корфу - как Вы советовали - потом двигаться на пароме в Албанию или в Грецию - кроме украинского водительского удостоверения нужно еще кое что; кое-что - это что - знаете или подсказать?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 чер, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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