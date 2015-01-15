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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Коли читаю ось так - одне за одним, що пишуть цi радiючi мультиплiкацiйнi персонажi, то не як вчитель з учнем, а нiби батько з сином спiвають в унicон... Це ж треба таке спiвпадiння!!!
Додано: Чет 03 чер, 2021 19:57
А roberto dark в курсі, що є ще не погана тема/гілка, де мене можна ще підтролювати?
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А то про смарт мене підмахувати, то вже якось не то - бо і будують нормально і ціни ростуть
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:09
Вы все врети-и-и Этого не может быть.Недвижимость растет как на дрожжах,а туристы после введения ПЦР тестирования-просто повалили косяками в июне В июле обещали наплыв скрепных витязей,если их главный ...уйло-шаман расколдует и тогда,прийдет всей Турции вальхалла!Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса,все от счастья танцуют один и тот же танец по всем регионам страны,скоро его будет танцевать главный паша-султан
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:14
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Якби я троллингом займався, то можливо це була би непогана ідея. Але вступаю в дискуссію , тільки в тому ДОЛЯРЧИКУ, в чому ДУУУЖЕ ДОБРЕ РОЗБИРАЮСЬ, НА ВІДМІНУ ВІД ДЕКОГО....
Додано: Чет 03 чер, 2021 20:39
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Риелторы,владельцы отелей и просто турецкого бизнеса уже обанкротились, закрыли бизнеса и собрали чемоданы в Германию на стройку
Вот что пишут в комментариях одного из роликов человека, которому чудом удалось запрыгнуть в последний поезд и чудом сбросить свою квартиру в Анталии, хоть за что-то. - Зачем было в такое время ехать в Турцию, я вот сейчас в Турции на отдыхе в Анталии, одни вывески продаются и в аренду сдаются, что квартиры, магазины, базары, кафе, рестораны ну вообщем все, что можно продать. Здесь кризис сильнейший на лицо экономический из за уменьшения потока туристов и пандемии.
И еще один комментарий в ответ - спасибо Вам, за честное описание ситуации в Анталии, а то большинство блогеров в один голос кричат: быстрее покупайте, на всех квартир не хватит
Причем это пишут те люди, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В АНТАЛИИ СЕЙЧАС, а не смотрят через подзорную трубу на Турцию. Вот и делайте выводы господа покупаны А в Украине тем временем недвижимость ракетой вверх
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:20
Паша-султан выступил с обращением к нации и призвал своих подданных никуда не ездить и проводить отпуска в своей стране, дабы спасти от банкротства местных отельеров.
Если скрепных витязей гонят в крым, то османских янычар толкают
в Анталью...
Всё для фронта - всё для победы!
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:21
Так там ще були деякі впливові люди
Можливо.... засновники будівельних фірм
Ох і коньяку/чівасу там вдули
...і я там був, мед/вино пив...©
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:22
Советую всем и почитать шедвер текста и посмотреть шедевр видео...
Вы думали ветка о недвижимости?
Та нет...
Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
И это крипта упала еще не так сильно... А ничего другого за душой нет...
И жизни уже нет...
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:46
Что-то акурт печально как-то запел. Мне не по себе даже слегка.. Неужели под траурный марш , провожать репетирует недвижимость Анталии в последний путь Я уже не знаю чем вам помочь? Может мне удалить свой пост с видеороликом, так вы только скажите?
Востаннє редагувалось roberto dark в Чет 03 чер, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 03 чер, 2021 21:47
Насмешил просто от души.Катался от смеха минут пять Скоро за "новострой" на мусорнике Анталии в сторону трассы на выезде на Кемер,где данный субъект проживает,будут давать не больше 1 эфира,или жмэню риплов Деньги предлагать уже не будут,потому что неликвид-денег стоить не будет. Но и то, жмэню риплов обменять будет негде на тугрики,бо оттуда уже съе... даже владельцы турецких криптолохотронов(бирж по нашему) ,прихватив деньги наивных турецких криптоинвесторов,так же теперь танцующих все тот же турецкий заводной танец в образе клоунов..А ежедневные сводки гласят о подарожае ежедневном.О-е-е-е-ей.
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