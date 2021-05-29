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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 02 чер, 2021 13:35
vitaliian - тут народ нервной-озлобленный - "Квартирный вопрос вот только испортил их..."
Привыкайте....
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 02 чер, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:37
Я смотрю osafly
продолжает всех веселить.
Тогда цитата:
osafly написав:Я написал
,прилететь в Корфу,отдохнуть там неделю,сесть на паром за пол-часа переехать в Саранду
..Нах...в Греции брать машину?? Вы мозг вообще включали??
Он написал.... Специалист даже не знает, что паром с Корфу в порт Sarande не в ходу уже второй год.
Счастливых путешествий!От советчиков на ветке можно потешаться с утра до вечера...
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:43
flyman написав:
до речі, появився потяг Київ-Відень, із заїздом в Будапешт. А там і до Албанії/Чорногорії рукою махнути.
Лінь шукати посилання.
Несколько лет назад,я примерно таким же макаром ездил в Хорватию..Билеты на самолет в Сплит или Дубровник,стоили порядка 5-6тыс в один конец..Я плюнул,за 150грн доехал до Чопа на поезде.Из Чопа за 20мин.и 85грн элетричкой через границу в Захонь,сразу с поезда на электричку.Оттуда через полчаса пересел на поезд до Будапешта за 10евро примерно..Вечером в Будапеште за 25 евро на ночном автобусе Фликсбас уехал в Хорватский Задар и утром уже был там,в районе 6 утра. В итоге,по времени было конечно долго,но интересно и дешево..Вся дорога обошлась примерно в районе 55-60баксов,вместо 200 за самолет...а был я не один и даже не двое..а это уже неплохие деньги выходили и потом уже из Задара,плавно путешествовали с остановками на юг-Сплит-Макарска-Дубровник...Задар кстати тоже,прикольный городок с хорошими пляжами.Но это уже другая история..Путешествовать дешево можно,если снять корону,знать как и главное....если тебе это нравится.Коронавирус зараза,конечно все сейчас убил наглухо...
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:46
Несколько лет назад в Украине было и не так дождливо...
Ну ладно, успокоимся, Вы правы: коронавирус - гад - всем всё испортил.
Или почти всем. Или почти всё: тут Вы правы.
Вопрос к Вам - как к путешественнику (я уважаю путешественников):
КАКУЮ СТРАНУ МИРА ВЫ ПОСОВЕТУЕТЕ ФОРУМЧАНАМ ДЛЯ БРОСАНИЯ ЯКОРЯ/ПОКУПКИ НЕДВИГИ.
Мне кажется: Вы все же больше всех повидали.
Турцию не предлагать.
Все равно самые частые писатели ветки в ней никогда не были.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 02 чер, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:50
akurt написав:От советчиков на ветке можно потешаться с утра до вечера...
Потешный тут только Вы один...Именно с Вас,главной "достопримечательности" все и потешаются...почему то.Вам было написано как вариант с Керкирой,как было раньше...Естественно никто не может знать что ходит сейчас меж странами,а что не ходит по расписанию..Но по любому должен быть либо паром,либо морская связь с Албанией...Не заливайте..Может машины и не возят,потому как никакой дебил их не додумается ввозить из Греции...А вот людей,вполне..И лодки по любому должны ходить,коль самолеты летают.Если бы я собирался именно по этому маршруту,я бы все выяснил на все 100.Но делать ПЦР,не собираюсь ни для греков,ни тем более для обоср...султаната!
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:53
osafly
osafly написав:Естественно никто не может знать
что ходит сейчас меж странами,а что не ходит по расписанию..Но по любому должен быть либо паром,либо морская связь с Албанией...Не заливайте..
- к Вам лично был конкретный вопрос - куда да что посоветуете лично Вы и Вы лично написали именно так как написали: паромом с Корфу в Sarande. За полчаса.
ЭТО были ВАШИ слова вчера.
Я написал, чисто как реплику на Ваш текст сегодня, что слушать такого советчика как Вы во всём - ОПАСНО.
