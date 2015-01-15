Додано: Чет 03 чер, 2021 10:22

звертаю увагу форумчан

викладую на цій гілці з цифрами та фактами:

навішуючи чергову локшину на вуха...

Є українська приказка - "Такий розумний, такий розумний, тільки какать не проситься!"Мені її розказала мама-полтавчанка. Я малим трохи не розумів, і питав, як це зрозуміти - а вона сказала, розуміти треба так: батьки дитини розказують, що дитина у них РОЗУМНА, а на практиці- навіть на горшок не проситься.А теперь про нерухомість:- вересень 2020 року - ця гілка - я роблю огляд нерухомості тана новий супер-проєкт, якого ще не було в Анталії - майже хмарочос у супер-сучасному стилі - і все це поруч із морем:- як справжній жадібний кровожерливий рієлтор (мене викрили черговий раз - вже номер викривача 25 по рахунку - торгую квратирами навіть, коли катаюсь на ровері вздовж моря) вказую форумчанмм розташування, адресу, даю сайт, вказую номери телефонів і пишу, де є Офіс продажу, пишу, що Прайс-лист надсилають за запитом на електронну пошту.- відвідую особисто офіс продажу - отримую інформацію і все - як справжній ненажерливий жадібний рієлтор, якйи так і думає, як та кого підманути,квартира "1+1" - ціна 380 000 лір або на той час приблизно 53 000 доларів. УВАГА! Пишу: перший внесок 60% - 31 800 доларів та безвідсоткове розтермінування до 2023 року (!!!). Увага, пишу тоді далі: фіксація ціни в турецьких лірах (!!!) - зверніть на це увагу (фраза написана восени 2020).- через місяць пишу, що давав пораду ГАРНУ: ажіотаж і ціни теперь мінімальні в 580 000 лір - всього за місяць!!!Цілий місяць безквартиро-безвиїзні-безнадійливі все вивчають та вивчають колір трусів'a, заливаючі гілку своїм рідким сміттям.Проходить півроку і я на цій гілці написав: "панове, що ж ви так зіваєте - ціна вже000 лір (!!!!!!).Достатньо було викопати з-під груші 31 800 доларів, купити за 41 долар авіаквиток в Анталію - 3-хвилин ан атаксі з аеропорту- 3- хвилина перемовини та укладання угоди - відпочили пару дінв на курорті - відлетіли - і через півроку отримати за Договором переуступки 980 000 лір, або значно більше 100 000 доларів.Замість того заливають та заливають гілку багном. Крім того все пишуть та пишуть про "просадку ціни квартир в Туреччині",Саме смішне: тую локшину навішують люди, які НІКОЛИ НІКОЛИ НІКОЛИ НЕ БУЛИ В ТУРЕЧЧИНІ і вже ніколи не будуть, бо грошей - зуськи, навіть на авіаквиток за 41 євро...Але вперто наполеглеиво - по 10-12 повідомлень в день !!!!! від одного навішувача локшини!Чергове моє повідомлення на цій гілці десь місяць/півтора тому - я заїхав спитати про вартість квартир 1+1 для приятеля і був збентежений повідомленням: два тижні томуОстання ціна від Забудовника була за прайс-листом -за саму маленьку кваратиру в 53 кв. метра. Це те, що я радив форумчанам брати задоларів восени.- Що, всі продано?- Ні! Весь комплекс викупила всесвітньо відома мережа SWISS OTEL!- Оппа!- Так, оппа! Будівництво зупинено - почали переробляти проєкт під нового власника.- А що з тими, хто викупив?- А вони стають співласниками нерухомості від SWISS OTEL!!!!- Круто, блін... (а сам подумав: Приятель не встиг...)Так ось: модернізація проєкта вже узгоджена іЗа моїми даними:- у частини інвесторів всесвітньовідома мережа SWISS OTEL викупила їх частки. Я так розумію, що на це погодилися інвестори, які планували вкластися та перепродати нерухомість. Я так розумію, що серед таких щасливчиків немає форумчан - бо форумчани були закидані локшиною на вухах від безкварирно-безнадійливих.- з частиною інвесторів оформлені угоди про спільну власність (!!!).Нагадаю: комплекс знаходиться у безпосередній близкості до частини території пляжу, яку викупив під яхт-клуб емір Катару (!!!).Думаю, в 2023 році - коли здадуть комплекс - вартість часток інвесторів зросте мінімум вдвічі.Ну ось, мама так і казала - мабуть думала про писак на цій гілці - знервованих до безтями:"Такий розумний, такий розумний, тільки...."Хфінансісти, блін... еХкономісти, блін...Ну ось, починайте далі заливати гілку лайном та інсинуаціями - а я поїду в мерію сплатити податок на нерухомість за 2021 рік - аж 90 (дев"яносто) лір або 11,5 доларів. За рік. ЗА РІК. 11,5 доларів....Страшні гроші!