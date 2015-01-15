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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1105110611071108
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:22

ПРО НЕРУХОМІСТЬ
Є українська приказка - "Такий розумний, такий розумний, тільки какать не проситься!"
Мені її розказала мама-полтавчанка. Я малим трохи не розумів, і питав, як це зрозуміти - а вона сказала, розуміти треба так: батьки дитини розказують, що дитина у них РОЗУМНА, а на практиці розуму немає - навіть на горшок не проситься.

А теперь про нерухомість:
- вересень 2020 року - ця гілка - я роблю огляд нерухомості та звертаю увагу форумчан на новий супер-проєкт, якого ще не було в Анталії - майже хмарочос у супер-сучасному стилі - і все це поруч із морем:
https://fenixcenter.com.tr/?lang=en
- як справжній жадібний кровожерливий рієлтор (мене викрили черговий раз - вже номер викривача 25 по рахунку - торгую квратирами навіть, коли катаюсь на ровері вздовж моря) вказую форумчанмм розташування, адресу, даю сайт, вказую номери телефонів і пишу, де є Офіс продажу, пишу, що Прайс-лист надсилають за запитом на електронну пошту.
- відвідую особисто офіс продажу - отримую інформацію і все - як справжній ненажерливий жадібний рієлтор, якйи так і думає, як та кого підманути, викладую на цій гілці з цифрами та фактами: квартира "1+1" - ціна 380 000 лір або на той час приблизно 53 000 доларів. УВАГА! Пишу: перший внесок 60% - 31 800 доларів та безвідсоткове розтермінування до 2023 року (!!!). Увага, пишу тоді далі: фіксація ціни в турецьких лірах (!!!) - зверніть на це увагу (фраза написана восени 2020).
- через місяць пишу, що давав пораду ГАРНУ: ажіотаж і ціни теперь мінімальні в 580 000 лір - всього за місяць!!! Думайте головом, а не ногом!

Цілий місяць безквартиро-безвиїзні-безнадійливі все вивчають та вивчають колір трусів akurt'a, заливаючі гілку своїм рідким сміттям.

Проходить півроку і я на цій гілці написав: "панове, що ж ви так зіваєте - ціна вже 980 000 лір (!!!!!!).
Достатньо було викопати з-під груші 31 800 доларів, купити за 41 долар авіаквиток в Анталію - 3-хвилин ан атаксі з аеропорту- 3- хвилина перемовини та укладання угоди - відпочили пару дінв на курорті - відлетіли - і через півроку отримати за Договором переуступки 980 000 лір, або значно більше 100 000 доларів.
Замість того заливають та заливають гілку багном. Крім того все пишуть та пишуть про "просадку ціни квартир в Туреччині", навішуючи чергову локшину на вуха...
Саме смішне: тую локшину навішують люди, які НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ НЕ БУЛИ В ТУРЕЧЧИНІ і вже ніколи не будуть, бо грошей - зуськи, навіть на авіаквиток за 41 євро...
Але вперто наполеглеиво - по 10-12 повідомлень в день !!!!! від одного навішувача локшини!

Чергове моє повідомлення на цій гілці десь місяць/півтора тому - я заїхав спитати про вартість квартир 1+1 для приятеля і був збентежений повідомленням: два тижні тому продаж ЗАКРИТО!
Остання ціна від Забудовника була за прайс-листом - 108 000 доларів за саму маленьку кваратиру в 53 кв. метра. Це те, що я радив форумчанам брати за 53 000 доларів восени.
- Що, всі продано?
- Ні! Весь комплекс викупила всесвітньо відома мережа SWISS OTEL!
- Оппа!
- Так, оппа! Будівництво зупинено - почали переробляти проєкт під нового власника.
- А що з тими, хто викупив?
- А вони стають співласниками нерухомості від SWISS OTEL!!!!
- Круто, блін... (а сам подумав: Приятель не встиг...)

Так ось: модернізація проєкта вже узгоджена і вчора відновилося будівництво.
За моїми даними:
- у частини інвесторів всесвітньовідома мережа SWISS OTEL викупила їх частки. Я так розумію, що на це погодилися інвестори, які планували вкластися та перепродати нерухомість. Я так розумію, що серед таких щасливчиків немає форумчан - бо форумчани були закидані локшиною на вухах від безкварирно-безнадійливих.
- з частиною інвесторів оформлені угоди про спільну власність (!!!).

