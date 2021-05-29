Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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А мне понравился маршрут Киев-Корфу-Саранда, как бы лично к OSAFLY не относился , но когда дело говорит, то можно и плюсануть. Я так понимаю, фото с заставки ролика Охрименко именно с пляжа Mango Beach в Саранде? Реально красиво. В ТУРЦИИ и близко такую картинку не найдете. И главное ребята всегда помните - "ПРО ДЕШЕВі ХАРЧІ" ( лайфхак от Акурта!!!), а они там есть ибо Охрименко не даст спиз..ть.
АЛБАНИЯ выглядит как прекрасная альтернатива Турции, ещё и с наглым требованием ПЦР, на въезде в свою ЗАРАЖЁННУЮ страну, для непривитых украинцев .
roberto dark написав:А мне понравился маршрут Киев-Корфу-Саранда, как бы лично к OSAFLY не относился , но когда дело говорит, то можно и плюсануть. Я так понимаю, фото с заставки ролика Охрименко именно с пляжа Mango Beach в Саранде? Реально красиво. В ТУРЦИИ и близко такую картинку не найдете. И главное ребята всегда помните - "ПРО ДЕШЕВі ХАРЧІ" ( лайфхак от Акурта!!!).
АЛБАНИЯ выглядит как прекрасная альтернатива Турции, ещё и с наглым требованием ПЦР, на въезде в свою ЗАРАЖЁННУЮ страну, для непривитых украинцев .
до речі, появився потяг Київ-Відень, із заїздом в Будапешт. А там і до Албанії/Чорногорії рукою махнути.
Трохи оффтопу...Тут хлопці із сусідньої гілки підігнали посилання на інформацію про ЦІНИ на житло у європейських столицях. Від яких у акурта "вуха в трубочку звернуться". Ось чому у країні третього світу можна купити 1+2 в новобудові за 48 000 $ вже готову та навіть мебльовану, а в ЄС ( від 4000 € за метр!) з подібною суммою, акурт шукав би в якому підземному переході палатку поставити.))
Вашу ідею, пане Флаймане, я підтримую. До речі, виповнюється 2 роки, як саме Ви з двома кумпелями на цій гілці "рулили" за переїзд до Албанії. Правда за 2 роки ні Ви, ні ті 2 кумпеля в Албанію так і не поїхали і так нам і не доповіли, що там та по якій ціні.
Але ідея з потягом "Київ-Будапешт-Відень" гарна: 1. Робите тест на корону. 2. В касах Центрального залізничного вокзалу Києва (в он-лайн режимі не можна - то треба Вам особисто під"їхати електричкою - знаєте як) купуєте за 2000 гривень (або трохи менше 70 євро) квиток до Будапешта. 3. Транзит через Угорщину (потяг зупиняється в Будапешті): "Громадяни України, які бажають ТРАНЗИТОМ перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо громадянин України повертається в Україну, а також у разі коли: у особи наявний документ, що підтверджує право на в’їзд у країну призначення (в залежності від вимог конкретної країни: дозвіл на проживання, робоча віза, бронювання готелю, документ на право власності нерухомості, результати тестів на вірус тощо), а також, за необхідності, документи, що підтверджують можливість Вашого в’їзду до інших транзитних країн (Румунія, Сербія, Хорватія, Словенія, Австрія, Словаччина). Тут головна препона: щоби купити за цим методом квартиру в Албанії, треба проїхати через Угорщину, а щоби проїхати через Угорщину, треба купити квартиру в Албанії. Це приблизно так, як Ви збиралися на Ваше весілля на Філіппінах: щоб попасти на Філіппіни, треба оженитися на філіппінці, а щоби оженитися на Філіппінці - треба спочатку попасти на Філіппіни.
4. Транзит через Сербію: ДОЗВОЛЕНО. RT-PCR-тест не потрібен за умови: 12-годинного транзиту через територію Республіки Сербії (з моменту перетину кордону). Треба звірити голинник... Вивчити транспорт... забарилися більше 12-ти годин (чекали потяг чи автобус) - примусова 14-денна ізоляція.... Але забаритися легко: пункт 5 нижче.
5. Тут є невеличке ускладення: пасажирське (не авіа) сполучення Будапешта з Сербією не існує (потяги з Будапешта ходять тільки на Загреб, в Бєлград не ходять), але Гугл мепс говорить, що пішки за 180 годин до Тірани можна дійти. Можна спробувати "Автостоп". Я таких по трасі завжди підбирав. Хоч і ризикував життям - приятель так підібрав хлопця з дівчиною - не встигли 10 хвилин проїхати, як хлопець із заднього сидіння накинув на приятеля удавку. Чудом врятувався. Авто втратив.
6. Чорногорія - транзит дозволено. Обмежень у часі немає - можна йти пішки. Можна йти пішки також через Північну Македонію. Транзит дозволено.
Таким чином, пане Флаймане, якщо порахувати всі витрати, то дійсно і цікавіше, і дешевше, ніж купувати квитки з Києва, Одеси, Львова, Запоріжжя, Дніпра чи Харкова в Анталію - на першому тижні червня квитки на прямі рейси по 41 -67 євро в кожний бік. Підтримую. Вже як йти на дно - то йти цікаво і весело. З піснями. Коли повернетеся з Албанії - розкажите, як там ціни. Там цікава історія: Рішенням уряду Албанії в 2015 році припинено будь-яке нове будівництво будь-яких будинків. Нічого не будувалося зовсім до кінця 2020 року - звісно, на старі залишки житла ціни різко пішли в гору, але, мабуть, тисяч за 130 євро щось стареньке купити вдасться. Ну а після купівлі маршрут назад - дивись пункти 6, 5, 4, 3...
