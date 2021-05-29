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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1104110511061107
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Може осяду в ЄС, якщо з неньки буде тре як із зомбіленду проходити карантини і прививки кожен раз.

Мож в Словении де? Братья словяне все ж? Ну а там рядом и макоронники с лягушатниками :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:30

Ну що друзі, по традиції відчитаюсь - з пляжу повернувся. Було все супер. Море +25.8, на повітрі десь так само . Хіба щось ще потрібно для щастя, правда пане Акурте?))
Бачу сьогодні дебати були досить ємоційні...Акурт накінець признався, що він трохи нервовий та озлоблений. З ним таке буває...Лікарі це явище називають - загострення...Тому сьогодні треба з ним по-доброму...Нехай трохи заспокоється, настрій покращиться та й сам захоче в ту Албанію полетіти, відпочити у справжній та ДЕШЕВІЙ Європі, а не серед крикливих турків . А тоді може й довгоочікувана ремісія наступить))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:45

  flyman написав:Може в Туреччині прикуплю кавалірку після обвалу ТРЖН.

В нерухомості, пане Флаймане, як і в сексі, все троба робити вчасно і швидко.

Це всі розуміють, крім декого на цій гілці.
Як би Ви не займалися маячнею, та не витратили б наявні готівкою 42 000 доларів на нездійснений проєкт, та влаштувалися б на віддалену роботу, як мої тут знайомі хлопці-українці - на 1500 доларів на місяць, то вже жили б як вареник у маслі. І не мріяли б про зачинену геть Португалію та зачинені геть Філіппіни.
Я з 2018 по 2020 роки писав: хлопці, думайте головом, а не ногом: ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ - 1000 доларів квадрат.
Потяг пішов.
Ось вивчав сьогодні ситуацію, що можна взяти подешевше з реального.

Варіант 1 - НЕПОТРІБ.
Це те, що ще можна взяти, але реально не годиться.
https://ibb.co/q542Xk9
Дивіться праворуч далі аеропорту Анталії. Кучугури. Я обвів місце червоним...
Дуже віддалений район.
Продавани називають ціни на нове готове під ключ від 40 000 доларів до 100 000 доларів.
Позитив:
а) дуже близько до Середземного моря. Гадаю 150-400 метрів.
б) ніби-то дешево.
Негатив:
а) реально хто зна де. Я там буваю рідко - тільки коли ставлю авто на парковку біля аеропорту.
б) пляж пісчаний але неохайний. Муніципалітет за ним не слідкує.
в) майже ніякої інфраструктури.
Продавани: "Перспективний район... Пройде років 10 - побачите - буде канхВєтка!"
Моя думка: НЕ ВАРТО. Фактично заморозити гроші на 10 років. Жити правда, можна...

Варіант 2 - бувають і цікаві варіанти.
Наприклад, сьогодні на сайті оголошень робив моніторінг свого мікрорайону. Рієлтори приховують реальні дані (можна їх зрозуміти), але іноді можна впізнати будинок за вивісками або назвами сусідніх комплексів.
Ставлю фільтр: 1+1 - мікрорайон Hurma - оптимальне співвідношення ціна/якість/розташування.
Сайт дає 60 варіантів. Ніби то непогано. Але більшість - "нульові поверхи" (це погано).
Ціни від 415 000 лір до 800 000 лір - тобто від 48 800 доларів до 94 100 доларів.
Дивлюсь самий дешевий варіант: 48 800 доларів. Сьогоднішнє оголошення. 55 кв.м. Поверх 3 - то непогано. Будинок не впізнав, але бачу гори... Ага, зрозумів - в самому самому кінці мікрораойна на виїзді з міста. Ну я думав, що гірше, а це ще й нічого... До моря по прямій 2 500-2700 м, пішки 30 хвилин. Позитив: прямо по вулиці проходить швидкісний експрес маршрут 22 - то класно.
В цілому непоганий варіант, квартира дійсно нова. Можна б і помацати руками...
Оголошення від рієлтора...
Якби вийти на реального продавця - була б ціна можливо 46 500 доларів.

