Додано: Сер 02 чер, 2021 13:43

flyman написав: до речі, появився потяг Київ-Відень, із заїздом в Будапешт. А там і до Албанії/Чорногорії рукою махнути.

Лінь шукати посилання. до речі, появився потяг Київ-Відень, із заїздом в Будапешт. А там і до Албанії/Чорногорії рукою махнути.Лінь шукати посилання.

Несколько лет назад,я примерно таким же макаром ездил в Хорватию..Билеты на самолет в Сплит или Дубровник,стоили порядка 5-6тыс в один конец..Я плюнул,за 150грн доехал до Чопа на поезде.Из Чопа за 20мин.и 85грн элетричкой через границу в Захонь,сразу с поезда на электричку.Оттуда через полчаса пересел на поезд до Будапешта за 10евро примерно..Вечером в Будапеште за 25 евро на ночном автобусе Фликсбас уехал в Хорватский Задар и утром уже был там,в районе 6 утра. В итоге,по времени было конечно долго,но интересно и дешево..Вся дорога обошлась примерно в районе 55-60баксов,вместо 200 за самолет...а был я не один и даже не двое..а это уже неплохие деньги выходили и потом уже из Задара,плавно путешествовали с остановками на юг-Сплит-Макарска-Дубровник...Задар кстати тоже,прикольный городок с хорошими пляжами.Но это уже другая история..Путешествовать дешево можно,если снять корону,знать как и главное....если тебе это нравится.Коронавирус зараза,конечно все сейчас убил наглухо...