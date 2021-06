Додано: П'ят 04 чер, 2021 07:42

вказати напрямок вкладення цих грошей.

Проста декларація без вказування про джерело походження коштів.

підтримую

які належать громадянам Туреччини

Пропоную для обговорення нові Правила переміщення валюти до Європейського союзу для купівлі нерухомості для себе, коханого:As part of the EU’s efforts to tackle money laundering and the financing of terrorism, all travellers entering or leaving EU territory are already obliged to complete a cash declaration when carrying EUR 10 000 or more (or equivalent in other currencies, bonds, shares or travellers’ cheques). Customs authorities are empowered to check persons, their luggage and their means of transport. They are also empowered to detain undeclared cash.Як відомо, диявол ховається не тільки в деяких дописувачах гілки, але і в деталях, так ось самі цікаві деталі:- пункт 2: для сум вище за 10 000 євро - тепер треба розкрити джерело походження коштів (!!!).- пункт 3: можливою тепер є ретельна перевірка походження коштів у сумі, МЕНШОЮ за 10 000 євро.Вказується про те, що тепер подорожуючий повиненДля довідки:- при в"їзді в Туреччину необхідно, але не є обов"язковим, декларувати кошти в сумі більше 10 000 євро.Останнім часом є повідомлення про те, що на кордоні вже є випадки вимоги обов"язкового декларування коштів в сумі, більшій за 10 000 євро - але все ж таки - це- вчора один з форумчан висловився за намір придбання нерухомості в Німеччині. Напрямок думок вірний -- з нагадуванням про те, що німці ДУЖЕ РЕТЕЛЬНО вивчають джерело походження коштів.- Туреччина не вимагає від покупція нерухомості розкрити джерело походження коштів. Немає обмежень у видачі готівкових коштів як у валюті, так і в турецьких лірах. Немає обмежень в зарахуванні валюти на рахунки готівкою або в результаті надходження коштів в безготівковій формі.- Це не означає, що Туреччина - простір свободи для валюти. Туреччина почала з 1 червня виконувати угоду з ЄС про надання деяким (тільки деяким) країнам ЄС відомостей ПРО СВОЇХ ГРОМАДЯН, які мають рахунки або зберігають валюту в ЄС. За оцінкою ЦБ Туреччини таких коштів в Європі () - більше 50 мільярдів євро. Очікується, що країни ЄС отримають право на обкладання податками цієї суми. Оцінка суми податків - 10 мільярдів євро.