А ось що за 800 000 лір? 94 100 доларів?
O! Тут сюрприз!
Casa Grande!!!! Вже разів 10 згадували на цій гілці...
Останній раз - не пізніше тижня і ціна здається була не 800 000 лір, а 750 000 лір...
Хі-хі-хі... ха-ха-ха... За тиждень +50 000 Tl...
  flyman написав:...після обвалу ТРЖН.

Реготав, ледь з крісла не впав....
Щоб ви оцінили: це зарплата-мінімалка майже за 2 роки. Просто плюс 50 000 лір... За тиждень... Це +5000 єевро...
1+1 - це та, що всі форумчани могли купити за безвідсоткове розтермінування в 2019 році за 60 000 євро з першим внеском в 30 000 євро...
Цікаво, беремо калькулятор: 800 000 лір на сьогодні 800 000/10,50=76 190 євро...

Ну ось: хтось - не скажу хто, але це не roberto dark - він помилився в 2019 році - того й біситься тут щодня - має профіт в 16 190 євро... Поздоровляю!
Це при вкладенні в 30 000 євро - бо безвідсоткове розтермінування до введення в експлуатацію з оплатою хоча б раз на квартал...

Ну ось, пане Флаймане: В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно і швидко.
Добре, панове, одягаю спортивну форму і на ровері - по блакитних доріжах вздовж Середземного моря втюхувати перехожим непотріб подорожче.
Вдень в Анталії було +29.
Зараз +27.
З Запоріжжя (Вайбером, не жартую):
"Сині ноги, сині губи...
Місяць червень...
Число друге..."
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 20:05, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 17:53

  Amethyst написав:
  flyman написав:Може осяду в ЄС, якщо з неньки буде тре як із зомбіленду проходити карантини і прививки кожен раз.

Мож в Словении де? Братья словяне все ж? Ну а там рядом и макоронники с лягушатниками :)

Та тут тре бачу гострити лижі, Дія Сіті, покращення в першому голосуванні.
Тре шукати новий плацдарм. Бажано з ФААНГами.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:01

Пане Флаймане - постарався трохи для Вас - витратив час.
У Вас же ставка 20$ за годину - я витратив 1/3 годину - будете винні 7$.
Але моніторив заради своєї квартири... Приростає в ціні... приростає реально...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 02 чер, 2021 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:13

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Прочитал очередную манипуляцию акуртовскую сейчас. Зашел на турецкий сайт, вбил данные : поиск квартир в Анталии, 1+1 и вот вам ПЕРВАЯ бросившаяся в глаза 60м кв в Хурме за (барабанная дробь!!!) 44 000 $ , так это еще без торга, ГОТОВАЯ и с мебелью. https://www.hepsiemlak.com/antalya-konyaalti-hurma-satilik/daire/0-37096675
Вот еще другие варианты с бюджетом в районе 50 000$ выбирай - не хочу, одна другой лучше -

https://www.hepsiemlak.com/konyaalti-satilik/daire-1-1 ...Без комментариев ибо сегодня Акурт злой, не забываем :D

P/S/ Ну и вишенка на тортик за 43500$ Анталия хурма 2+1 ( видео от 26.05 2021). Интересно было бы глянуть на квартиру акурта 1+1, оцененную им в 87 000$ и сравнить хотя бы с этой . :wink:
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 02 чер, 2021 18:39, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 18:21

  akurt написав:Пане Флаймане - постарався трохи для Вас - витратив час.
Але моніторив заради своєї квартири... Приростає в ціні... приростає... Ой, як гарно...
Ну все, варю каву - ровер вже чекає... Середземне море вже чекає...
Зараз щось напишуть білі пухнасті милі форумчани із зубами вовкодавів...

