RTC12 написав:

akurt написав: Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...

Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...

Долги Турции обвалили курс лиры до исторического минимума

Да, кто думает головом, а не ногом, тот деньги в турецкие банки не понесёт,и турецкий бетон покупать не будет:Турецкая лира продолжает падать, возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран.На торгах в четверг курс лиры к доллару пробил «дно» ноября прошлого года и установил новый абсолютный минимум: 1$ = 8.7лиры.Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне, сказали Bloomberg два трейдера, работающих на рынке страны.В предстоящем месяце у турецких компаний наступает срок выплат по займам на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев. Всего же краткосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе.Под июньские выплаты ряд локальных игроков закупают доллары, что толкает вниз лиру, несмотря на повышение ставки ЦБ до 19%.Лира страдает от недостатка доверия к центральному банку, который не может бороться с инфляцией из-за нетрадиционных экономических взглядов президента Реджепа Эрдогана, утверждающего, что высокие ставки не тормозят инфляцию, а наоборот разгоняют ее.За последние два года Эрдоган отправил в отставку трех глав центробанка, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора.ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный кругА ведь предупреждали. И не раз....Не неси деньги Султану...