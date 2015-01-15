Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
Да, кто думает головом, а не ногом, тот деньги в турецкие банки не понесёт, и турецкий бетон покупать не будет: Долги Турции обвалили курс лиры до исторического минимума Турецкая лира продолжает падать, возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран.
На торгах в четверг курс лиры к доллару пробил «дно» ноября прошлого года и установил новый абсолютный минимум: 1$ = 8.7лиры. Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне, сказали Bloomberg два трейдера, работающих на рынке страны. В предстоящем месяце у турецких компаний наступает срок выплат по займам на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев. Всего же краткосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе. Под июньские выплаты ряд локальных игроков закупают доллары, что толкает вниз лиру, несмотря на повышение ставки ЦБ до 19%. Лира страдает от недостатка доверия к центральному банку, который не может бороться с инфляцией из-за нетрадиционных экономических взглядов президента Реджепа Эрдогана, утверждающего, что высокие ставки не тормозят инфляцию, а наоборот разгоняют ее. За последние два года Эрдоган отправил в отставку трех глав центробанка, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора. ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный круг
А ведь предупреждали. И не раз.... Не неси деньги Султану...
Востаннє редагувалось RTC12 в Чет 03 чер, 2021 21:56, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Блин, что нервы и безысходность с человеком делают...
Да, кто думает головом, а не ногом, тот деньги в турецкие банки не понесёт, и турецкий бетон покупать не будет: Долги Турции обвалили курс лиры до исторического минимума Турецкая лира продолжает падать, возглавляя хит-парад слабейших валют развивающихся стран.
На торгах в четверг курс лиры к доллару пробил «дно» ноября прошлого года и установил новый абсолютный минимум: 1$ = 8.7лиры. Новую волну девальвации спровоцировали крупные погашения внешнего долга, которые предстоят Турции в июне, сказали Bloomberg два трейдера, работающих на рынке страны. В предстоящем месяце у турецких компаний наступает срок выплат по займам на 6,9 млрд долларов - максимальную сумму на ближайшие 10 месяцев. Всего же краткосрочный внешний долг Турции в иностранной валюте превышает 180 млрд долларов, из которых две трети лежит на частном секторе. Под июньские выплаты ряд локальных игроков закупают доллары, что толкает вниз лиру, несмотря на повышение ставки ЦБ до 19%. Лира страдает от недостатка доверия к центральному банку, который не может бороться с инфляцией из-за нетрадиционных экономических взглядов президента Реджепа Эрдогана, утверждающего, что высокие ставки не тормозят инфляцию, а наоборот разгоняют ее. За последние два года Эрдоган отправил в отставку трех глав центробанка, а на минувшей неделе уволил очередного зампреда регулятора. ЦБ Турции не может отреагировать повышением ставки на падение лиры по политическим причинам, это еще больше ускоряет инфляцию, реальная доходность турецких активов снижается, что опять же давит на курс - так ситуация замыкается в уже известный порочный круг
А ведь предупреждали. И не раз.... Не неси деньги Султану...
курс 10 лир за доллар не за горами. Здесь и ясновидящим быть не нужно
Бесятся парни не слабо: сатанизм на ветке уже пошел... Отлично! Ай да спешЫалисты по зарубежной недвижимости... Бомба! Точне не так: боНба! Ни у одного нет вообще жилья нигде и никакого... Как в песне "Скованные одной цепью..." ("Наутилус помпилиус").
А так все отлично: всем форумчанам отлично видно, как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ... Перекрестимся... Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве, въезд в который украинцам закрыт и даже выезд из Израиля израильтянам в Украину закрыт ... рассказываем, как классно жить на 9% от торговли китайскими сковородками. БонБа! Это точно ветка о недвижимости?
akurt написав:Перекрестимся... Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве
А-га,так и есть.На летучем голландце возим с Корфу арендованные драндулеты из ЕС на разборку в Албанию(местным цыганам) и берем на абордаж попутно туристов из Милана и Антарктиды Делаем с ними быстрый секас,как вчера было рекомендовано(потерто уже),ибо он почему то должен быть быстрым,как у кролей и кошек(бедная одна женщина)...Но то такое,вся жизнь походу прошла как то мимо и быстро,но шариться по турецким стройкам,недостроям и пустырям с мусорниками-то гораздо важнее и времени на это-не ограниченно.Приоритеты расставлены.Алилуйя!
Добрий ранок Акурте. А навіщо зміщувати акценти саме на ролики із сатанізмом? Чому така пристрасть ( на декілька сторінок) до обговорення саме такого контенту? Чому б не обсудити саме НЕРУХОМІСТЬ в Анталії, по темі гілки та коментарі ІНСАЙДЕРІВ з ролику внизу? До речі шановні форумчани - звернули увагу яким замученим та виснаженим виглядає той, хто придбав нерухомість в Анталії. Тому мотайте на вус, я вам поганого не пораджу!!!
roberto dark написав: Вот что пишут в комментариях одного из роликов человека, которому чудом удалось запрыгнуть в последний поезд и чудом сбросить свою квартиру в Анталии, хоть за что-то. - Зачем было в такое время ехать в Турцию, я вот сейчас в Турции на отдыхе в Анталии, одни вывески продаются и в аренду сдаются, что квартиры, магазины, базары, кафе, рестораны ну вообщем все, что можно продать. Здесь кризис сильнейший на лицо экономический из за уменьшения потока туристов и пандемии.
И еще один комментарий в ответ - спасибо Вам, за честное описание ситуации в Анталии, а то большинство блогеров в один голос кричат: быстрее покупайте, на всех квартир не хватит
akurt написав:Бесятся парни не слабо: сатанизм на ветке уже пошел... Отлично! Ай да спешЫалисты по зарубежной недвижимости... Бомба! Точне не так: боНба! Ни у одного нет вообще жилья нигде и никакого... Как в песне "Скованные одной цепью..." ("Наутилус помпилиус").
А так все отлично: всем форумчанам отлично видно, как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ... Перекрестимся... Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве, въезд в который украинцам закрыт и даже выезд из Израиля израильтянам в Украину закрыт ... рассказываем, как классно жить на 9% от торговли китайскими сковородками. БонБа! Это точно ветка о недвижимости?