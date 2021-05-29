Гадаю, пане Флаймане, що Вам сподобався маршрут в Албанию.
Ну дійсно з піснями та гикан"єм.
Шкода, що не получається йти пішки через Словенію (гак получається) - більш красивої країни важко в світі знайти. Ви мабуть і не знаєте, що Словенія - найбільший виробник Хмілю для пива.
Шкода, що крім Польщі Ви ніде не бували...
Бачите, я і в Угорщині неодноразово був, і на авто її всю проїхав, і в Словенії був - а вибрав для інвестицій Туреччину. Це тому, що думав головом, а не ногом.
Але про Філіппіни тоді ми вже будемо Вам заздрити.