Паромы не в ходу.
Знаю от слова "ЗНАЮ". Никогда не пишите слова "но по любому должен быть
". Это форум финансовый, а не форум гадалок и экстрасенсов. Люди Вас послушали бы и влетели конкретно на деньги.
Но в целом все прекрасно: мне очень понравилось, как Вы всех послали на Албанию. Пять баллов.
Все ОК!
Прочитайте мой текст выше.
Попробуйте дать ответ - по прежнему с уважением к Вам - как к активному путешественнику.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 02 чер, 2021 14:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:58
akurt написав:
к Вам лично был конкретный вопрос - куда да что посоветуете лично Вы и Вы лично написали именно так как написали
взагалі-то п.Акурту тут ніхто нічого не винен!
Тому ніхто не зобов.язаний нічого йому рекомендувати.
Це треба сприйняти як данність.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 13:59
osafly написав: flyman написав:
до речі, появився потяг Київ-Відень, із заїздом в Будапешт. А там і до Албанії/Чорногорії рукою махнути.
Лінь шукати посилання.
Несколько лет назад,я примерно таким же макаром ездил в Хорватию..Билеты на самолет в Сплит или Дубровник,стоили порядка 5-6тыс в один конец..Я плюнул,за 150грн доехал до Чопа на поезде.Из Чопа за 20мин.и 85грн элетричкой через границу в Захонь,сразу с поезда на электричку.Оттуда через полчаса пересел на поезд до Будапешта за 10евро примерно..Вечером в Будапеште за 25 евро на ночном автобусе Фликсбас уехал в Хорватский Задар и утром уже был там,в районе 6 утра. В итоге,по времени было конечно долго,но интересно и дешево..Вся дорога обошлась примерно в районе 55-60баксов,вместо 200 за самолет...а был я не один и даже не двое..а это уже неплохие деньги выходили и потом уже из Задара,плавно путешествовали с остановками на юг-Сплит-Макарска-Дубровник...Задар кстати тоже,прикольный городок с хорошими пляжами.Но это уже другая история..Путешествовать дешево можно,если снять корону,знать как и главное....если тебе это нравится.Коронавирус зараза,конечно все сейчас убил наглухо...
Мені колись пропонували роботу в Хорватії, то вивчав можливий маршрут рейковим транспортом. Наскільки пам"ятаю, 8 годин потяг від Відня до Загреба.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:06
Вакцина в Чехии обойдется иностранцам в 38,5 евро.
Об этом сообщает Radio Prague International.
Сейчас сделать прививку могут только иностранцы с постоянным видом на жительство, которые, как и все граждане Чехии, оплачивают стандартную обязательную медицинскую страховку.
Для иностранных граждан, временно проживающих в Чехии, отныне откроется возможность пройти вакцинацию от коронавируса на платной основе.
В Минздраве Чехии отметили, что стоимость препарата в этом случае не превысит 1000 крон (около 38,5 евро). Условием вакцинации является наличие полиса коммерческого медицинского страхования.
По данным МВД Чехии, в стране на сегодня проживает 656 тыс. иностранных граждан, в том числе выходцев из стран ЕС и других государств, которые включены в общегосударственную систему обязательного медстрахования. Половина из общего количества имеет временное разрешение на пребывание.
Значительная часть иностранцев, временно проживающих в Чехии, являются украинскими гражданами. Между Украиной и Чехией, однако, нет двустороннего договора о медицинском страховании. В конце апреля в базе данных Биржи труда насчитывалось около 186 тыс. трудоустроенных украинских граждан. Половина из них проживает в Чехии на основании временного разрешения.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 14:07
flyman написав:
Мені колись пропонували роботу в Хорватії, то вивчав можливий маршрут рейковим транспортом. Наскільки пам"ятаю, 8 годин потяг від Відня до Загреба
.
Баїшся літаком? А як таді на Піліпіни? Гуперпупом*?
* а якщо він з рейок зійде? зіщкрябати будуть...
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