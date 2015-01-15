Класно сказано!
п.с.
Пане Акурт!
Ви тут як пасічник серед вуликів!
Але вулики з шершнями - які гудять, гудять, а вжалити не можуть, так як Ви в повному захисті, ще й димом їх регулярно обдимлюєте!
Так тримати!
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Додано: Чет 03 чер, 2021 19:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:26
Горе-специалисты в недвижимости, каждый или которых НИЧЕГО НИКОГДА И НИКАК не купил за кордоном, сегодня лютуют конкретно.
Хоть бы один дал совет форумчанам куда же им вложить деньги.
Причина простая: квартирный вопрос не только - как сказал Воланд - их испортил, но и сделал невероятно агрессивными и нервными.
Пусть бесятся... а что им ещё делать: ни цифры, ни факты, ни статистика, ни фотокопии, ни карты - ничего не интересует...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 20:04, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:32
Oх чувствую долярчик на свободе долго не погуляет...А чуйка у меня будь здоров каждому... Скоро дам оooчень важный совет по НЕДВИЖИМОСТИ, только терпение друзья
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 19:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:34
Роберто войдёт в историю форума: так классно смотреть в подзорную трубуиз Израиля в сторону Турции и так все видеть ясно - особенно меня как злодеяния - чтотдорогогг метод стоит.
В если посмотреть эту ветку за июнь 2019 - такой был веселый, такой деловой...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 03 чер, 2021 19:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:36
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Коли читаю ось так - одне за одним, що пишуть цi радiючi мультиплiкацiйнi персонажi, то не як вчитель з учнем, а нiби батько з сином спiвають в унicон... Це ж треба таке спiвпадiння!!!
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:57
А roberto dark в курсі, що є ще не погана тема/гілка, де мене можна ще підтролювати?
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А то про смарт мене підмахувати, то вже якось не то - бо і будують нормально і ціни ростуть
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:09
Вы все врети-и-и Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якби я троллингом займався, то можливо це була би непогана ідея. Але вступаю в дискуссію , тільки в тому ДОЛЯРЧИКУ, в чому ДУУУЖЕ ДОБРЕ РОЗБИРАЮСЬ, НА ВІДМІНУ ВІД ДЕКОГО....
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса уже обанкротились, закрыли бизнеса и собрали чемоданы в Германию на стройку
Вот что пишут в комментариях одного из роликов человека, которому чудом удалось запрыгнуть в последний поезд и чудом сбросить свою квартиру в Анталии, хоть за что-то. - Зачем было в такое время ехать в Турцию, я вот сейчас в Турции на отдыхе в Анталии, одни вывески продаются и в аренду сдаются, что квартиры, магазины, базары, кафе, рестораны ну вообщем все, что можно продать. Здесь кризис сильнейший на лицо экономический из за уменьшения потока туристов и пандемии.
И еще один комментарий в ответ - спасибо Вам, за честное описание ситуации в Анталии, а то большинство блогеров в один голос кричат: быстрее покупайте, на всех квартир не хватит
Причем это пишут те люди, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В АНТАЛИИ СЕЙЧАС, а не смотрят через подзорную трубу на Турцию. Вот и делайте выводы господа покупаны А в Украине тем временем недвижимость ракетой вверх
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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