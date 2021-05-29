Калькулятор?
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Додано: Вів 01 чер, 2021 22:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:10
osafly - будете смеяться, но Вам за Ваш совет выше и текст выше поставили сразу два "+" люди, которые никогда в жизни не воспользуются Вашим советом.
Это высшая похвала.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:16
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
плюсофоб,калькулятор сломался
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 01 чер, 2021 22:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:32
Таки отлично: Корфу отменяется...
Теперь - в Албанию...
Бог ты мой - кажется год назад это уже было... Албанию советовали и советовали... Взахлёб...
Но сами так и не поехали и так и ничего не купили...
Ну такие у нас советчики...
Всем прислушиваться! В Албанию!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 00:04, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:33
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:47
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кстати семёрка - это несчастливое число акурта. Вы заметили, что количество лайков у него не менялось с прошлого года, после того как ему последний, пастух change_pm по пьяне ткнул в Новогоднюю ночь, уже будучи не в состоянии написать поздравление. Вот, что значит когда человек старается и выкладывает столь ценную и полезную информацию . Благодарят наперегонки форумчане своего "учителя".
Востаннє редагувалось roberto dark в Вів 01 чер, 2021 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 чер, 2021 22:54
Аккурт,Вы не в моей весовой категории,что касаемо путешествий.Делитант-так это Вы.Вы бы не позорились здесь прилюдно,показывая такими вот постами свое невежество,касательно построений маршрутов,логистики передвижений и банального умничанья...После этого поста,мне кажется Вы просто пустомеля,который дальше Турции,реально нигде по настоящему не был,кроме румынских трасс проездом на своем авто...
Во первых-я машину брать на Керкире не советовал..Вы сами себе это придумали-покажите,где написано что я призывал брать машину?? Я написал,прилететь в Корфу,отдохнуть там неделю,сесть на паром за пол-часа переехать в Саранду..Нах...в Греции брать машину?? Вы мозг вообще включали?? В стране EC взять напрокат машину и везти ее паромом в Албанию??? Вы в своем уме?? Большей глупости-просто труднее придумать..Да и зачем,для чего???
Дальше,с чего Вы решили что на Корфу нужно лететь через Милан??? А почему не через Америку,или Антарктиду...Знаете такой белый континент,там такие птицы бегают-смешные и забавные,прям как Вы,с короткими крыльями-пингвины называются Правда аэропорта там нет,но Вам это не важно-если придумали,значит придумали так.Да будет Вам известно,что из Киева,уже довольно давно летает прямой рейс не только на Корфу,но и на Родос и Ираклион и в еще кучу туеву мест,причем Украинский лоукост СкайАп.Запишите-посмотрите,найдете много интересного.Компания конечно не очень,но на безрыбье и рак рыба,сойдет в исключительных случаях..Не все вертится вокруг Пегаса и Турецких лоукостов..На сим образовательный вечер заканчиваю-позвольте откланяться,предлагаю отложить на время любимый турецкий калькулятор,а взять в руки карту или глобус и заняться изучением.Опыт придет сам собой-постепенно
Додано: Вів 01 чер, 2021 23:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не каждый отважится на такое
Додано: Вів 01 чер, 2021 23:53
А мне понравилось: образовательный вечер закончен действительно отлично.
Как я и предположил выше - osafly отправит всех в Албанию.
Не совсем банально - сперва прибыть на Корфу - а оттуда - без авто (какое авто напрокат, вы о чем, это же денег стоит???) - сперва на пароме, потом пешком с мешком денег покупать недвигу в Албании.
Отлично! Мне понравилось.
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