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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1110111111121113
Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 12:50

Вы не сможете дать ссылку,потому что этих цен нет...Их нет,ни на сайте Пегасуса,ни на сайте агрегаторов всех авиакомпаний..Нет таких цен,это любой может проверить,Ваш бред и ложь..Бодрум-Киев по 1675грн с багажом на 5.06...Я только не пойму,зачем писать заведомо неправдивую информацию??? Зачем создавать ореол доступности и дешевизны,которые отчасти есть-если знать как заранее ухватить,но в основном нет...Вы странный человек,очень странный..Цель этой лжи,мне так до сих пор и не понятна...Но да ладно.Варитесь в ней сами...Всех кто здесь развешивал уши и слушал басни от этого человека-просто прочтите несколько страниц-это лишь малая толика,где его просто откровенно ткнули носом...А от ответ как всегда один :lol: :lol:

osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:29

  antey1969 написав:
  RTC12 написав:
Снова бессовестно врет!

Он тут только этим и занимается...
Ожидать от риэлтора чего-то иного - дурное дело.

а від банди ріелторів????
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:32

  akurt написав:Вчера прилетели из Киева сразу две семьи. Я дал ориентир цен, которые они платили за перелет из Киева в свои квартиры в Анталии.
В субботу улетают родители нашего украинца, родители его ГОСТИЛИ у сына, а он снимает тут квартиру - вот сын маме/папе купил билеты домой по указанным ценам.
Там не было предложения "слетать на один день", причем "не было" от слов "не было".

Пятница. Бесплатное шоу в анталийском цирке.
На манеже комик-иллюзионист,
а попросту фокусник-аматор from Аpostolovo
Работает - ЗА БЕСПЛАТНО! Круглосуточно и уже круглогодично.

Жаль мужика...
Нужно скидываться ему на гонорар...
Ведь смех продлевает нашу жизнь. :D
Кто сколько сможет....
Востаннє редагувалось RTC12 в П'ят 04 чер, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:.Их нет,ни на сайте Пегасуса,ни на сайте агрегаторов всех авиакомпаний..Нет таких цен,это любой может проверить,Ваш бред и ложь..Бодрум-Киев по 1675грн с багажом на 5.06...

извините что встреваю, я не адвокат акурта, и в турцию лететь не собираюсь, загуглил ради интереса, первая страница в гугл поиска, ссылка мордокнигу турагенства с такими ценами:

Бодрум - Киев

03.06 = 1,675 грн. с багажом
04.06 = 1,675 грн. с багажом
06.06 = 1,675 грн. с багажом


https://www.facebook.com/SamlinaTravel/ ... _tn__=kC-R

фейк или нет не выяснял.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:50

  RTC12 написав:
  akurt написав:Вчера прилетели из Киева сразу две семьи. Я дал ориентир цен, которые они платили за перелет из Киева в свои квартиры в Анталии.
В субботу улетают родители нашего украинца, родители его ГОСТИЛИ у сына, а он снимает тут квартиру - вот сын маме/папе купил билеты домой по указанным ценам.
Там не было предложения "слетать на один день", причем "не было" от слов "не было".

Пятница. Бесплатное шоу в анталийском цирке.
На манеже комик-иллюзионист,
а попросту фокусник-аматор from Lviv.
Работает - ЗА БЕСПЛАТНО! Круглосуточно и уже круглогодично.

Жаль мужика...
Нужно скидываться ему на гонорар...
Ведь смех продлевает нашу жизнь. :D
Кто сколько сможет....

from Lviv - это слишком громко сказано дружище. From Днепропетровская область. Для тех кто любит ТОЧНОСТЬ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:54

  vitaliian написав:
Бодрум - Киев

03.06 = 1,675 грн. с багажом
04.06 = 1,675 грн. с багажом
06.06 = 1,675 грн. с багажом


https://www.facebook.com/SamlinaTravel/ ... _tn__=kC-R

фейк или нет не выяснял.


Я понимаю что обделавшийся менее чем за сутки дважды Аккурт Вам жалок и даже симпатичен в памперсе с пятном :mrgreen: Но даже по Вашим ссылкам,там ну не то,о чем писал данный человек..Не те направления,или без дат...да и при чем здесь вообще страница из Фейсбука какого то агенства..Я вчера например зашел на сайт горящих туров и видел тур на 8.06 кажись,на 13дней в Кемер из Киева,все включено(ну как сейчас все включено,больше выключено :lol: ) Но 200 евро на человека.240баксов с перелетом туда-обратно,с питанием трехразовым наверное(раз все включено) Два человека=480 баксов..Вообще на мой взгляд халява,по стоимости билетов туда-назад(практически)...+ две недели отдыха.Цен таких не помню честно говоря на июнь,хотя по путевкам-не отдыхаю,но смотрю-сравниваю тенденции. Из чего могу заключить,тенденции для Турции в этом году-весьма печальные.ПЦР тестирование,окончательно прибьет и прикончит туристическую отрасль..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 13:57

  roberto dark написав:
from Lviv - это слишком громко сказано дружище. From Днепропетровская область. Для тех кто любит ТОЧНОСТЬ.

Забыл что он из славного села Апостолово...Исправил
RTC12
 
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