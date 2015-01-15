RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:24

  akurt написав:С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.

Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21976
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:41

  Frant написав:
  akurt написав:С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.

Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.

Вузу??? Та невже??? А так по змістовності його деяких ємоційних постів і не скажеш...Максимум на викладача ПТУ по техніці безпеки на залізничному транспорті тяне.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 252
З нами з: 04.06.19
Подякував: 32 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:49

В обговорення включилися також і відомі знавці закордонної нерухомості.
Це добре: надають тільки корисну інформацію з власного досвіду.

Для довідки: в 2017-2020 роках я купив квартиру собі та допоміг двом приятелям, то розрахунки виконувалися так:
- я ввіз готівку та частину - SWIFT-переказ.
- перший приятель - готівка та SWIFT-переказ з одного банку ЄС. Цікаво, що в нього на картці в доларах одного українського банку була достатня сума, але спроба отримати долари виявилася невдалою: ліміт видачі на день був 6000 доларів (обмеження банків Туреччини) та комісія за кожну видачу - 45 доларів. Метод хибний.
- другий приятель зробив цікавіше: половина грошей - готівка через "Червоний коридор" (були документи) - друга половина (50 000 доларів) була легко списана з картки українського банку (долари) за допомогою звичайного термінала в офісі Забудовника.

На сьогодні універсальним варіантом є - на мій розсуд - ввезення готівки через Червоний коридор на обох митницях з декларуванням.

Ну а так, панове, висновок поки що такий: метод вкладання грошей, запропонований akurt'oм, є САМИМ БЕЗПРОБЛЕМНИМ, ПЕРСПЕКТИВНИМ, ГРОШОВИТИМ ЗА ПРИБУТКАМИ ТА КОРИСНИМ ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, ТА ДЛЯ РОДИНИ, КОХАНОЇ.
Пропоную продовжити обговорення, поки я буду на пляжі Konyaalti (Antalya).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2268 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:15

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  akurt написав:С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.

Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.

Вузу??? Та невже??? А так по змістовності його деяких ємоційних постів і не скажеш...Максимум на викладача ПТУ по техніці безпеки на залізничному транспорті тяне.

Невідомо, хто зараз працює оператором даної обліківки(((
На гілці про львівську нерухомість - є шедевральні пости означеного пана. І стиль цікавий, зовсім інший.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21976
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1349 раз.
Подякували: 2276 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1110111111121113
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 704, 705, 706
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
7056 899480
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 22:14
Успіх
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 208, 209, 210
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
2093 289815
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 13:46
change_pm
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
233 86456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 чер, 2021 09:49
tobias

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95127)
04.06.2021 10:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.