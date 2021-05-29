Додано: Вів 01 чер, 2021 22:54

akurt написав: По Вашему ценному совет про Корфу.

1. Я надеюсь, Вы не предлагаете лететь на Корфу рейсом за 380 долларов или за 490, а лоукостами за 72 доллара (как Вы сказали, цена соразмерна с турецкими авиалиниями). Знаете ли Вы, что рейс в Милан выполняет из Киева один лоукостер, а на Корфу из Милана - второй - совсем другой? Если знаете, тогда продолжим - это я Вам, как опытному путешественнику разъясняю. Так вот, в Милане нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выйти из транзитной зоны, иначе Вы не сможете пересесть на другой лоукостер. Вот в этом случае первый лоукостер Вас просто не допустит на рейс из Киева; ибо Вы должны выйти в Италию, то есть в ЕС. А вход в Италию (ЕС) Вам, как и мне, и как всем форумчанам закрыт. Все просто.

Совет форумчанам от Вас классный. Дилетантский - но классный. Но идея про Корфу мне нравится.

2. Знаете ли Вы, что чтобы взять авто напрокат на Корфу - как Вы советовали - потом двигаться на пароме в Албанию или в Грецию - кроме украинского водительского удостоверения нужно еще кое что; кое-что - это что - знаете или подсказать? По Вашему ценному совет про Корфу.1. Я надеюсь, Вы не предлагаете лететь на Корфу рейсом за 380 долларов или за 490, а лоукостами за 72 доллара (как Вы сказали, цена соразмерна с турецкими авиалиниями). Знаете ли Вы, что рейс в Милан выполняет из Киева один лоукостер, а на Корфу из Милана - второй - совсем другой? Если знаете, тогда продолжим - это я Вам, как опытному путешественнику разъясняю. Так вот, в Милане нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выйти из транзитной зоны, иначе Выпересесть на другой лоукостер. Вот в этом случае первый лоукостер Вас просто не допустит на рейс из Киева; ибо Вы должны выйти в Италию, то есть в ЕС. А вход в Италию (ЕС) Вам, как и мне, и как всем форумчанам закрыт. Все просто.Совет форумчанам от Вас классный. Дилетантский - но классный. Но идея про Корфу мне нравится.2. Знаете ли Вы, что чтобы взять авто напрокат на Корфу - как Вы советовали - потом двигаться на пароме в Албанию или в Грецию - кроме украинского водительского удостоверения нужно

Аккурт,Вы не в моей весовой категории,что касаемо путешествий.Делитант-так это Вы.Вы бы не позорились здесь прилюдно,показывая такими вот постами свое невежество,касательно построений маршрутов,логистики передвижений и банального умничанья...После этого поста,мне кажется Вы просто пустомеля,который дальше Турции,реально нигде по настоящему не был,кроме румынских трасс проездом на своем авто...Во первых-я машину брать на Керкире не советовал..Вы сами себе это придумали-покажите,где написано что я призывал брать машину?? Я написал,прилететь в Корфу,отдохнуть там неделю,сесть на паром за пол-часа переехать в Саранду..Нах...в Греции брать машину?? Вы мозг вообще включали?? В стране EC взять напрокат машину и везти ее паромом в Албанию??? Вы в своем уме??Большей глупости-просто труднее придумать..Да и зачем,для чего???Дальше,с чего Вы решили что на Корфу нужно лететь через Милан??? А почему не через Америку,или Антарктиду...Знаете такой белый континент,там такие птицы бегают-смешные и забавные,прям как Вы,с короткими крыльями-пингвины называютсяПравда аэропорта там нет,но Вам это не важно-если придумали,значит придумали так.Да будет Вам известно,что из Киева,уже довольно давно летает прямой рейс не только на Корфу,но и на Родос и Ираклион и в еще кучу туеву мест,причем Украинский лоукост СкайАп.Запишите-посмотрите,найдете много интересного.Компания конечно не очень,но на безрыбье и рак рыба,сойдет в исключительных случаях..Не все вертится вокруг Пегаса и Турецких лоукостов..На сим образовательный вечер заканчиваю-позвольте откланяться,предлагаю отложить на время любимый турецкий калькулятор,а взять в руки карту или глобус и заняться изучением.Опыт придет сам собой-постепенно