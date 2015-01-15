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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1109111011111112>
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Недвижимость ошибок не прощает...

Класно сказано!

п.с.
Пане Акурт!
Ви тут як пасічник серед вуликів!
Але вулики з шершнями :) - які гудять, гудять, а вжалити не можуть, так як Ви в повному захисті, ще й димом їх регулярно обдимлюєте! :D
Так тримати!
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:26

Горе-специалисты в недвижимости, каждый или которых НИЧЕГО НИКОГДА И НИКАК не купил за кордоном, сегодня лютуют конкретно.
Хоть бы один дал совет форумчанам куда же им вложить деньги.
Причина простая: квартирный вопрос не только - как сказал Воланд - их испортил, но и сделал невероятно агрессивными и нервными.
Пусть бесятся... а что им ещё делать: ни цифры, ни факты, ни статистика, ни фотокопии, ни карты - ничего не интересует...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:32

  Успіх написав:
  akurt написав:Недвижимость ошибок не прощает...

Класно сказано!

п.с.
Пане Акурт!
Ви тут як пасічник серед вуликів!
Але вулики з шершнями :) - які гудять, гудять, а вжалити не можуть, так як Ви в повному захисті, ще й димом їх регулярно обдимлюєте! :D
Так тримати!

Oх чувствую долярчик на свободе долго не погуляет...А чуйка у меня будь здоров каждому... :twisted: Скоро дам оooчень важный совет по НЕДВИЖИМОСТИ, только терпение друзья :D
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:34

Роберто войдёт в историю форума: так классно смотреть в подзорную трубуиз Израиля в сторону Турции и так все видеть ясно - особенно меня как злодеяния - чтотдорогогг метод стоит.
В если посмотреть эту ветку за июнь 2019 - такой был веселый, такой деловой...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  roberto dark написав:Oх чувствую

:mrgreen:
А я й не переймаюсь!
Навпаки, тоді більше часу присвячую сім'ї, а не тут витрачаю час на доказування очевидних речей! :lol:
А читати форум можна і заблокованим :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Коли читаю ось так - одне за одним, що пишуть цi радiючi мультиплiкацiйнi персонажi, то не як вчитель з учнем, а нiби батько з сином спiвають в унicон... Це ж треба таке спiвпадiння!!! :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:57

А roberto dark в курсі, що є ще не погана тема/гілка, де мене можна ще підтролювати? :mrgreen:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А то про смарт мене підмахувати, то вже якось не то - бо і будують нормально і ціни ростуть ;)
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:09

  RTC12 написав:
  akurt написав:А я просто балдею!

Я тоже...

В четверг, 3 июня, доходность 10-летних облигаций Турции составила уже18,02%
https://tradingeconomics.com/turkey/gov ... bond-yield
Туркам в долг уже никто не хочет давать...
Страна медленно, но уверенно, приближается к дефолту...


Вы все врети-и-и :lol: Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне :mrgreen: В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец :lol: по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан

osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Якби я троллингом займався, то можливо це була би непогана ідея. Але вступаю в дискуссію , тільки в тому ДОЛЯРЧИКУ, в чому ДУУУЖЕ ДОБРЕ РОЗБИРАЮСЬ, НА ВІДМІНУ ВІД ДЕКОГО....
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса уже обанкротились, закрыли бизнеса и собрали чемоданы в Германию на стройку :(

Вот что пишут в комментариях одного из роликов человека, которому чудом удалось запрыгнуть в последний поезд и чудом сбросить свою квартиру в Анталии, хоть за что-то. - Зачем было в такое время ехать в Турцию, я вот сейчас в Турции на отдыхе в Анталии, одни вывески продаются и в аренду сдаются, что квартиры, магазины, базары, кафе, рестораны ну вообщем все, что можно продать. Здесь кризис сильнейший на лицо экономический из за уменьшения потока туристов и пандемии.

И еще один комментарий в ответ - спасибо Вам, за честное описание ситуации в Анталии, а то большинство блогеров в один голос кричат: быстрее покупайте, на всех квартир не хватит

Причем это пишут те люди, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В АНТАЛИИ СЕЙЧАС, а не смотрят через подзорную трубу на Турцию. Вот и делайте выводы господа покупаны :!: А в Украине тем временем недвижимость ракетой вверх https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /3/674574/ :D

Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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