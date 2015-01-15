Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:54

vitaliian написав: Бодрум - Киев



03.06 = 1,675 грн. с багажом

04.06 = 1,675 грн. с багажом

06.06 = 1,675 грн. с багажом



https://www.facebook.com/SamlinaTravel/ ... _tn__=kC-R



фейк или нет не выяснял. фейк или нет не выяснял.

Я понимаю что обделавшийся менее чем за сутки дважды Аккурт Вам жалок и даже симпатичен в памперсе с пятномНо даже по Вашим ссылкам,там ну не то,о чем писал данный человек..Не те направления,или без дат...да и при чем здесь вообще страница из Фейсбука какого то агенства..Я вчера например зашел на сайт горящих туров и видел тур на 8.06 кажись,на 13дней в Кемер из Киева,все включено(ну как сейчас все включено,больше выключено) Но 200 евро на человека.240баксов с перелетом туда-обратно,с питанием трехразовым наверное(раз все включено) Два человека=480 баксов..Вообще на мой взгляд халява,по стоимости билетов туда-назад(практически)...+ две недели отдыха.Цен таких не помню честно говоря на июнь,хотя по путевкам-не отдыхаю,но смотрю-сравниваю тенденции. Из чего могу заключить,тенденции для Турции в этом году-весьма печальные.ПЦР тестирование,окончательно прибьет и прикончит туристическую отрасль..