P.S. Як Ви особисто оголосили на всю Україниу - життя без поросятини не існує, то для довідки: майже 2/3 наслення Албанії - мусульмани. То будьте обережні з поросятиною. Істи - тільки вночі під ковдрою.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 13:18, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Можна спробувати "Автостоп". приятель так підібрав хлопця з дівчиною - не встигли 10 хвилин проїхати, як хлопець із заднього сидіння накинув на приятеля удавку. Чудом врятувався. Авто втратив.
намекаете что флайман тоже будет накидывать на водителя удавки? или это сделает водитель правой рукой не отвлекаясь от дороги. Я запутался ехать автостопом или нет.
В принципе я именно на это НЕ НАМЕКАЮ и не пытался. Я смотрю на вопрос банально-практично: если между Будапештом и Белградом не существует жд сообщения (а Флайман пользуется ТОЛЬКО "РШТ"), то неизбежно возникнет вопрос о транспорте. Там варианты: автобус, такси, пешком, Автостоп. Может быть воздушный шар. Ну вот про автостоп написал личный опыт: я всегда ТАКИХ по трассе подвожу. Возьму и каждый раз думаю: зачем взял - задушат, как чуть не задушили одного приятеля (реально девушка села впереди, а парень сзади и парень накинул на приятеля удавку - каким-то шестым чувством приятель это почувствовал и успел между удавкой и шеей заложить 2 пальца - пальцы и шею передавить не удалось - из авто его девушка метким толчком ноги выбросила на трассу и они уехали). Так что дело говорю из своего опыта, просто анализируя метод транспортного сообщения. Ну чтобы с песнями и весело было... В Албанию как видите - только так: и весело, и с песнями, и с гиканием, и с криками... Албания - мечта многих - она такая.... Кстати, расстояние от Будапешта до Тираны не такое уж и большое - чуть меньше, чем от Киева до Риги. Пешком будет удобно... Всего 3 границы государств преодолеть...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 13:28, всього редагувалось 1 раз.
Пан Роберто, что вы так волнуетесь сильно - вам путешествие светит только в декабре 2021 - не забыли? Не волнуйтесь так: декабрь. Год 2021. И не в Албанию. И не в Турцию - Турцию Вы проморгали в июне 2019 - не забыли - 160 000 шекелей и готова под ключ новенькая квартира. Можем даже подсчитать: Ваша зарплата в Израиле - 5 000 шекелей в месяц. Квартира по цене зарплаты за 3 года работы. Поезд ушел.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 13:34, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:А мне понравилось: образовательный вечер закончен действительно отлично. Как я и предположил выше - osafly отправит всех в Албанию. Не совсем банально - сперва прибыть на Корфу - а оттуда - без авто (какое авто напрокат, вы о чем, это же денег стоит???) - сперва на пароме, потом пешком с мешком денег покупать недвигу в Албании. Отлично! Мне понравилось.
Аккурт,Вы странный человек...Причем не можете эту свою странность поведения никому объяснить.Еще раз спрошу у Вас,зачем брать напрокат машину в стране ЕС и везти ее паромом в Албанию??Там машин нет что ли??? Вы типа тоже опытный и бывалый путешественник по Норвежским фьордам,Гаваям,румынским трассам с брычками в кромешной темноте,а не знаете,что как правило прокатчик запрещает вывоз арендованного авто в не страны Евросоюза,тем более в такие места как Балканские страны..По GPS сигналу в самой машине,чем они все оснащены-если Вы не знали,будет видно...А если и позволено выезжать на арендованом авто,то скорее чисто на свой страх и риск,без страховки и покрытия и если с машиной что случится,дальше-додумайте сами,со своей фантазией,как и насколько Вас поимеют потом..Но главное смысл??Смысл этого перевоза?? Зачем вообще Вам машина на пляжном то отдыхе?? Корфу было упомянуто только потому,потому что добраться до Саранды гораздо ближе через границу,чем ехать из Тираны,порядка 5 часов..Все..Если нет желания тратиться на ПЦР для Греции,можно просто прилететь в Тирану и взять машину уже там и тогда,маршрут строится еще интересней-Тирана-Берат-Гирокастра-Саранда(Ксамил) потом можно через неделю взять машину снова и по побережью проехать до Влеры и Дурреса или вернуться в Тирану и после отправиться на обычном автобусе до Будвы-потом перезд в Тиват и отдых там... Там же в конце сделать бесплатный ПЦР тест и с ним оттуда же улететь хоть в Киев,хоть Одессу,Львов или Запорожье... Да и вообще,я не любитель брать напрокат машины где либо.В этом нет никакой надобности,потому что машина-больше мешает и привязывает к исходной точке,чем облегчает передвижение.Как правило все интересные места прекрасно связаны траспортным сообщением,за которое заплатил-где надо вышел,где надо сел.Это мое мнение.Тем более,я больше чем 3-4 дня,на одном месте никогда не задерживаюсь.