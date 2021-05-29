RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1101110211031104
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Знаете ли Вы, что чтобы взять авто напрокат на Корфу - как Вы советовали - кроме украинского водительского удостоверения нужно еще кое что; кое-что - знаете или подсказать?
Калькулятор?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5842
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:10

osafly - будете смеяться, но Вам за Ваш совет выше и текст выше поставили сразу два "+" люди, которые никогда в жизни не воспользуются Вашим советом.
Это высшая похвала.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:03, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5982
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2265 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:А я спасаю форумчан от опрометчивого затратного поступка.
Благородно!
Деньги собраны на Монако,подбираю.Дороговато,но оно того стОит.
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5842
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:osafly - будете смеяться, но Вам за Ваш совет выше и текст выше поставили сразу два "+" люди, которые никогда в жизни не воспользуются Вашим советом.
плюсофоб,калькулятор сломался
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 01 чер, 2021 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5842
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:32

Таки отлично: Корфу отменяется...
Теперь - в Албанию...
Бог ты мой - кажется год назад это уже было... Албанию советовали и советовали... Взахлёб...
Но сами так и не поехали и так и ничего не купили...
Ну такие у нас советчики...
Всем прислушиваться! В Албанию!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:04, всього редагувалось 3 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5982
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2265 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я вот думаю - и мне что ли поставить "плюс" - текст от советчика по зарубежной недвижимости просто замечательный...
мне тоже понравилось.Я вот думаю сколько тогда + станет?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5842
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Кстати семёрка - это несчастливое число акурта. Вы заметили, что количество лайков у него не менялось с прошлого года, после того как ему последний, пастух change_pm по пьяне ткнул в Новогоднюю ночь, уже будучи не в состоянии написать поздравление. Вот, что значит когда человек старается и выкладывает столь ценную и полезную информацию . Благодарят наперегонки форумчане своего "учителя".
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 01 чер, 2021 22:55, всього редагувалось 1 раз.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 229
З нами з: 04.06.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 22:54

  akurt написав:По Вашему ценному совет про Корфу.
1. Я надеюсь, Вы не предлагаете лететь на Корфу рейсом за 380 долларов или за 490, а лоукостами за 72 доллара (как Вы сказали, цена соразмерна с турецкими авиалиниями). Знаете ли Вы, что рейс в Милан выполняет из Киева один лоукостер, а на Корфу из Милана - второй - совсем другой? Если знаете, тогда продолжим - это я Вам, как опытному путешественнику разъясняю. Так вот, в Милане нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выйти из транзитной зоны, иначе Вы не сможете пересесть на другой лоукостер. Вот в этом случае первый лоукостер Вас просто не допустит на рейс из Киева; ибо Вы должны выйти в Италию, то есть в ЕС. А вход в Италию (ЕС) Вам, как и мне, и как всем форумчанам закрыт. Все просто.
Совет форумчанам от Вас классный. Дилетантский - но классный. Но идея про Корфу мне нравится.
2. Знаете ли Вы, что чтобы взять авто напрокат на Корфу - как Вы советовали - потом двигаться на пароме в Албанию или в Грецию - кроме украинского водительского удостоверения нужно еще кое что; кое-что - это что - знаете или подсказать?



Аккурт,Вы не в моей весовой категории,что касаемо путешествий.Делитант-так это Вы.Вы бы не позорились здесь прилюдно,показывая такими вот постами свое невежество,касательно построений маршрутов,логистики передвижений и банального умничанья...После этого поста,мне кажется Вы просто пустомеля,который дальше Турции,реально нигде по настоящему не был,кроме румынских трасс проездом на своем авто...
Во первых-я машину брать на Керкире не советовал..Вы сами себе это придумали-покажите,где написано что я призывал брать машину?? Я написал,прилететь в Корфу,отдохнуть там неделю,сесть на паром за пол-часа переехать в Саранду..Нах...в Греции брать машину?? Вы мозг вообще включали?? В стране EC взять напрокат машину и везти ее паромом в Албанию??? Вы в своем уме?? :mrgreen: :mrgreen: Большей глупости-просто труднее придумать..Да и зачем,для чего???
Дальше,с чего Вы решили что на Корфу нужно лететь через Милан??? А почему не через Америку,или Антарктиду...Знаете такой белый континент,там такие птицы бегают-смешные и забавные,прям как Вы,с короткими крыльями-пингвины называются :lol: Правда аэропорта там нет,но Вам это не важно-если придумали,значит придумали так.Да будет Вам известно,что из Киева,уже довольно давно летает прямой рейс не только на Корфу,но и на Родос и Ираклион и в еще кучу туеву мест,причем Украинский лоукост СкайАп.Запишите-посмотрите,найдете много интересного.Компания конечно не очень,но на безрыбье и рак рыба,сойдет в исключительных случаях..Не все вертится вокруг Пегаса и Турецких лоукостов..На сим образовательный вечер заканчиваю-позвольте откланяться,предлагаю отложить на время любимый турецкий калькулятор,а взять в руки карту или глобус и заняться изучением.Опыт придет сам собой-постепенно :lol:
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1107
З нами з: 29.05.14
Подякував: 51 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:Аккурт,Вы не в моей весовой категории,что касаемо путешествий.Делитант-так это Вы.Вы бы не позорились здесь прилюдно,показывая такими вот постами свое невежество,касательно построений маршрутов,логистики передвижений и банального умничанья...
Не каждый отважится на такое https://www.facebook.com/photo?fbid=259 ... 1542018951
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5842
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1048 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 23:53

  osafly написав:На сим образовательный вечер заканчиваю-позвольте откланяться,предлагаю отложить на время любимый турецкий калькулятор,а взять в руки карту или глобус и заняться изучением.Опыт придет сам собой-постепенно :lol:

А мне понравилось: образовательный вечер закончен действительно отлично.
Как я и предположил выше - osafly отправит всех в Албанию.
Не совсем банально - сперва прибыть на Корфу - а оттуда - без авто (какое авто напрокат, вы о чем, это же денег стоит???) - сперва на пароме, потом пешком с мешком денег покупать недвигу в Албании.
Отлично! Мне понравилось.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5982
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2265 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1101110211031104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість в передмісті Києва 1 ... 8, 9, 10
Ромасик » Сер 12 тра, 2021 08:47
92 6740
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 20:11
vitaliian
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 207, 208, 209
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2089 288790
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 чер, 2021 13:05
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 703, 704, 705
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7043 897709
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 тра, 2021 21:43
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.