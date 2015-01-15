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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:45
О доступности вашего жилья за кордоном
(вопрос не интересует некоторых самоуверенных граждан, которые, впрочем и жилья не имеют, и на самолете никогда в жизни не летали.)
Анталия - Киев
05.06 = 1,604 грн. с багажом
06.06 = 1,604 грн. с багажом
Киев - Анталия
05.06 = 2,750 грн. с багажом
06.06 = 2,750 грн. с багажом
Даламан - Киев
07.08 = 1,742 грн. с багажом
08.08 = 1,742 грн. с багажом
Киев - Даламан
04.06 = 2,055 грн. с багажом
05.06 = 2,750 грн. с багажом
Бодрум - Киев
06.06 = 1,675 грн. с багажом
Киев - Бодрум
06.06 = 2,403 грн. с багажом
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akurt
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:54
akurt написав:
Для довідки:
- при в"їзді в Туреччину необхідно, але не є обов"язковим, декларувати кошти в сумі більше 10 000 євро. Проста декларація без вказування про джерело походження коштів.
Останнім часом є повідомлення про те, що на кордоні вже є випадки вимоги обов"язкового декларування коштів в сумі, більшій за 10 000 євро - але все ж таки - це просте декларування.- Це не означає, що Туреччина - простір свободи для валюти.
Таможенные правила Турции позволяют вывезти из Турции валюту в размере не более 5000usd. Повторяю, не евро, а долларов. Если больше, то как и везде. Докажи легальность её происхождения...
На простір турецької свободи подивимось трохи пізніше, коли там введуть валютне регулювання, і коли в банках будуть відповідати що валюти - йок...
І будеш потім вивозить турецьку макулатуру...
А якщо приймуть закон про амністію капіталу(законопроект уже прийнято),
то заплатиш іще 9% за все...
А все до того йде...
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RTC12
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osafly
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:42
osafly написав: akurt написав:
Паромное сообщение не существует. Линию уже убрали с карт даже Google map.
Снова бессовестно врет!
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Он тут только этим и занимается...
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RTC12
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:55
akurt написав:
(вопрос не интересует некоторых самоуверенных граждан, которые, впрочем и жилья не имеют, и на самолете никогда в жизни не летали.)
Анталия - Киев
05.06 = 1,604 грн. с багажом
06.06 = 1,604 грн. с багажом
Киев - Анталия
05.06 = 2,750 грн. с багажом
06.06 = 2,750 грн. с багажом
Вы предлагаете слетать на один день в Турцию??Сдать ПЦР тест и слетать на один день?? А вообще хотелось бы увидеть скриншоты с ценами и какой компанией,откуда Вы это взяли?? Думаю если перевроверить все в системе,будет там балалайка,а не 58баксов с багажом..
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osafly
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:09
osafly - форум Финансовый - тут люди любят ТОЧНУЮ проверенную и не прокисшую информацию: речь шла О ДОСТУПНОСТИ жилья за кордоном, а НЕ о путешествии на 1 день.
То есть тот, кто живет за кордоном, имеет возможность в эти дни двигаться в одну или в другую сторону по указанным выше ценам.
Вас это НИКАК не касается.
Вчера прилетели из Киева сразу две семьи. Я дал ориентир цен, которые они платили за перелет из Киева в свои квартиры в Анталии.
В субботу улетают родители нашего украинца, родители его ГОСТИЛИ у сына, а он снимает тут квартиру - вот сын маме/папе купил билеты домой по указанным ценам.
Там не было предложения "слетать на один день", причем "не было" от слов "не было".
Когда размещаете "Веселые картинки", дайте ссылку на сайт, где люди смогут посмотреть расписание паромов и купить билет на паром с Корфу в любимую многими Албанию.
А то люди из-за Вас "попадут" на большие деньги.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 04 чер, 2021 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:28
Знову до Акурта із славного міста Запоріжжя друзі завітали? І кожного по квартирі на Хурмі..Все як у казці))
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roberto dark
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:30
RTC12 написав: osafly написав: akurt написав:
Паромное сообщение не существует. Линию уже убрали с карт даже Google map.
Снова бессовестно врет!
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Он тут только этим и занимается...
Ожидать от риэлтора чего-то иного - дурное дело.
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antey1969
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:32
antey1969
antey1969 написав:
Ожидать от риэлтора чего-то иного - дурное дело.
- а слабО дать ссылку на сайт, где люди посмотрят расписание паромов и купят билет.Или ля-ля-ля-ля и бла-бла-бла как красавцы выше?
И еще НИКОГДА не ошибаетесь в людях - ибо Вас тоже обманент любая цыганка на вокзале Жмеринки.
Для Вас, как риелтора, будет совсем неудобно.P.S.
Жду ссылку, где форумчане смогут купить билет на паром.
Я надеюсь, Вы же не врете - дадите точную информацию?
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 04 чер, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:37
akurt написав:osafly
- форум Финансовый - тут люди любят ТОЧНУЮ проверенную и не прокисшую информацию:
То есть тот, кто живет за кордоном, имеет возможность в эти дни двигаться в одну или в другую сторону по указанным выше ценам.
Вас это НИКАК не касается.
Ну,пусть меня не касаются Ваши мировые сплетни с множеством букофф ни о чем...Но меня касается Ваша ложь и брехня,льющаяся здесь безостановочным потоком.. Будьте добры,предоставьте скрин билетов сейчас в продаже Анталья-Киев на 5.06 и 6.06 за 1604грн с багажом,о которых Вы здесь написали-по Вашим словам точная,проверенная и непрокисшая информация. Вот,покажите нам неучам,эти цены.Вы же сами написали даты,направления-Вас за язык никто не тянул...Я не прошу показать все направления,что Вы там наваяли в своем посте.Покажите хотя бы этот-самый первый,если конечно Вы не трепло и не врун,а знаток вселенского масштаба всех и вся,коим себя здесь позиционируете.Думаю всем будет интересно увидеть..Просто покажите и все.Это дело нескольких минут..Любой агрегатор,любой сайт авикомпании..Где Вы взяли эти цифры??
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osafly
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