Нагадаю: комплекс знаходиться у безпосередній близкості до частини території пляжу, яку викупив під яхт-клуб емір Катару (!!!).
Думаю, в 2023 році - коли здадуть комплекс - вартість часток інвесторів зросте мінімум вдвічі.
Ну ось, мама так і казала - мабуть думала про писак на цій гілці - знервованих до безтями:
"Такий розумний, такий розумний, тільки...."
Хфінансісти, блін... еХкономісти, блін...
Ну ось, починайте далі заливати гілку лайном та інсинуаціями - а я поїду в мерію сплатити податок на нерухомість за 2021 рік - аж 90 (дев"яносто) лір або 11,5 доларів. За рік. ЗА РІК. 11,5 доларів....
Страшні гроші!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:38

  akurt написав:
  change_pm написав:Та ні, нехай приїзджає... Буде вчити, як прожити на 800 лір в місяць*

На 800 лир в місяць прожив би як кум короля. Наприклад, пан Флайман - як дорослий чоловік - вживає аж 180 мл молока на день - то 1 літр молока коштує приблизно 5 лір або 15 гривень.
Але не доля...
Ви ж пане chаnge_pm зверніть увагу - всі дописувачі страшенно нервові.
Без кінця лаються.
Це від того, що не розуміють, що таке "якість життя".

Я й сам чомусь наразі нервовий і злий, кажуть, шо калідор затемнень впливає...
І найсправд, щось хочеться в житті змінити, послати когось кудись і так далі :mrgreen:

То я не поняв, що Флай у Туречині міг би жити на 90 баксів у місяць (800 лір), але чомусь витрачає вже 150 вна неньці?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 10:56

Так..Так.. Вже з самого ранку у акурта та його КОМАНДИ "пукан рветься" не слабо.. Аж на дві простині чергової БЕЛІБЕРДИ його ПРОРВАЛО, менш ніж за годину, а я наївно чекав покращення ...Сумно..                              

Окрім того чомусь по темі гілки мій ролик про нерухомість в Анталії підтерли!!! Що модераторам не сподобалась ціна ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОЇ квартири, ЗНАЧНО КРАЩОЇ ніж у акурта, за 39000 $, з УСІМА МЕБЛЯМИ ТА ТЕХНІКОЮ???  Нічого..Чекайте , все ще попереду ..СКОРО БУДУТЬ ПРОДАВАТИ НАБАГААААТО ДЕШЕВШЕ!!!
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:03

  akurt написав:Ось дивіться: я вчора проїхав ввечері 10 км на ровері вздовж Середземного моря по блакитних доріжках - вздовж всього Середземного моря в межах пляжу Коньяалти, так це ж насолода:
- купа людей на пляжі - біля води, купаються - і це вже було десь 19-00.
- купа людей на роверах і електросамокатах;
- купа людей займаются бігом по гумових доріжках;
- купа дітей плигають у дитячих розважальних майданчиках;
- купа молоді грає в баскетбол - на набьережній чотитри обладаних майданчика;
- купа людей проводять час на зелених газонах на розкладних стільцях;
- а які новенькі кафе повідкривалися - після реконструкції та реновації - просто око радіє.
- музИки грають на набережній - ніяких вам російських реперів, як у Львові...
Після проїзду в один бік до Beach park, де люди піднімаються - безкоштовно - на панорамному ліфті, щоби оглянути весь пляж зверху - трохи відпочив під оливковими деревами, яким вже по 300 років.
Всюди - позитив та посмішки.

Ситуативный рекламный приём в полной красе.... :D
Довольно дешевый и примитивный.
Очевидно человек нигде кроме Турции и не был, коль как искренне восторгается
тем, что там есть велосипеды. Ты забыл добавить что кое-кто
там ещё ест мороженое и даже загорает...

Для того чтобы поиграть в баскетбол и т.п.,
не обязательно в Турции покупать квартиры за 70-100штук, которые ты так регулярно рекламируешь.
Слабовато трудишься. По дедовски...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:10

Не ожидал, что я ещё не успею доехать в мэрию уплатить налог на недвижимость - сумасшедшие деньги в 11,5$, а мой текст выше так понравится двоим самым активным докладчикам по недвижимости, что уже откликнулись.
Для объективности суждений:
а) человек, который никогда в жизни не был в Турции и который живет на выручку в 9% от цены перепродажи украинцам ширпотреба.
Специалист намбер ван.
б) человек, который никогда в жизни не был в Турции, но в принципе неплохо устроился в Израиле.
Специалист намбер ту.
Это ваши главные и самые активные консультанты- советчики, форумчане.
Главное, не делать так, как я написал выше.
Советчики подскажут как (читать выше и ниже, я бред не читаю).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 11:25, всього редагувалось 2 разів.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 11:16

  akurt написав:А я просто балдею!

Я тоже...

В четверг, 3 июня, доходность 10-летних облигаций Турции составила уже18,02%
https://tradingeconomics.com/turkey/gov ... bond-yield
Туркам в долг уже никто не хочет давать...
Страна медленно, но уверенно, приближается к дефолту...
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