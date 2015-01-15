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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:24
akurt написав:
С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.
Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.
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Frant
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:41
Frant написав: akurt написав:
С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.
Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.
Вузу??? Та невже??? А так по змістовності його деяких ємоційних постів і не скажеш...Максимум на викладача ПТУ по техніці безпеки на залізничному транспорті тяне.
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roberto dark
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:49
В обговорення включилися також і відомі знавці закордонної нерухомості.
Це добре: надають тільки корисну інформацію з власного досвіду.
Для довідки: в 2017-2020 роках я купив квартиру собі та допоміг двом приятелям, то розрахунки виконувалися так:
- я ввіз готівку та частину - SWIFT-переказ.
- перший приятель - готівка та SWIFT-переказ з одного банку ЄС. Цікаво, що в нього на картці в доларах одного українського банку була достатня сума, але спроба отримати долари виявилася невдалою: ліміт видачі на день був 6000 доларів (обмеження банків Туреччини) та комісія за кожну видачу - 45 доларів. Метод хибний.
- другий приятель зробив цікавіше: половина грошей - готівка через "Червоний коридор" (були документи) - друга половина (50 000 доларів) була легко списана з картки українського банку (долари) за допомогою звичайного термінала в офісі Забудовника.
На сьогодні універсальним варіантом є - на мій розсуд - ввезення готівки через Червоний коридор на обох митницях з декларуванням.
Ну а так, панове, висновок поки що такий: метод вкладання грошей, запропонований akurt'oм, є САМИМ БЕЗПРОБЛЕМНИМ, ПЕРСПЕКТИВНИМ, ГРОШОВИТИМ ЗА ПРИБУТКАМИ ТА КОРИСНИМ ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, ТА ДЛЯ РОДИНИ, КОХАНОЇ.
Пропоную продовжити обговорення, поки я буду на пляжі Konyaalti (Antalya).
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akurt
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:15
roberto dark написав: Frant написав: akurt написав:
С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.
Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.
Вузу??? Та невже??? А так по змістовності його деяких ємоційних постів і не скажеш...Максимум на викладача ПТУ по техніці безпеки на залізничному транспорті тяне.
Невідомо, хто зараз працює оператором даної обліківки(((
На гілці про львівську нерухомість - є шедевральні пости означеного пана. І стиль цікавий, зовсім інший.
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Frant
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