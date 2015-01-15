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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:24

  akurt написав:С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.

Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію викладача ВУЗу, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 04 чер, 2021 09:24, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:41

  Frant написав:
  akurt написав:С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.

Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.

Вузу??? Та невже??? А так по змістовності його деяких ємоційних постів і не скажеш...Максимум на викладача ПТУ по техніці безпеки на залізничному транспорті тяне.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 08:49

В обговорення включилися також і відомі знавці закордонної нерухомості.
Це добре: надають тільки корисну інформацію з власного досвіду.

Для довідки: в 2017-2020 роках я купив квартиру собі та допоміг двом приятелям, то розрахунки виконувалися так:
- я ввіз готівку та частину - SWIFT-переказ.
- перший приятель - готівка та SWIFT-переказ з одного банку ЄС. Цікаво, що в нього на картці в доларах одного українського банку була достатня сума, але спроба отримати долари виявилася невдалою: ліміт видачі на день був 6000 доларів (обмеження банків Туреччини) та комісія за кожну видачу - 45 доларів. Метод хибний.
- другий приятель зробив цікавіше: половина грошей - готівка через "Червоний коридор" (були документи) - друга половина (50 000 доларів) була легко списана з картки українського банку (долари) за допомогою звичайного термінала в офісі Забудовника.

На сьогодні універсальним варіантом є - на мій розсуд - ввезення готівки через Червоний коридор на обох митницях з декларуванням.

Ну а так, панове, висновок поки що такий: метод вкладання грошей, запропонований akurt'oм, є САМИМ БЕЗПРОБЛЕМНИМ, ПЕРСПЕКТИВНИМ, ГРОШОВИТИМ ЗА ПРИБУТКАМИ ТА КОРИСНИМ ДЛЯ СЕБЕ, КОХАНОГО, ТА ДЛЯ РОДИНИ, КОХАНОЇ.
Пропоную продовжити обговорення, поки я буду на пляжі Konyaalti (Antalya).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:15

  roberto dark написав:
  Frant написав:
  akurt написав:С 3 июня добавлена проблема ввоза валюты в ЕС - ранее этой проблемы не было.
Вы могли пройти таможенный контроль - после границы Украины - хоть с чемоданом денег.
Так сделали мои приятели в позапрошлом году - вывезли в Дюссельдорф 2 (два) чемодана денег.

Значить, треба задекларувати ці гроші.
А не так, як екс-доцент залізничного ВУЗу - круть верть, квартира в Анталії, нова в свій час "Хонда". І він, цей пахолок, живе на пенсію, і не більш того.
Звикайте, панове, жити по європейські та американські(((
Звітуйте, звідки гроші.

Вузу??? Та невже??? А так по змістовності його деяких ємоційних постів і не скажеш...Максимум на викладача ПТУ по техніці безпеки на залізничному транспорті тяне.

Невідомо, хто зараз працює оператором даної обліківки(((
На гілці про львівську нерухомість - є шедевральні пости означеного пана. І стиль цікавий, зовсім інший.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 09:34

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

А під яким він ніком там фігурує? Маруся2021?
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:45

О доступности вашего жилья за кордоном
(вопрос не интересует некоторых самоуверенных граждан, которые, впрочем и жилья не имеют, и на самолете никогда в жизни не летали.)
Анталия - Киев
05.06 = 1,604 грн. с багажом
06.06 = 1,604 грн. с багажом
Киев - Анталия
05.06 = 2,750 грн. с багажом
06.06 = 2,750 грн. с багажом

Даламан - Киев
07.08 = 1,742 грн. с багажом
08.08 = 1,742 грн. с багажом
Киев - Даламан
04.06 = 2,055 грн. с багажом
05.06 = 2,750 грн. с багажом

Бодрум - Киев
06.06 = 1,675 грн. с багажом
Киев - Бодрум
06.06 = 2,403 грн. с багажом
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:54

  akurt написав:Для довідки:
- при в"їзді в Туреччину необхідно, але не є обов"язковим, декларувати кошти в сумі більше 10 000 євро. Проста декларація без вказування про джерело походження коштів. Останнім часом є повідомлення про те, що на кордоні вже є випадки вимоги обов"язкового декларування коштів в сумі, більшій за 10 000 євро - але все ж таки - це просте декларування.

- Це не означає, що Туреччина - простір свободи для валюти.

Таможенные правила Турции позволяют вывезти из Турции валюту в размере не более 5000usd. Повторяю, не евро, а долларов. Если больше, то как и везде. Докажи легальность её происхождения...

На простір турецької свободи подивимось трохи пізніше, коли там введуть валютне регулювання, і коли в банках будуть відповідати що валюти - йок...
І будеш потім вивозить турецьку макулатуру... :D
А якщо приймуть закон про амністію капіталу(законопроект уже прийнято),
то заплатиш іще 9% за все...

А все до того йде...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:37

  akurt написав:Паромное сообщение не существует. Линию уже убрали с карт даже Google map.


Снова бессовестно врет! Скрин сделан только что. Турецкий Мюнхаузен.Фантазии как у Жюль Верна! А Анталию случайно с мировой карты не убрали еще??Калькулятор-аппарат конечно полезный,но знаний или ума-не добавляет совершенно.Теперь,я это точно знаю. Как к этому человеку можно вообще всерьез относиться,или доверять тому что он здесь пишет касательно турецкой недвижимости,да и вообще,всего-всего-всего,после неоднократных изобличений во лжи,или скорее банальной недальновидности и необразованности.No more comments.

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osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:42

  osafly написав:
  akurt написав:Паромное сообщение не существует. Линию уже убрали с карт даже Google map.


Снова бессовестно врет!

+++
Он тут только этим и занимается...
RTC12
 
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