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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1109111011111112>
Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Коли читаю ось так - одне за одним, що пишуть цi радiючi мультиплiкацiйнi персонажi, то не як вчитель з учнем, а нiби батько з сином спiвають в унicон... Це ж треба таке спiвпадiння!!! :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 19:57

А roberto dark в курсі, що є ще не погана тема/гілка, де мене можна ще підтролювати? :mrgreen:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А то про смарт мене підмахувати, то вже якось не то - бо і будують нормально і ціни ростуть ;)
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:09

  RTC12 написав:
  akurt написав:А я просто балдею!

Я тоже...

В четверг, 3 июня, доходность 10-летних облигаций Турции составила уже18,02%
https://tradingeconomics.com/turkey/gov ... bond-yield
Туркам в долг уже никто не хочет давать...
Страна медленно, но уверенно, приближается к дефолту...


Вы все врети-и-и :lol: Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне :mrgreen: В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец :lol: по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан

osafly
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:14

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Якби я троллингом займався, то можливо це була би непогана ідея. Але вступаю в дискуссію , тільки в тому ДОЛЯРЧИКУ, в чому ДУУУЖЕ ДОБРЕ РОЗБИРАЮСЬ, НА ВІДМІНУ ВІД ДЕКОГО....
roberto dark
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 20:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса уже обанкротились, закрыли бизнеса и собрали чемоданы в Германию на стройку :(

Вот что пишут в комментариях одного из роликов человека, которому чудом удалось запрыгнуть в последний поезд и чудом сбросить свою квартиру в Анталии, хоть за что-то. - Зачем было в такое время ехать в Турцию, я вот сейчас в Турции на отдыхе в Анталии, одни вывески продаются и в аренду сдаются, что квартиры, магазины, базары, кафе, рестораны ну вообщем все, что можно продать. Здесь кризис сильнейший на лицо экономический из за уменьшения потока туристов и пандемии.

И еще один комментарий в ответ - спасибо Вам, за честное описание ситуации в Анталии, а то большинство блогеров в один голос кричат: быстрее покупайте, на всех квартир не хватит

Причем это пишут те люди, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В АНТАЛИИ СЕЙЧАС, а не смотрят через подзорную трубу на Турцию. Вот и делайте выводы господа покупаны :!: А в Украине тем временем недвижимость ракетой вверх https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /3/674574/ :D

Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:20

  osafly написав:
Вы все врети-и-и :lol: Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне :mrgreen: В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец :lol: по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан


Паша-султан выступил с обращением к нации и призвал своих подданных никуда не ездить и проводить отпуска в своей стране, дабы спасти от банкротства местных отельеров.
Если скрепных витязей гонят в крым, то османских янычар толкают
в Анталью...
Всё для фронта - всё для победы!
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:21

  Frant написав:
  roberto dark написав:Коли читаю ось так - одне за одним, що пишуть цi радiючi мультиплiкацiйнi персонажi, то не як вчитель з учнем, а нiби батько з сином спiвають в унicон... Це ж треба таке спiвпадiння!!! :w:

Акурт з Успіхом успішно ходили в кафе "У Зенека". Після чого Акурт і став спецом з нерухомості)))

Так там ще були деякі впливові люди 8)
Можливо.... засновники будівельних фірм 8) :mrgreen:
Ох і коньяку/чівасу там вдули :lol:
...і я там був, мед/вино пив...© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:22

  osafly написав:Вы все врети-и-и :lol: Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне :mrgreen: В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец :lol: по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан


Советую всем и почитать шедвер текста и посмотреть шедевр видео...
Вы думали ветка о недвижимости?
Та нет...
Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
И это крипта упала еще не так сильно... А ничего другого за душой нет...
И жизни уже нет...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:46

  akurt написав:
  osafly написав:Вы все врети-и-и :lol: Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне :mrgreen: В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец :lol: по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан


Советую всем и почитать шедвер текста и посмотреть шедевр видео...
Вы думали ветка о недвижимости?
Та нет...
Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
И это крипта упала еще не так сильно... А ничего другого за душой нет...
И жизни уже нет...

Что-то акурт печально как-то запел. Мне не по себе даже слегка.. Неужели под траурный марш , провожать репетирует недвижимость Анталии в последний путь :?: Я уже не знаю чем вам помочь? Может мне удалить свой пост с видеороликом, так вы только скажите? 8)
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 чер, 2021 21:47

  akurt написав:Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
И это крипта упала еще не так сильно... А ничего другого за душой нет...
И жизни уже нет...


:lol: :lol: Насмешил просто от души.Катался от смеха минут пять :mrgreen: Скоро за "новострой" на мусорнике Анталии в сторону трассы на выезде на Кемер,где данный субъект проживает,будут давать не больше 1 эфира,или жмэню риплов :lol: Деньги предлагать уже не будут,потому что неликвид-денег стоить не будет. Но и то, жмэню риплов обменять будет негде на тугрики,бо оттуда уже съе... даже владельцы турецких криптолохотронов(бирж по нашему) :lol: ,прихватив деньги наивных турецких криптоинвесторов,так же теперь танцующих все тот же турецкий заводной танец в образе клоунов..А ежедневные сводки гласят о подарожае ежедневном.О-е-е-е-ей.
osafly
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