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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104110511061107
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:12

Гадаю, пане Флаймане, що Вам сподобався маршрут в Албанию.
Ну дійсно з піснями та гикан"єм.
Шкода, що не получається йти пішки через Словенію (гак получається) - більш красивої країни важко в світі знайти. Ви мабуть і не знаєте, що Словенія - найбільший виробник Хмілю для пива.
Шкода, що крім Польщі Ви ніде не бували...
Бачите, я і в Угорщині неодноразово був, і на авто її всю проїхав, і в Словенії був - а вибрав для інвестицій Туреччину. Це тому, що думав головом, а не ногом.
Але про Філіппіни тоді ми вже будемо Вам заздрити.
akurt
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