Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:09

osafly - форум Финансовый - тут люди любят ТОЧНУЮ проверенную и не прокисшую информацию: речь шла О ДОСТУПНОСТИ жилья за кордоном, а НЕ о путешествии на 1 день.

То есть тот, кто живет за кордоном, имеет возможность в эти дни двигаться в одну или в другую сторону по указанным выше ценам.

Вас это НИКАК не касается.

Вчера прилетели из Киева сразу две семьи. Я дал ориентир цен, которые они платили за перелет из Киева в свои квартиры в Анталии.

В субботу улетают родители нашего украинца, родители его ГОСТИЛИ у сына, а он снимает тут квартиру - вот сын маме/папе купил билеты домой по указанным ценам.

Там не было предложения "слетать на один день", причем "не было" от слов "не было".

Когда размещаете "Веселые картинки", дайте ссылку на сайт, где люди смогут посмотреть расписание паромов и купить билет на паром с Корфу в любимую многими Албанию.

А то люди из-за Вас "попадут" на большие деньги.