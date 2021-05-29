Додано: Сер 02 чер, 2021 13:31

akurt написав: А мне понравилось: образовательный вечер закончен действительно отлично.

Как я и предположил выше - osafly отправит всех в Албанию.

Не совсем банально - сперва прибыть на Корфу - а оттуда - без авто (какое авто напрокат, вы о чем, это же денег стоит???) - сперва на пароме, потом пешком с мешком денег покупать недвигу в Албании.

Отлично! Мне понравилось. А мне понравилось: образовательный вечер закончен действительно отлично.Как я и предположил выше -отправит всех в Албанию.Не совсем банально - сперва прибыть на Корфу - а оттуда - без авто (какое авто напрокат, вы о чем, это же денег стоит???) - сперва на пароме, потом пешком с мешком денег покупать недвигу в Албании.Отлично! Мне понравилось.

Аккурт,Вы странный человек...Причем не можете эту свою странность поведения никому объяснить.Еще раз спрошу у Вас,зачем брать напрокат машину в стране ЕС и везти ее паромом в Албанию??Там машин нет что ли??? Вы типа тоже опытный и бывалый путешественник по Норвежским фьордам,Гаваям,румынским трассам с брычками в кромешной темноте,а не знаете,что как правило прокатчик запрещает вывоз арендованного авто в не страны Евросоюза,тем более в такие места как Балканские страны..По GPS сигналу в самой машине,чем они все оснащены-если Вы не знали,будет видно...А если и позволено выезжать на арендованом авто,то скорее чисто на свой страх и риск,без страховки и покрытия и если с машиной что случится,дальше-додумайте сами,со своей фантазией,как и насколько Вас поимеют потом..Но главное смысл??Смысл этого перевоза?? Зачем вообще Вам машина на пляжном то отдыхе?? Корфу было упомянуто только потому,потому что добраться до Саранды гораздо ближе через границу,чем ехать из Тираны,порядка 5 часов..Все..Если нет желания тратиться на ПЦР для Греции,можно просто прилететь в Тирану и взять машину уже там и тогда,маршрут строится еще интересней-Тирана-Берат-Гирокастра-Саранда(Ксамил) потом можно через неделю взять машину снова и по побережью проехать до Влеры и Дурреса или вернуться в Тирану и после отправиться на обычном автобусе до Будвы-потом перезд в Тиват и отдых там... Там же в конце сделать бесплатный ПЦР тест и с ним оттуда же улететь хоть в Киев,хоть Одессу,Львов или Запорожье...Да и вообще,я не любитель брать напрокат машины где либо.В этом нет никакой надобности,потому что машина-больше мешает и привязывает к исходной точке,чем облегчает передвижение.Как правило все интересные места прекрасно связаны траспортным сообщением,за которое заплатил-где надо вышел,где надо сел.Это мое мнение.Тем более,я больше чем 3-4 дня,на одном месте никогда не задерживаюсь.