Додано: Чет 03 чер, 2021 18:03

Я же не виноват, что Вы сидите взаперти и мечтаете о треугоднике Герцлия- Модиин-Явне, но покупаете в Ирпени.

На Марсе друзей нет.

Но ЕЖЕДНЕВНО диапазон моего общения охватывает много стран.

Перенимайте:

Стокгольм, Тулуза, Дюссельдорф, Запорожье, Сан Франциско, Джексонвилле (США), Ялта, Брюссель, Львов...

Это только сегодня.

И vitaliianom не надо мне угрожать - я НЕ писал выше про Ирпень плохо - в Ирпени купили в 2017 две квартиры двушки мои приятели - сами сделали ремонты - вторую сдают за 6000 гривен и еще купили гараж, и тоже сдают его, кажется за 1500.

Так что и про Ирпень я знаю много чего хорошего. И общаюсь и с жителями Ирпени тоже.



Roberto dark - меня к Вам есть предложение. Чуток успокоиться. Я никогда не был Вам врагом, чтобы писать про меня гадости и главное ЛОЖЬ - которую Вы несколько ранее сегодня написали.

Я не мешал Вам покупать квартиру в Анталии. Я не держал Вас за руки.

У меня своя твердая точка зрения о том, что для форумчан есть варианты изменения жизни приемлемые по цене и по качеству. И я это показываюсь с цифрами и фактами, а "факты - упрямая вещь!" (Воланд).

У Вас есть удивительна точка зрения, которая заключается в том, что Вы никогда не были в Турции, но знаете Все лучше.

Давайте вернемся в состояние января 2021, когда Вы рассказывали, как классно Вы прыгали в волнах Средиземного моря и шутили по проводу моего преувеличения по поводу того, что в Анталири лето.

Я преувеличивал, но только чуть-чуть.

И без злобы.

Попробуем без злобы?