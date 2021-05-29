Додано: Сер 02 чер, 2021 17:45

flyman написав: Може в Туреччині прикуплю кавалірку після обвалу ТРЖН.

Може в Туреччині прикуплю кавалірку після обвалу ТРЖН.

Варіант 1 - НЕПОТРІБ.

Варіант 2 - бувають і цікаві варіанти.

flyman написав: ...після обвалу ТРЖН.

...після обвалу ТРЖН.

Просто плюс 50 000 лір... За тиждень...

В нерухомості, пане Флаймане, як і в сексі, все троба робити вчасно і швидко.Це всі розуміють, крім декого на цій гілці.Як би Ви не займалися маячнею, та не витратили б наявні готівкою 42 000 доларів на нездійснений проєкт, та влаштувалися б на віддалену роботу, як мої тут знайомі хлопці-українці - на 1500 доларів на місяць, то вже жили б як вареник у маслі. І не мріяли б про зачинену геть Португалію та зачинені геть Філіппіни.Я з 2018 по 2020 роки писав: хлопці, думайте головом, а не ногом: ГОТОВЕ ПІД КЛЮЧ - 1000 доларів квадрат.Потяг пішов.Ось вивчав сьогодні ситуацію, що можна взяти подешевше з реального.Це те, що ще можна взяти, алеДивіться праворуч далі аеропорту Анталії. Кучугури. Я обвів місце червоним...Дуже віддалений район.Продавани називають ціни на нове готове під ключ від 40 000 доларів до 100 000 доларів.Позитив:а) дуже близько до Середземного моря. Гадаю 150-400 метрів.б) ніби-то дешево.Негатив:а) реально хто зна де. Я там буваю рідко - тільки коли ставлю авто на парковку біля аеропорту.б) пляж пісчаний але неохайний. Муніципалітет за ним не слідкує.в) майже ніякої інфраструктури.Продавани: "Перспективний район... Пройде років 10 - побачите - буде канхВєтка!"Моя думка: НЕ ВАРТО. Фактично заморозити гроші на 10 років. Жити правда, можна...Наприклад, сьогодні на сайті оголошень робив моніторінг свого мікрорайону. Рієлтори приховують реальні дані (можна їх зрозуміти), але іноді можна впізнати будинок за вивісками або назвами сусідніх комплексів.Ставлю фільтр: 1+1 - мікрорайон Hurma - оптимальне співвідношення ціна/якість/розташування.Сайт дає 60 варіантів. Ніби то непогано. Але більшість - "нульові поверхи" (це погано).Ціни від 415 000 лір до 800 000 лір - тобто від 48 800 доларів до 94 100 доларів.Дивлюсь самий дешевий варіант: 48 800 доларів. Сьогоднішнє оголошення. 55 кв.м. Поверх 3 - то непогано. Будинок не впізнав, але бачу гори... Ага, зрозумів - в самому самому кінці мікрораойна на виїзді з міста. Ну я думав, що гірше, а це ще й нічого... До моря по прямій 2 500-2700 м, пішки 30 хвилин. Позитив: прямо по вулиці проходить швидкісний експрес маршрут 22 - то класно.В цілому непоганий варіант, квартира дійсно нова. Можна б і помацати руками...Оголошення від рієлтора...Якби вийти на реального продавця - була б ціна можливо 46 500 доларів.А ось що за 800 000 лір?O! Тут сюрприз!Casa Grande!!!! Вже разів 10 згадували на цій гілці...Останній раз - не пізніше тижня і ціна здається була не 800 000 лір, а 750 000 лір...Хі-хі-хі... ха-ха-ха... За тиждень +50 000 Tl...Реготав, ледь з крісла не впав....Щоб ви оцінили: це зарплата-мінімалка майже за 2 роки.Це +5000 єевро...1+1 - це та, що всі форумчани могли купити за безвідсоткове розтермінування в 2019 році заєвро з першим внеском в 30 000 євро...Цікаво, беремо калькулятор: 800 000 лір на сьогодні 800 000/10,50=Ну ось: хтось - не скажу хто, але це не- він помилився в 2019 році - того й біситься тут щодня - має профітПоздоровляю!Це при вкладенні в 30 000 євро - бо безвідсоткове розтермінування до введення в експлуатацію з оплатою хоча б раз на квартал...Ну ось, пане Флаймане: В нерухомості, як і в сексі, все треба робити вчасно і швидко.Добре, панове, одягаю спортивну форму і на ровері - по блакитних доріжах вздовж Середземного моря втюхувати перехожим непотріб подорожче.Вдень в Анталії було +29.Зараз +27.З Запоріжжя (Вайбером, не жартую):"Сині ноги, сині губи...Місяць червень...Число друге..."