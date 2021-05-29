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Додано: Вів 01 чер, 2021 16:56
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Только начал задумаваться все же полететь покупаться летом,эти турецкие ипанаты,снова нежданно-негаданно ввели требование ПЦР теста для Украинцев с 1.06 и так сезон по сути потерян,нормальные страны-тупо ограничили и запретили своим гражданам поездки туда(раша к нормальным странам-не относится) так эти длб еще и сами себе ногу решили прострелить и отморозить уши всем на зло-украинцам решили палки вставлять..Ну-ну..Турков реально ждет ближайшее,безрадостное будующее..Уж лучше реально в Албанию и Черногорию слетать,чем страдать с этим гемором...Ради чего?? Аккурт,после сегодняшней новости,скоро будете за билеты по 20 баксов писать.В Анталию,они уже по 41 через Анкару.Никогда такого не помню..То ли еще будет!
Додано: Вів 01 чер, 2021 18:35
Да, все верно, с 1 июня многие страны обновили требования к путешественникам.
Такие требования теперь во многих странах, ПРИВЫКАЙТЕ и думайте головом, а не ногом.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:00, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 01 чер, 2021 19:03
Обалдеть какие великодушные...прям как Израильские евреи.Поздно вечером 31 приняли решение и...пропустили без теста тех,кого новость застала в дороге в аэропорт,а нужно было весь самолет нах послать..Это да,добрые...нечего сказать
Кто думает головом,а не ногом,а тем более не жопом,в данную страну не поедет ни при каких обстоятельствах теперь,ибо с тестом,можно вполне себе слетать в другое место...В том числе,в Европейские страны тоже,часть из них,вот-вот откроют,не только с паспортами вакцинации,а кто то уже и открыт.
Опять таки,даже можно совместить Албанию с Черногорией и нормально так попутешествовать,тест не нужен ни туда-ни туда,более того,в Черногории,Вам перед выездом из страны,обязуются сделать бесплатный ПЦР тест,если Вам он требуется при возвращению в свою страну и это-по человечески,в борьбе за туриста,а не по мудически-отменить тест на 15 дней,засрать людям мозги,а потом ввести его снова,с началом летнего сезона.Уж лучше бы вообще ничего не трогали и хотя бы лицо свое сохранили,а не обоср... по полной.Наказание будет неизбежным-курение бамбука,дальнейшее обнищание,в общем примерно тоже самое,что Трамп на известном меме показывает раскрывая папку с надписью-какой,думаю все и так знают..Будет Турции к зиме то,что у бабушки
Додано: Вів 01 чер, 2021 19:07
Ловлю на слове - посоветуйте форумчанам.
Вангую, Албания? Черногория?
Так они и туда не могут полететь... Денюх нету...
Итак, куда форумчанам посоветуете поехать ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ?
Израиль и Монголию не предлагать: въезд закрыт.
Португалию не предлагать: въезд закрыт.
Италию не предлагать: въезд закрыт.
Испанию не предлагать: въезд закрыт.
Беларусь тоже не предлагайте... я Вас просто прошу: не предлагайте...
Разве что Занзибар...
На всякий случай напомню - вдруг забылось - ветка не от ТУРИЗМЕ (есть отдельная ветка на форуме), а о покупке недвижимости за рубежом.
Где именно посоветуете форумчанам купить недвигу?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 чер, 2021 19:45
Додано: Вів 01 чер, 2021 19:55
В данной ситуации,могу посоветовать прилететь на Корфу с тем же ПЦР,отличные места..Билет дешево,сравним с турецкими компаниями.Отдохнуть там несколько дней-неделю,паромом за полчаса после перехать в Албанскую Саранду(Ксамил) продолжить там,далее Берат-Тирана-Черногоская Будва-Тиват-дом...Либо прилететь в Тирану,но немного будет неудобно в плане логистики,зато без ПЦР вообще.К турецким му... меняющим по девичьи свое настроение каждые две недели-не ехать однозначно..Мало того что риск лепрозория,так еще утрата адекватного,надежного туристического направления просто на глазах.Пусть курят бамбук,или сосут...лапу,по аналогии "русских витязей" чи медведей,чи не знаю кого и чего..Но как то так.
Achtung! Achtung! Türkei ist geschlossen! Niemand darf eintreten! Diejenigen, die nicht gehorchen, werden in die Leprakolonie geschickt!