Бензина дорога. Ровер чекаэ. Хіхі.
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 20:55

  roberto dark написав:Прочитал очередную манипуляцию акуртовскую сейчас. Зашел на турецкий сайт, вбил данные : поиск квартир в Анталии, 1+1 и вот вам ПЕРВАЯ бросившаяся в глаза 60м кв в Хурме за (барабанная дробь!!!) 44 000 $ , так это еще без торга, ГОТОВАЯ и с мебелью. https://www.hepsiemlak.com/antalya-konyaalti-hurma-satilik/daire/0-37096675
Вот еще другие варианты с бюджетом в районе 50 000$ выбирай - не хочу, одна другой лучше -

https://www.hepsiemlak.com/konyaalti-satilik/daire-1-1 ...Без комментариев ибо сегодня Акурт злой, не забываем :D

P/S/ Ну и вишенка на тортик за 43500$ Анталия хурма 2+1 ( видео от 26.05 2021). Интересно было бы глянуть на квартиру акурта 1+1, оцененную им в 87 000$ и сравнить хотя бы с этой . :wink:

Чітко видно, що турецькі курортні квартири - неліквідний товар. Як чемодан без ручки. Важко нести, шкода кинути.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:11

Frant Так я i не заперечував . Noname2020 до речi у свому першому постi так i сказав, що усi цi будинки тимчасовi сучаснi "хрущовки", максимум на 15 рокiв эксплуатацii розрахованi. Ocь росiяни попали, а тепер зливають за що дадуть та втiкають з "раю". :twisted: Я би за таку квартиру i 30 ку $ не дав, а вони хочуть 39 000$
Хурма...БIль.. :( .
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 21:38

  akurt написав:osafly - к Вам лично был конкретный вопрос - куда да что посоветуете лично Вы и Вы лично написали именно так как написали: паромом с Корфу в Sarande. За полчаса.
ЭТО были ВАШИ слова вчера.


То ли слепой,то ли д..... Скорее всего второе.И дешевая Турецкая страховка,явно тут не поможет.Брешет на каждом шагу,смотрим,давал два варианта на выбор-

  osafly написав:В данной ситуации,могу посоветовать прилететь на Корфу с тем же ПЦР,отличные места..Билет дешево,сравним с турецкими компаниями.Отдохнуть там несколько дней-неделю,паромом за полчаса после перехать в Албанскую Саранду(Ксамил) продолжить там,далее Берат-Тирана-Черногоская Будва-Тиват-дом...Либо прилететь в Тирану,но немного будет неудобно в плане логистики,зато без ПЦР вообще.


И тут брешет-
  akurt написав:
Он написал.... Специалист даже не знает, что паром с Корфу в порт Sarande не в ходу уже второй год.



Достаточно на сайт зайти и посмотреть,что паромы в прошлом году,так точно ходили и ходили всегда- https://ionianseaways.com/timetable/
А если ума перед поездкой не хватает зайти и проверить,что там ходит или нет в ковидный 2021,так кто же доктор.Я и сейчас уверен,что если паром отменен,по любому ходят частные катера и лодки там-100% летом,потому что там расстояние в 20 минут плыть,если не меньше..Но дело в том,что одному не совсем адекватному товарищу нужно машину из Греции в Албанию переправить,то ли на разборку,то ли просто аферист-угонщик,вот и неймется...на г.... исходит,пытается показать какой он умный,но выходит все с точностью да наоборот.
Там расстояние по морю такое,что несколько лет назад,когда плыл из греческого материка на Корфу,уже практически за 10 минут до захода в порт,стали падать СМСки на телефон-Добро пожаловать в Албанию,посольство в Албании находится по такому то адресу..Ну,в общем-стандартные СМС по прибытию в любую страну...так это на греческой территории в море!Как там у них границы проложены не знаю,но в непосредственно близи от Албанской суши проходит очень близко..А он мне рассказывает тут..У рыбаков и лодок маломестных сайтов как правило нет..Если паром отменили на какое то время,это не значит необитаемый остров..Но Камаз с Белазом да,в Албанию не отправить :mrgreen: :lol:
osafly
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