Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Перекрестимся... Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве
А-га,так и есть.На летучем голландце возим с Корфу арендованные драндулеты из ЕС на разборку в Албанию(местным цыганам) и берем на абордаж попутно туристов из Милана и Антарктиды Делаем с ними быстрый секас,как вчера было рекомендовано(потерто уже),ибо он почему то должен быть быстрым,как у кролей и кошек(бедная одна женщина)...Но то такое,вся жизнь походу прошла как то мимо и быстро,но шариться по турецким стройкам,недостроям и пустырям с мусорниками-то гораздо важнее и времени на это-не ограниченно.Приоритеты расставлены.Алилуйя!
Добрий ранок Акурте. А навіщо зміщувати акценти саме на ролики із сатанізмом? Чому така пристрасть ( на декілька сторінок) до обговорення саме такого контенту? Чому б не обсудити саме НЕРУХОМІСТЬ в Анталії, по темі гілки та коментарі ІНСАЙДЕРІВ з ролику внизу? До речі шановні форумчани - звернули увагу яким замученим та виснаженим виглядає той, хто придбав нерухомість в Анталії. Тому мотайте на вус, я вам поганого не пораджу!!!
roberto dark написав: Вот что пишут в комментариях одного из роликов человека, которому чудом удалось запрыгнуть в последний поезд и чудом сбросить свою квартиру в Анталии, хоть за что-то. - Зачем было в такое время ехать в Турцию, я вот сейчас в Турции на отдыхе в Анталии, одни вывески продаются и в аренду сдаются, что квартиры, магазины, базары, кафе, рестораны ну вообщем все, что можно продать. Здесь кризис сильнейший на лицо экономический из за уменьшения потока туристов и пандемии.
И еще один комментарий в ответ - спасибо Вам, за честное описание ситуации в Анталии, а то большинство блогеров в один голос кричат: быстрее покупайте, на всех квартир не хватит
akurt написав:Бесятся парни не слабо: сатанизм на ветке уже пошел... Отлично! Ай да спешЫалисты по зарубежной недвижимости... Бомба! Точне не так: боНба! Ни у одного нет вообще жилья нигде и никакого... Как в песне "Скованные одной цепью..." ("Наутилус помпилиус").
А так все отлично: всем форумчанам отлично видно, как НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ... Перекрестимся... Советы от скованных одной цепью: Ходим в море с острова Корфу на несуществующем пароме в Албанию, рекомендуем форумчанам поселиться в одном треугольнике в еврейском государстве, въезд в который украинцам закрыт и даже выезд из Израиля израильтянам в Украину закрыт ... рассказываем, как классно жить на 9% от торговли китайскими сковородками. БонБа! Это точно ветка о недвижимости?
Bolt Та що ви таке кажете ? Паром існує? То це ж повний провал того, що бачить усе на світі через Турецьку газету Hürriyet, складену у трубку))) Таки OSAFLY був правий, шо казав такого бути не може. Інтуіція мандрівника виявилась сильніша ніж обізнаність ТОГО, ЩО НІКОЛИ НЕ БРЕШЕ.
Пропоную для обговорення нові Правила переміщення валюти до Європейського союзу для купівлі нерухомості для себе, коханого: As part of the EU’s efforts to tackle money laundering and the financing of terrorism, all travellers entering or leaving EU territory are already obliged to complete a cash declaration when carrying EUR 10 000 or more (or equivalent in other currencies, bonds, shares or travellers’ cheques). Customs authorities are empowered to check persons, their luggage and their means of transport. They are also empowered to detain undeclared cash. https://ec.europa.eu/taxation_customs/i ... ontrols_en
Як відомо, диявол ховається не тільки в деяких дописувачах гілки, але і в деталях, так ось самі цікаві деталі: - пункт 2: для сум вище за 10 000 євро - тепер треба розкрити джерело походження коштів (!!!). - пункт 3: можливою тепер є ретельна перевірка походження коштів у сумі, МЕНШОЮ за 10 000 євро. Вказується про те, що тепер подорожуючий повинен вказати напрямок вкладення цих грошей.
Для довідки: - при в"їзді в Туреччину необхідно, але не є обов"язковим, декларувати кошти в сумі більше 10 000 євро. Проста декларація без вказування про джерело походження коштів. Останнім часом є повідомлення про те, що на кордоні вже є випадки вимоги обов"язкового декларування коштів в сумі, більшій за 10 000 євро - але все ж таки - це просте декларування. - вчора один з форумчан висловився за намір придбання нерухомості в Німеччині. Напрямок думок вірний - підтримую - з нагадуванням про те, що німці ДУЖЕ РЕТЕЛЬНО вивчають джерело походження коштів. - Туреччина не вимагає від покупція нерухомості розкрити джерело походження коштів. Немає обмежень у видачі готівкових коштів як у валюті, так і в турецьких лірах. Немає обмежень в зарахуванні валюти на рахунки готівкою або в результаті надходження коштів в безготівковій формі. - Це не означає, що Туреччина - простір свободи для валюти. Туреччина почала з 1 червня виконувати угоду з ЄС про надання деяким (тільки деяким) країнам ЄС відомостей ПРО СВОЇХ ГРОМАДЯН, які мають рахунки або зберігають валюту в ЄС. За оцінкою ЦБ Туреччини таких коштів в Європі (які належать громадянам Туреччини) - більше 50 мільярдів євро. Очікується, що країни ЄС отримають право на обкладання податками цієї суми. Оцінка суми податків - 10 мільярдів євро.
akurt написав:Пропоную для обговорення нові Правила переміщення валюти до Європейського союзу для купівлі нерухомості для себе, коханого: As part of the EU’s efforts to tackle money laundering and the financing of terrorism, all travellers entering or leaving EU territory are already obliged to complete a cash declaration when carrying EUR 10 000 or more (or equivalent in other currencies, bonds, shares or travellers’ cheques). Customs authorities are empowered to check persons, their luggage and their means of transport. They are also empowered to detain undeclared cash. https://ec.europa.eu/taxation_customs/i ... ontrols_en
Опаньки, вот это хорошо я зашел (с)
Теперь в ЕС банки будут свирепствовать как и какой-нибудь Монобанк? Или пока что это только для наличных?
Вот это и есть интересный вопрос. Ранее была проблема ТОЛЬКО в вывозе валюты из Украины. С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было. Кроме того, введена норма раскрытия информации как про то, откуда деньги, так и про то, куда они могут быть направлены. Там еще есть интересный пункт - новые Правила касаются и "друзей, которых попросили перевезти валюту"...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 04 чер, 2021 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Албанию ещё с гугл карт хотя бы не убрали? Так что там акурт про экономическую катастрофу в Анталии и количество разорившихся отелей, магазинов, кафе и бизнесов репортаж будет? А то смотрю я в свою трубку и вижу вдалеке какой-то забытый Богом, город с другой стороны Средиземного моря, с ЗАБИТИМИ ДОСКАМИ ВИТРИНАМИ НА НАБЕРЕЖНОЙ И ПОЛУПУСТЫМИ ПЛЯЖАМИ!!! НЕ АНТАЛИЯ СЛУЧАЙНО?