Додано: Вів 01 чер, 2021 20:03
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Додано: Вів 01 чер, 2021 20:11
Про Корфу совет нравится - был - хороший остров...
Одна неприятность - просто гады - требуют все то же, что и Турция требует!!!!
Гады!!!
Вимоги для в’їзду на територію Греції громадянам України з туристичною метою:
заповнення спеціальної форми PLF (форма пасажира) за 24 години до перетину кордону (https:/travel.gov.gr);
- надання сертифікату про завершення вакцинації, зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду або
– негативний результат тесту ПЛР-тест на SARS-CoV-2 з перекладом на англійську, який зроблений не раніше ніж за 72 години (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на пункт пропуску в Грецію);
Та нет, ну как-то нелогично: при таких же требованиях Турция отправлена же в расход...
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!
В топку Корфу!!!!
P.S. Выбираем недвижимость на Корфу - реально хороший остров.
Цены на хавчик и греческие вина нормальные. Я был - знаю точно.
Квартиры 57 000 евро - 1 200 000 евро - тоже подходит:
Есть только маленькая ложка дегтя: ВНЖ (НЕ ГРАЖДАНСТВО!!!!) при покупке недвижимости от 250 000 евро...
А так - нормально.
P.P.S. Утверждение выше (цитирую) - ай нехорошо как получилось - лживое:
Achtung! Achtung! Türkei ist geschlossen! Niemand darf eintreten! Diejenigen, die nicht gehorchen, werden in die Leprakolonie geschickt!
Если не лгать - osafly - ай, как нехорошо получилось - то ближе (только ближе) к правильной версии будет такая:
Achtung! Achtung! Alle Länder sind geschlossen! Niemand darf eintreten! Wer nicht gehorcht, wird in eine Leprakolonie geschickt!
Додано: Вів 01 чер, 2021 21:23
Что дозволено Юпитеру-не дозволено быку,особенно...когда этот бык,пасет и выгуливает свой ВВП под 15% на карманах туристов...проще надо быть,проще..иначе по попе-ата-та будет,причем ото всюду и за разные шкоды..От Америки,от Европы,от Украинских туристов,в итоге на горизонте будет маячить здоровенный,но больной орган бабушки.Как нашкодившего кота отпорят отовсюду и мордой в свою же кучу истолкут-все к этому идет Мало того что сами обделались,так еще туда же и вытолкут-удивительная картина маслом,как представлю.Так и назовем- "Мировая общественность толчет мордой в кучу обделавшегося и офигевшего султана"- И.Репин(new)
И про Корфу,внимательнее нужно быть,внимательнее к приметкам-изначально было указано в сообщении-"Прилететь на Корфу с тем же ПЦР!!! " Прежде чем простыни писать и рассуждать о "теории и практике международной концепции" Можно на Корфу не лететь вообще,прилететь в Тирану без ПЦР,сесть на автобус и через 4-5 часов быть в Саранде или Ксамиле..Никто мозг насиловать не будет и делать одолжений тоже,а Черногория на дорогу бесплатно тест сделает и отправит с миром,чтоб местные дятлы тебе тоже настроение после отдыха не портили.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:03
Проще так проще.
По Вашему ценному совет про Корфу.
1. Я надеюсь, Вы не предлагаете лететь на Корфу рейсом за 380 долларов или за 490, а лоукостами за 72 доллара (как Вы сказали, цена соразмерна с турецкими авиалиниями). Знаете ли Вы, что рейс в Милан выполняет из Киева один лоукостер, а на Корфу из Милана - второй - совсем другой? Если знаете, тогда продолжим - это я Вам, как опытному путешественнику разъясняю. Так вот, в Милане нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выйти из транзитной зоны, иначе Вы не сможете пересесть на другой лоукостер. Вот в этом случае первый лоукостер Вас просто не допустит на рейс из Киева; ибо Вы должны выйти в Италию, то есть в ЕС. А вход в Италию (ЕС) Вам, как и мне, и как всем форумчанам закрыт. Все просто.
Совет форумчанам от Вас классный. Дилетантский - но классный. Но идея про Корфу мне нравится.
2. Знаете ли Вы, что чтобы взять авто напрокат на Корфу - как Вы советовали - потом двигаться на пароме в Албанию или в Грецию - кроме украинского водительского удостоверения нужно еще кое что; кое-что - это что - знаете или подсказать?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 01 чер, 2021 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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