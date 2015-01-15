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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:52
akurt написав:
Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
Да, кто думает головом, а не ногом, тот деньги в турецкие банки не понесёт,
и турецкий бетон покупать не будет: Долги Турции обвалили курс лиры до исторического минимума
Турецкая лира продолжает падать, возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран.На торгах в четверг курс лиры к доллару пробил «дно» ноября прошлого года и установил новый абсолютный минимум: 1$ = 8.7лиры.
Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне, сказали Bloomberg два трейдера, работающих на рынке страны.
В предстоящем месяце у турецких компаний наступает срок выплат по займам на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев. Всего же краткосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе.
Под июньские выплаты ряд локальных игроков закупают доллары, что толкает вниз лиру, несмотря на повышение ставки ЦБ до 19%.
Лира страдает от недостатка доверия к центральному банку, который не может бороться с инфляцией из-за нетрадиционных экономических взглядов президента Реджепа Эрдогана, утверждающего, что высокие ставки не тормозят инфляцию, а наоборот разгоняют ее.
За последние два года Эрдоган отправил в отставку трех глав центробанка, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора.
ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный круг
А ведь предупреждали. И не раз....
Не неси деньги Султану...
Востаннє редагувалось RTC12
в Чет 03 чер, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 чер, 2021 21:55
RTC12 написав: akurt написав:
Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
Да, кто думает головом, а не ногом, тот деньги в турецкие банки не понесёт,
и турецкий бетон покупать не будет: Долги Турции обвалили курс лиры до исторического минимума
Турецкая лира продолжает падать, возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран.На торгах в четверг курс лиры к доллару пробил «дно» ноября прошлого года и установил новый абсолютный минимум: 1$ = 8.7лиры.
Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне, сказали Bloomberg два трейдера, работающих на рынке страны.
В предстоящем месяце у турецких компаний наступает срок выплат по займам на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев. Всего же краткосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе.
Под июньские выплаты ряд локальных игроков закупают доллары, что толкает вниз лиру, несмотря на повышение ставки ЦБ до 19%.
Лира страдает от недостатка доверия к центральному банку, который не может бороться с инфляцией из-за нетрадиционных экономических взглядов президента Реджепа Эрдогана, утверждающего, что высокие ставки не тормозят инфляцию, а наоборот разгоняют ее.
За последние два года Эрдоган отправил в отставку трех глав центробанка, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора.
ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный круг
А ведь предупреждали. И не раз....
Не неси деньги Султану...
курс 10 лир за доллар не за горами. Здесь и ясновидящим быть не нужно
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roberto dark
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:06
roberto dark написав:
курс 10 лир за доллар не за горами. Здесь и ясновидящим быть не нужно
Немецкий Commerzbank озвучил эту цифру на конец года...
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RTC12
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roberto dark
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Додано: Чет 03 чер, 2021 22:11
Бесятся парни не слабо: сатанизм на ветке уже пошел...
Отлично!
Ай да спешЫалисты по зарубежной недвижимости...
Бомба!
Точне не так: боНба!
Ни у одного нет вообще жилья нигде и никакого...
Как в песне "Скованные одной цепью..." ("Наутилус помпилиус").
А так все отлично: всем форумчанам отлично видно, как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ...
Перекрестимся...
Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве, въезд в который украинцам закрыт и даже выезд из Израиля израильтянам в Украину закрыт ... рассказываем, как классно жить на 9% от торговли китайскими сковородками.
БонБа!
Это точно ветка о недвижимости?
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Додано: Чет 03 чер, 2021 23:00
akurt написав:
Перекрестимся...
Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве
А-га,так и есть.На летучем голландце возим с Корфу арендованные драндулеты из ЕС на разборку в Албанию(местным цыганам) и берем на абордаж попутно туристов из Милана и Антарктиды
Делаем с ними быстрый секас,как вчера было рекомендовано(потерто уже),ибо он почему то должен быть быстрым,как у кролей и кошек(бедная одна женщина)...Но то такое,вся жизнь походу прошла как то мимо и быстро,но шариться по турецким стройкам,недостроям и пустырям с мусорниками-то гораздо важнее и времени на это-не ограниченно.Приоритеты расставлены.Алилуйя!
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 00:26
Точно что аллилуйя...
Деградация на марше...
Специалист по зарубежной недвижимости...
Перекрестимся...
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