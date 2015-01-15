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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11081109111011111112>
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:42

  akurt написав:А что скажет наш израильский специалист по турецкой недвижимости, если слегка заменить одно слово во фразе выше:
  antey1969 написав:Израильская недвижимость - это вечная ценность, она не может упасть!

Приятели 4 года назад купили в Хайфе за 800 000 шекелей "3+1" - первый взнос долларах был 150 000.
Помнится рекомендовал форумчанам вложиться по цене от 300 000 долларов до 1 000 000 долларов в страну обетованную.
Я вот как-то не отследил: кто-то уже прислушался к его совету или еще нет...
Так какая общая тенденция? Тоже все дешевеет?

У акурта появились приятели ещё где-либо кроме как Запоріжжя? 👏 Удивил конечно...Хайфа - это весьма отстойный город считается на периферии и я бы там вкладываться никому не советовал. Самое "вкусное" в треугольнике Герцлия- Модиин-Явне . Это та часть Израиля, куда стремится жить молодёжь .
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 17:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:43

Ну Вы же и в Хайфе не купили - купили в Ирпени.
Славный городишко...

Про тенденции в Израиле слабО рассказать?
Вот я уже понял: в Хайфе - не покупать.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:45

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Сейчас больше интересуюсь ценами в Германии
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 17:51

  antey1969 написав:Сейчас больше интересуюсь ценами в Германии

А вот это интересно. Можем и пообщаться...
Приятели и не одни там купили.
Больше других угадал Миша - "наш парень", хоть и еврей.
Лет 8 назад купил вроде бы дерьмо - УБИТУЮ квартиру в кирпичном доме прямо на границе бывшей Берлинской стены.
Дом старый - 1930 года - но построен на века.
Кажется ему уже дают в 5 раз больше денЮх, но купил для себя, любимого.

А у других приятелей - заминка - немцы очень хочУт знать, откуда "Дровишки"?
Ответ "Из лесу, вестимо" - как кто не прокатил.
Вот не шучу: на сегодня снимают самую отстойную квартиру в самом отстойном районе Дюссельдорфа - и в той квартире стоят два чемодана, набитые еврами... а купить ничего и никак не могут...
Автомобиль купили на приятельницу моей жены - та со скрипом согласилась, так как при зарплате 2 500 евро в месяц хоть как-то сможет пояснить, откуда деньги на авто.
Немцы - они строгие!
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 18:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:00

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

🤡 акуууурт, а на марсі друзі є?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:03

Я же не виноват, что Вы сидите взаперти и мечтаете о треугоднике Герцлия- Модиин-Явне, но покупаете в Ирпени.
На Марсе друзей нет.
Но ЕЖЕДНЕВНО диапазон моего общения охватывает много стран.
Перенимайте:
Стокгольм, Тулуза, Дюссельдорф, Запорожье, Сан Франциско, Джексонвилле (США), Ялта, Брюссель, Львов...
Это только сегодня.
И vitaliianom не надо мне угрожать - я НЕ писал выше про Ирпень плохо - в Ирпени купили в 2017 две квартиры двушки мои приятели - сами сделали ремонты - вторую сдают за 6000 гривен и еще купили гараж, и тоже сдают его, кажется за 1500.
Так что и про Ирпень я знаю много чего хорошего. И общаюсь и с жителями Ирпени тоже.

Roberto dark - меня к Вам есть предложение. Чуток успокоиться. Я никогда не был Вам врагом, чтобы писать про меня гадости и главное ЛОЖЬ - которую Вы несколько ранее сегодня написали.
Я не мешал Вам покупать квартиру в Анталии. Я не держал Вас за руки.
У меня своя твердая точка зрения о том, что для форумчан есть варианты изменения жизни приемлемые по цене и по качеству. И я это показываюсь с цифрами и фактами, а "факты - упрямая вещь!" (Воланд).
У Вас есть удивительна точка зрения, которая заключается в том, что Вы никогда не были в Турции, но знаете Все лучше.
Давайте вернемся в состояние января 2021, когда Вы рассказывали, как классно Вы прыгали в волнах Средиземного моря и шутили по проводу моего преувеличения по поводу того, что в Анталири лето.
Я преувеличивал, но только чуть-чуть.
И без злобы.
Попробуем без злобы?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:18

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Верю..Верю ясновидящему и ржу...Вот кому-то приедаются комедии, а мне нет ))

Я КУПИЛ КВАРТИРУ В ИРПЕНЕ- ЭТО САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ТРОЛЛИНГ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ...НАДО ЖЕ...ВСЁ ЗОВУ VITALIIAN
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:25

Значит, так ничего и не поняли... Хотя я как-то еще надеялся...
Ну ладно, мое мнение: променять квартиру в Анталии за 40 000 евро - готовую под ключ - на ж/б параллелепипед в Ирпени - брошенный ремонтом из-за рукожопых в марте 2021 - это существенная Ваша ошибка.
Это единственная причина, по которой Вы беситесь не по-децки.
Беситесь дальше...
Недвижимость ошибок не прощает...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 18:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Roberto dark - меня к Вам есть предложение. Чуток успокоиться. Я никогда не был Вам врагом, чтобы писать про меня гадости и главное ЛОЖЬ(!!!) - Это К КОМУ ОБРАЩЕНИЕ БЫЛО вообще? НУ СКОЛЬКО МОЖНО МЕНЯ СМЕШИТЬ Акурт? КТО-ТО ЯВНО В УДАРЕ СЕГОДНЯ)
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:13

  roberto dark написав:Верю..Верю ясновидящему и ржу...Вот кому-то приедаются комедии, а мне нет ))

Я КУПИЛ КВАРТИРУ В ИРПЕНЕ- ЭТО САМЫЙ ЖЕСТКИЙ ТРОЛЛИНГ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ...НАДО ЖЕ...ВСЁ ЗОВУ VITALIIAN

Акурт, я купив дві квартири в Ірпіні. В 2017. Вельми вдало. Рекомендую вам переселитись в Ірпінь. Озера, ліси, білки з їжаками, свіже повітря! І до Києва 10 хв їзди, без напряга!
Frant
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